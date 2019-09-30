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Ленивая овсянка в банке: рецепт с яблоками и корицей

Такая каша готовится без варки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Овсянка в банке на завтрак
Овсянка в банке на завтрак
Фото: Depositphotos

Овсянка, замоченная на ночь в банке – идеальный рецепт для завтрака. Ведь нет ничего лучше, чем смешать несколько ингредиентов перед сном, а утром достать из холодильника уже готовое блюдо.

Смотрите видео, как приготовить вкусную кашу на костре:

Для приготовления овсянки вы можете использовать не только коровье, но и соевое, кокосовое или миндальное молоко. А вместо йогурта взять густой кефир.

Овсянка в банке с яблоками и корицей

Время приготовления:

  • 3 минуты

Ингредиенты:

  • 1/4 стакана овсяных хлопьев
  • 1/3 стакана молока
  • 1/4 стакана натурального йогурта
  • 1/2 ч.л. молотой корицы
  • 1 ч.л. меда или кленового сиропа
  • 1/4 стакана яблочного пюре (или кусочки свежего или запеченного яблока по вкусу)

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Способ приготовления:

  1. Добавьте в небольшую стеклянную банку все ингредиенты и перемешайте их.
  2. Закройте банку крышкой и поставьте на ночь в холодильник. Ее можно хранить до 2-х дней.
  3. Ешьте овсянку охлажденной.

Как сделать яблочное пюре для каши

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • 1 кг яблок
  • 225 мл свежевыжатого яблочного сока
  • 140 г сахара
  • Щепотка соли
  • Молотая корица
  • Молотый кардамон
  • Тертая цедра лимона – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Яблоки очистить от кожуры и нарезать ломтиками.
  2. Отправить в кастрюлю с толстым дном и влить свежевыжатый яблочный сок.
  3. Довести до кипения и тушить на среднем огне 20-30 минут под крышкой, чтобы яблоки разварились.
  4. Снять кастрюлю с огня и измельчить яблоки в однородное пюре.
  5. Добавить специи, тертую цедру и сахар.
  6. Варить полученную массу еще 30-40 минут на среднем огне, периодически помешивая. Пюре должно увариться и загустеть.
  7. Остудить яблочное пюре и перелить его в стерильную банку. Закрыть крышкой и хранить в холодильнике.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить овсянку с грушей и голубикой в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом диетических овсяных блинов.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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