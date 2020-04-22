Лайфхак: как спасти пересоленную рисовую кашу

Что делать, если вы пересолили рис

Пересоленный рис – частая кулинарная ошибка. Причин существует масса: соскользнула крышка солонки, вы не рассчитали количество специи или по невнимательности посолили кашу несколько раз. В любом случае, эту проблему довольно легко решить.

Как исправить пересоленный рис

Добавьте в пересоленный рис овощи Фото: Depositphotos

Включите горячую воду в раковине. Поместите рис в дуршлаг или сито. Если из вашего крана течет хлорированная вода, вскипятите чайник.

Промойте соленый рис горячей водой. Обязательно переверните и перемешайте кашу в сите, чтобы промыть весь рис.

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Если крупа все еще слишком соленая, приготовьте еще одну порцию риса, не добавляя соли. Смешайте обе порции риса. У вас может получиться больше риса, чем вы планировали, но вы можете использовать его в другой раз.

Добавьте овощи в рис, если он все еще слишком соленый. Они поглотят часть соли.

Пересолила рисовую кашу: что делать

Рисовая каша молочная Фото: freepik.com

Если вы пересолили молочную рисовую кашу, попытайтесь ее разбавить дополнительной порцией молока или сливок. Возможно, вам придется сварить порцию риса без соли и добавить ее в кастрюлю.

Смотрите видео, как приготовить пирог из рисовой каши:

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