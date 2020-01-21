Лазанья с соусом болоньезе: рецепт дня

Готовим дома итальянскую лазанью с мясным фаршем

Лазанья с фаршем и сыром Фото: Depositphotos

Болоньезе – это итальянский соус из мясного фарша, панчетты, овощей, мясного бульона, вина и молока. Чаще всего его подают вместе со спагетти или пенне, а также используют как начинку для лазаньи.

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Тесто для лазаньи готовится из той же муки, что и для макарон. Эту муку делают исключительно из твердых сортов пшеницы.

Читайте также: Простой рецепт лазаньи с курицей из домашнего теста

Лазанья болоньезе

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

196 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 650 г

Семола – 0,5 стакана

Молоко – 250 г

Яйцо – 1 шт.

Соль – щепотка

Для фарша:

Говядина – 400 г

Свинина – 400 г

Лук – 2 шт.

Морковь – 2 шт.

Сельдерей стеблевой – 4 шт.

Красное сухое вино – 0,5 л

Томатный сок – 0,5 л

Для соуса бешамель:

Репчатый лук – 0,5 шт.

Молоко – 0,5 ст.

Бульон куриный – 0,5 ст.

Лавровый лист – 1 шт.

Мука – 1 ст. л.

Масло сливочное – 1 ст. л.

Соль – по вкусу

Душистый перец – щепотка

Сыр пармезан – 300 г

Способ приготовления:

Приготовьте тесто для лазаньи. Для этого смешайте все ингредиенты и тщательно вымесите тесто, чтобы оно было эластичным и очень тонким (не менее 3 мм). Раскатанное тесто разрежьте на одинаковые квадраты и отварите в подсоленной воде с добавлением оливкового масла в течение 5 минут. Затем кусочки обсушите. Если пасту вы купили в супермаркете, внимательно прочитайте инструкцию: не все производители рекомендуют тесто предварительно отваривать. Приготовьте соус бешамель. Для этого лук залейте молоком и бульоном, добавьте лавровый лист и через 15 минут процедите. Муку спассеруйте на сливочном масле, влейте в нее процеженную смесь, доведите до кипения. Варите на медленном огне 20 минут и еще раз процедите. Подготовленное мясо перекрутите на мясорубке, поджарьте на разогретом масле. Добавьте мелко нарезанные лук, морковь и сельдерей. Влейте вино и томатный сок и тушите, пока соус не загустеет. Теперь в огнеупорную посуду, смазанную маслом, выкладывайте слои: тесто, соус бешамель, мясной фарш, тертый сыр. И так далее. Классическим считается блюдо с шестью слоями.

На заметку

Иногда перед очередным слоем кладут пару кусочков сливочного масла;

Некоторая лазанья имеет откровенно зеленый цвет, потому что в тесте присутствует шпинат.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для лазаньи в домашних условиях. "Сегодня" также делились рецептом классического соуса бешамель для лазаньи.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.