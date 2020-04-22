Лайфхак: как спасти пересоленную рисовую кашу
Что делать, если вы пересолили рис
Пересоленный рис – частая кулинарная ошибка. Причин существует масса: соскользнула крышка солонки, вы не рассчитали количество специи или по невнимательности посолили кашу несколько раз. В любом случае, эту проблему довольно легко решить.
Включите горячую воду в раковине. Поместите рис в дуршлаг или сито. Если из вашего крана течет хлорированная вода, вскипятите чайник.
Промойте соленый рис горячей водой. Обязательно переверните и перемешайте кашу в сите, чтобы промыть весь рис.
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Если крупа все еще слишком соленая, приготовьте еще одну порцию риса, не добавляя соли. Смешайте обе порции риса. У вас может получиться больше риса, чем вы планировали, но вы можете использовать его в другой раз.
Добавьте овощи в рис, если он все еще слишком соленый. Они поглотят часть соли.
Если вы пересолили молочную рисовую кашу, попытайтесь ее разбавить дополнительной порцией молока или сливок. Возможно, вам придется сварить порцию риса без соли и добавить ее в кастрюлю.
Смотрите видео, как приготовить пирог из рисовой каши:
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