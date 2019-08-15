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Лазанья с мясным фаршем и грибами: рецепт дня

Готовим вкусную домашнюю лазанью по рецепту Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:50
Лазанья с фаршем и грибами
Лазанья с фаршем и грибами
Фото: Depositphotos

Лазанья – одно из самых известных блюд итальянской кухни во всем мире. Освоив базовый рецепт, вы сможете без проблем экспериментировать с начинками и соусами. 

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Даша Малахова готовит лазанью из домашнего теста с мясным фаршем, грибами и сырным соусом в духовке. Это сытное и вкусное блюдо, которое можно подать на обед или ужин. 

Лазанья с фаршем и грибами в духовке

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для пасты:

  • 2 яйца
  • Мука – около 500 г
  • Соль
  • Вода
  • Оливковое масло

Для соуса болоньезе:

  • 150 г сала или бекона, мелко нарезанного
  • 500 г говяжьего фарша
  • 1 банка консервированных томатов, нарезанных
  • 1 луковица, мелко нарезанная
  • 1 морковь, натертая на терке
  • 2 измельченных зубчика чеснока
  • 400 г нарезанных грибов
  • 0,5 л красного сухого вина
  • 1 ч.л. молотого кориандра
  • Корица - по вкусу
  • Свежий тимьян
  • Соль, красный перец

Для сырного соуса:

  • Кусочек твердого сыра
  • 500-700 мл молока
  • 2-3 ст.л. муки
  • 50 г сливочного масла

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Способ приготовления:

  1. Муку высыпать на стол горкой. В центре сделать углубление, вбить туда яйца и добавить немного соли. Замесить тесто, при необходимости добавляя воду. Тесто должно получиться эластичным и гибким. Разделить его на части и раскатать скалкой на листья толщиной 4-5 мм. Разрезать на широкие пластины, присыпать мукой и дать немного подсохнуть. Отварить в подсоленной воде с добавлением оливкового масла до полуготовности.
  2. Для соуса болоньезе поджарить сало на сковородке. Добавить лук, морковь, несколько ложек оливкового масла, чеснок и тимьян. После того, как овощи размякнут, можно добавлять фарш. Тщательно все перемешать и немного обжарить. Добавить томаты, лавровый лист, кориандр, немножко корицы, соль, перец, вино и грибы. Еще раз перемешать и подержать на огне, пока томаты не начнут растворяться в соусе.
  3. Для сырного соуса растопить в кастрюле сливочное масло и аккуратно добавить муку, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Продолжая помешивать, тонкой струей влить молоко, затем добавить тертый сыр. Хорошо нагреть. Соус должен получиться густым.
  4. Форму смазать растительным маслом. На дно выложить лист из теста, на него слоями выложить соус болоньезе, сырный соус и вновь накрыть тестом. Повторить в такой же последовательности. Классическая лазанья состоит из трех слоев, но их можно сделать сколько угодно. Верхним слоем всегда должен оставаться сырный соус.
  5. Перед тем, как поставить блюдо в духовку, его необходимо герметически закрыть. Для этого емкость нужно накрыть бумагой для выпекания, смоченной в воде, а сверху – крышкой. Запекать в духовке при температуре 170 градусов 30-35 минут.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить домашнее тесто для лазаньи. "Сегодня" также делились рецептом лазаньи от Джейми Оливера.

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Источник: Сегодня
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