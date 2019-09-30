Ленивая овсянка в банке: рецепт с яблоками и корицей

Такая каша готовится без варки

Овсянка в банке на завтрак Фото: Depositphotos

Овсянка, замоченная на ночь в банке – идеальный рецепт для завтрака. Ведь нет ничего лучше, чем смешать несколько ингредиентов перед сном, а утром достать из холодильника уже готовое блюдо.

Смотрите видео, как приготовить вкусную кашу на костре:

Для приготовления овсянки вы можете использовать не только коровье, но и соевое, кокосовое или миндальное молоко. А вместо йогурта взять густой кефир.

Овсянка в банке с яблоками и корицей

Время приготовления:

3 минуты

Ингредиенты:

1/4 стакана овсяных хлопьев

1/3 стакана молока

1/4 стакана натурального йогурта

1/2 ч.л. молотой корицы

1 ч.л. меда или кленового сиропа

1/4 стакана яблочного пюре (или кусочки свежего или запеченного яблока по вкусу)

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Способ приготовления:

Добавьте в небольшую стеклянную банку все ингредиенты и перемешайте их. Закройте банку крышкой и поставьте на ночь в холодильник. Ее можно хранить до 2-х дней. Ешьте овсянку охлажденной.

Как сделать яблочное пюре для каши

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

1 кг яблок

225 мл свежевыжатого яблочного сока

140 г сахара

Щепотка соли

Молотая корица

Молотый кардамон

Тертая цедра лимона – по вкусу

Способ приготовления:

Яблоки очистить от кожуры и нарезать ломтиками. Отправить в кастрюлю с толстым дном и влить свежевыжатый яблочный сок. Довести до кипения и тушить на среднем огне 20-30 минут под крышкой, чтобы яблоки разварились. Снять кастрюлю с огня и измельчить яблоки в однородное пюре. Добавить специи, тертую цедру и сахар. Варить полученную массу еще 30-40 минут на среднем огне, периодически помешивая. Пюре должно увариться и загустеть. Остудить яблочное пюре и перелить его в стерильную банку. Закрыть крышкой и хранить в холодильнике.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить овсянку с грушей и голубикой в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом диетических овсяных блинов.

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