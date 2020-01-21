Лазанья с соусом болоньезе: рецепт дня
Готовим дома итальянскую лазанью с мясным фаршем
Болоньезе – это итальянский соус из мясного фарша, панчетты, овощей, мясного бульона, вина и молока. Чаще всего его подают вместе со спагетти или пенне, а также используют как начинку для лазаньи.
Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:
Тесто для лазаньи готовится из той же муки, что и для макарон. Эту муку делают исключительно из твердых сортов пшеницы.
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Лазанья болоньезе
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 196 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука – 650 г
- Семола – 0,5 стакана
- Молоко – 250 г
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – щепотка
Для фарша:
- Говядина – 400 г
- Свинина – 400 г
- Лук – 2 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Сельдерей стеблевой – 4 шт.
- Красное сухое вино – 0,5 л
- Томатный сок – 0,5 л
Для соуса бешамель:
- Репчатый лук – 0,5 шт.
- Молоко – 0,5 ст.
- Бульон куриный – 0,5 ст.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Мука – 1 ст. л.
- Масло сливочное – 1 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Душистый перец – щепотка
- Сыр пармезан – 300 г
Способ приготовления:
- Приготовьте тесто для лазаньи. Для этого смешайте все ингредиенты и тщательно вымесите тесто, чтобы оно было эластичным и очень тонким (не менее 3 мм). Раскатанное тесто разрежьте на одинаковые квадраты и отварите в подсоленной воде с добавлением оливкового масла в течение 5 минут. Затем кусочки обсушите.
- Если пасту вы купили в супермаркете, внимательно прочитайте инструкцию: не все производители рекомендуют тесто предварительно отваривать.
- Приготовьте соус бешамель. Для этого лук залейте молоком и бульоном, добавьте лавровый лист и через 15 минут процедите. Муку спассеруйте на сливочном масле, влейте в нее процеженную смесь, доведите до кипения. Варите на медленном огне 20 минут и еще раз процедите.
- Подготовленное мясо перекрутите на мясорубке, поджарьте на разогретом масле. Добавьте мелко нарезанные лук, морковь и сельдерей. Влейте вино и томатный сок и тушите, пока соус не загустеет.
- Теперь в огнеупорную посуду, смазанную маслом, выкладывайте слои: тесто, соус бешамель, мясной фарш, тертый сыр. И так далее. Классическим считается блюдо с шестью слоями.
На заметку
- Иногда перед очередным слоем кладут пару кусочков сливочного масла;
- Некоторая лазанья имеет откровенно зеленый цвет, потому что в тесте присутствует шпинат.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для лазаньи в домашних условиях. "Сегодня" также делились рецептом классического соуса бешамель для лазаньи.
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