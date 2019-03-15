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Лайфхак: как разделать ананас без ножа

Оказывается, все это время мы разделывали ананас неправильно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Ананас можно разобрать на сегменты
Ананас можно разобрать на сегменты
Фото: Pixabay

Мы привыкли резать свежие ананасы круглыми шайбами. Но недавно в Твиттере появилось вирусное видео, как разделать ананас на ломтики без ножа. Точнее, почти без ножа – нужно предварительно срезать верхушку с зелеными листьями. А дальше весь экзотический фрукт можно просто разобрать, отламывая кусочки пальцами.

Твит пользователя, опубликовавшего ролик, набрал почти 48 тысяч ретвитов и более 141 тысячи лайков. А британская актриса Лина Хиди, известная благодаря сериалу "Игра престолов", решила снять свое собственное видео с разделкой ананаса и запостила его в Instagram.

INSTAGRAM

Если вы подаете фрукты для друзей, то можете пойти традиционным путем. Но если вы просто хотите перекусить ананасом в одиночку, это определенно кажется лучшим способом.

Один комментатор отметил, что так едят ананасы в Таиланде, но большинство других подписчиков Лины Хиди были удивлены и назвали этот лайфхак "сногсшибательным".

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить творожный пирог с ананасами. "Сегодня" также делились рецептом гавайской пиццы с ананасами.

Смотрите видео, как в Украине выращивают ананасы и бананы:

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фрукты лайфхак ананас
Источник: Сегодня
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