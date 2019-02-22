Лайфхак: как приготовить засахаренные лепестки роз

Пошаговый рецепт от ведущего телеканала "Украина" Сергея Ливадного

Засахаренные лепестки розы можно есть как полноценный десерт, а можно использовать как яркий декор для тортов и пирожных. На приготовление уйдет всего несколько минут, а на удовольствие – все свободное время.

Розы желательно выбирать с крупными лепестками. Завядшие отложите в сторону, а большие и красивые – выложите на противень. Для этого рецепта используйте розы, в происхождении которых не сомневаетесь. Ни в коем случае не покупайте уже сорванные лепестки, берите только с живых и свежих цветов.

Волноваться о том, что розы обработаны химикатами, не стоит. Сейчас производители выращивают сорта, стойкие к вредителям, и в обработке химией никакого смысла нет.

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Для начала взболтайте куриное яйцо в стаканчике. Отложите на минуту и застелите противень пергаментом. Теперь смажьте каждый лепесток взбитым яйцом с двух сторон с помощью кулинарной кисточки. Выложите на противень в один слой. После этого присыпьте просеянной сахарной пудрой и дайте высохнуть.

Совет: Чтобы ускорить процесс, можно поставить противень с лепестками в духовку. При температуре 50 С розы будут готовы всего за несколько часов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить варенье из розовых лепестков. Кроме этого, сайт "Сегодня" делился идеями блюд из хвои.

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