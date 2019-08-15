Лазанья с мясным фаршем и грибами: рецепт дня
Готовим вкусную домашнюю лазанью по рецепту Даши Малаховой
Лазанья – одно из самых известных блюд итальянской кухни во всем мире. Освоив базовый рецепт, вы сможете без проблем экспериментировать с начинками и соусами.
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Даша Малахова готовит лазанью из домашнего теста с мясным фаршем, грибами и сырным соусом в духовке. Это сытное и вкусное блюдо, которое можно подать на обед или ужин.
Лазанья с фаршем и грибами в духовке
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для пасты:
- 2 яйца
- Мука – около 500 г
- Соль
- Вода
- Оливковое масло
Для соуса болоньезе:
- 150 г сала или бекона, мелко нарезанного
- 500 г говяжьего фарша
- 1 банка консервированных томатов, нарезанных
- 1 луковица, мелко нарезанная
- 1 морковь, натертая на терке
- 2 измельченных зубчика чеснока
- 400 г нарезанных грибов
- 0,5 л красного сухого вина
- 1 ч.л. молотого кориандра
- Корица - по вкусу
- Свежий тимьян
- Соль, красный перец
Для сырного соуса:
- Кусочек твердого сыра
- 500-700 мл молока
- 2-3 ст.л. муки
- 50 г сливочного масла
Способ приготовления:
- Муку высыпать на стол горкой. В центре сделать углубление, вбить туда яйца и добавить немного соли. Замесить тесто, при необходимости добавляя воду. Тесто должно получиться эластичным и гибким. Разделить его на части и раскатать скалкой на листья толщиной 4-5 мм. Разрезать на широкие пластины, присыпать мукой и дать немного подсохнуть. Отварить в подсоленной воде с добавлением оливкового масла до полуготовности.
- Для соуса болоньезе поджарить сало на сковородке. Добавить лук, морковь, несколько ложек оливкового масла, чеснок и тимьян. После того, как овощи размякнут, можно добавлять фарш. Тщательно все перемешать и немного обжарить. Добавить томаты, лавровый лист, кориандр, немножко корицы, соль, перец, вино и грибы. Еще раз перемешать и подержать на огне, пока томаты не начнут растворяться в соусе.
- Для сырного соуса растопить в кастрюле сливочное масло и аккуратно добавить муку, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Продолжая помешивать, тонкой струей влить молоко, затем добавить тертый сыр. Хорошо нагреть. Соус должен получиться густым.
- Форму смазать растительным маслом. На дно выложить лист из теста, на него слоями выложить соус болоньезе, сырный соус и вновь накрыть тестом. Повторить в такой же последовательности. Классическая лазанья состоит из трех слоев, но их можно сделать сколько угодно. Верхним слоем всегда должен оставаться сырный соус.
- Перед тем, как поставить блюдо в духовку, его необходимо герметически закрыть. Для этого емкость нужно накрыть бумагой для выпекания, смоченной в воде, а сверху – крышкой. Запекать в духовке при температуре 170 градусов 30-35 минут.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить домашнее тесто для лазаньи. "Сегодня" также делились рецептом лазаньи от Джейми Оливера.
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Источник: Сегодня