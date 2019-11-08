Ленивая овсянка в банке с бананом и какао: рецепт полезного завтрака
Рецепт вкусной овсянки без варки
Ленивая овсянка в банке — это очень простое и оригинальное блюдо, которое можно взять с собой на работу или съесть после тренировки.
Смотрите видео, как приготовить самую вкусную тыквенную кашу:
Для приготовления каши вы можете использовать не только коровье, но и соевое, кокосовое или миндальное молоко. А вместо йогурта взять густой кефир.
Овсянка на ночь с бананом и какао
Время приготовления:
- 5 минут + время для настаивания
Калорийность:
- 115 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1/4 стакана овсяных хлопьев
- 1/3 стакана молока
- 1/4 стакана обычного йогурта
- 1 ст.л. какао-порошка
- 1 ч.л. меда
- 1/4 стакана нарезанных спелых бананов
Способ приготовления:
- Добавьте в банку овсянку, молоко, йогурт, какао-порошок и мед.
- Хорошо смешайте все ингредиенты.
- Затем добавьте бананы и аккуратно размешайте.
- Закройте банку крышкой и отправьте на ночь в холодильник.
- Овсяную кашу можно хранить до двух дней. Такой завтрак едят в охлажденном виде.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить овсянку с грушей и голубикой в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом диетических овсяных блинов.
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Источник: Сегодня