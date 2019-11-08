Ленивая овсянка в банке с бананом и какао: рецепт полезного завтрака

Рецепт вкусной овсянки без варки

Овсянка в банке на ночь Фото: Unsplash

Ленивая овсянка в банке — это очень простое и оригинальное блюдо, которое можно взять с собой на работу или съесть после тренировки.

Смотрите видео, как приготовить самую вкусную тыквенную кашу:

Для приготовления каши вы можете использовать не только коровье, но и соевое, кокосовое или миндальное молоко. А вместо йогурта взять густой кефир.

Овсянка на ночь с бананом и какао

Время приготовления:

5 минут + время для настаивания

Калорийность:

115 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1/4 стакана овсяных хлопьев

1/3 стакана молока

1/4 стакана обычного йогурта

1 ст.л. какао-порошка

1 ч.л. меда

1/4 стакана нарезанных спелых бананов

Способ приготовления:

Добавьте в банку овсянку, молоко, йогурт, какао-порошок и мед. Хорошо смешайте все ингредиенты. Затем добавьте бананы и аккуратно размешайте. Закройте банку крышкой и отправьте на ночь в холодильник. Овсяную кашу можно хранить до двух дней. Такой завтрак едят в охлажденном виде.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить овсянку с грушей и голубикой в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом диетических овсяных блинов.

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