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Лайфхак: как разогреть выпечку правильно

Наши советы помогут "освежить" вчерашнюю выпечку

Ирина Павлина
Сегодня, 10:26

Самая вкусная выпечка – та, что только что из печи. Но не всегда получается съесть все булочки, кексы или пироги, пока они свежие.

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Независимо от того, специально ли вы приготовили очень много или у вас появились неожиданные остатки, правильный разогрев выпечки – полезный навык, который пригодится каждому.

Как разогреть выпечку в микроволновке

Кексы можно разогреть в микроволновке
Кексы можно разогреть в микроволновке
Фото: freepik.com

Микроволновая печь отлично подходит для разогрева мягкой выпечки: кексов, лепешек,пирожков, бисквитов и фруктовых пирогов. Она превращает влагу в изделиях в пар, смягчая и увлажняя их при нагревании.

Смотрите видео, как приготовить мраморный кекс:

Включите мощность на 50% и нагревайте выпечку короткими периодами, по 8-10 секунд за один раз, пока она не прогреется на ваш вкус. Нагрев в микроволновке неравномерный, поэтому дайте изделиям отдохнуть пару минут, чтобы тепло могло перераспределиться. Если вы перегреете выпечку, она станет сухой и невкусной.

Как разогреть выпечку духовке

Для разогрева хлеба больше подходит духовка
Для разогрева хлеба больше подходит духовка
Фото: Unsplash

  • Изделия из слоеного теста и теста фило, хрустящие буханки хлеба, слоеное печенье и многие другие хлебобулочные изделия лучше разогревать в духовке. Большинство пирогов и выпечки можно осторожно разогревать при температуре 100-120 ºС;
  • Пироги можно разогреть быстрее при температуре от 150-180 ºС;
  • Целые буханки хлеба и хлебобулочные изделия можно разогревать при 180 ºС, если вы хотите сделать их хрустящими. Чтобы хлеб стал мягким, заверните его в фольгу и нагревайте при 200 ºС.
  • Если выпечка слегка подсохла, но не подходит для микроволновой печи, заверните ее сначала в сухое бумажное полотенце, а затем во влажное; затем оберните фольгой. Всего 10-15 минут при 200 ºС одновременно разогреют и размягчат выпечку.

Напомним, ранее мы писали, как испечь кексы без формочек. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить булочки "Улитки".

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Источник: Сегодня
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