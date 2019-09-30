Ленивая овсянка в банке: рецепт с яблоками и корицей
Такая каша готовится без варки
Овсянка, замоченная на ночь в банке – идеальный рецепт для завтрака. Ведь нет ничего лучше, чем смешать несколько ингредиентов перед сном, а утром достать из холодильника уже готовое блюдо.
Смотрите видео, как приготовить вкусную кашу на костре:
Для приготовления овсянки вы можете использовать не только коровье, но и соевое, кокосовое или миндальное молоко. А вместо йогурта взять густой кефир.
Овсянка в банке с яблоками и корицей
Время приготовления:
- 3 минуты
Ингредиенты:
- 1/4 стакана овсяных хлопьев
- 1/3 стакана молока
- 1/4 стакана натурального йогурта
- 1/2 ч.л. молотой корицы
- 1 ч.л. меда или кленового сиропа
- 1/4 стакана яблочного пюре (или кусочки свежего или запеченного яблока по вкусу)
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Способ приготовления:
- Добавьте в небольшую стеклянную банку все ингредиенты и перемешайте их.
- Закройте банку крышкой и поставьте на ночь в холодильник. Ее можно хранить до 2-х дней.
- Ешьте овсянку охлажденной.
Как сделать яблочное пюре для каши
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
- 1 кг яблок
- 225 мл свежевыжатого яблочного сока
- 140 г сахара
- Щепотка соли
- Молотая корица
- Молотый кардамон
- Тертая цедра лимона – по вкусу
Способ приготовления:
- Яблоки очистить от кожуры и нарезать ломтиками.
- Отправить в кастрюлю с толстым дном и влить свежевыжатый яблочный сок.
- Довести до кипения и тушить на среднем огне 20-30 минут под крышкой, чтобы яблоки разварились.
- Снять кастрюлю с огня и измельчить яблоки в однородное пюре.
- Добавить специи, тертую цедру и сахар.
- Варить полученную массу еще 30-40 минут на среднем огне, периодически помешивая. Пюре должно увариться и загустеть.
- Остудить яблочное пюре и перелить его в стерильную банку. Закрыть крышкой и хранить в холодильнике.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить овсянку с грушей и голубикой в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом диетических овсяных блинов.
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