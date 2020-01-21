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Лазанья с соусом болоньезе: рецепт дня

Готовим дома итальянскую лазанью с мясным фаршем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:06
Лазанья с фаршем и сыром
Лазанья с фаршем и сыром
Фото: Depositphotos

Болоньезе – это итальянский соус из мясного фарша, панчетты, овощей, мясного бульона, вина и молока. Чаще всего его подают вместе со спагетти или пенне, а также используют как начинку для лазаньи.

Смотрите видео, как выбрать качественный фарш:

Тесто для лазаньи готовится из той же муки, что и для макарон. Эту муку делают исключительно из твердых сортов пшеницы.

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Лазанья болоньезе

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 196 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 650 г
  • Семола – 0,5 стакана
  • Молоко – 250 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – щепотка

Для фарша:

  • Говядина – 400 г
  • Свинина – 400 г
  • Лук – 2 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Сельдерей стеблевой – 4 шт.
  • Красное сухое вино – 0,5 л
  • Томатный сок – 0,5 л

Для соуса бешамель:

  • Репчатый лук – 0,5 шт.
  • Молоко – 0,5 ст.
  • Бульон куриный – 0,5 ст.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Мука – 1 ст. л.
  • Масло сливочное – 1 ст. л.
  • Соль – по вкусу
  • Душистый перец – щепотка
  • Сыр пармезан – 300 г

Способ приготовления:

  1. Приготовьте тесто для лазаньи. Для этого смешайте все ингредиенты и тщательно вымесите тесто, чтобы оно было эластичным и очень тонким (не менее 3 мм). Раскатанное тесто разрежьте на одинаковые квадраты и отварите в подсоленной воде с добавлением оливкового масла в течение 5 минут. Затем кусочки обсушите.
  2. Если пасту вы купили в супермаркете, внимательно прочитайте инструкцию: не все производители рекомендуют тесто предварительно отваривать.
  3. Приготовьте соус бешамель. Для этого лук залейте молоком и бульоном, добавьте лавровый лист и через 15 минут процедите. Муку спассеруйте на сливочном масле, влейте в нее процеженную смесь, доведите до кипения. Варите на медленном огне 20 минут и еще раз процедите.
  4. Подготовленное мясо перекрутите на мясорубке, поджарьте на разогретом масле. Добавьте мелко нарезанные лук, морковь и сельдерей. Влейте вино и томатный сок и тушите, пока соус не загустеет.
  5. Теперь в огнеупорную посуду, смазанную маслом, выкладывайте слои: тесто, соус бешамель, мясной фарш, тертый сыр. И так далее. Классическим считается блюдо с шестью слоями.

На заметку

  • Иногда перед очередным слоем кладут пару кусочков сливочного масла;
  • Некоторая лазанья имеет откровенно зеленый цвет, потому что в тесте присутствует шпинат.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тесто для лазаньи в домашних условиях. "Сегодня" также делились рецептом классического соуса бешамель для лазаньи.

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Источник: Сегодня
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