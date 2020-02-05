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Ленивая овсянка в банке с вишней и шоколадом

Рецепт вкусной каши за пять минут

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:04
Ленивая овсянка с вишней и шоколадом
Ленивая овсянка с вишней и шоколадом
Фото: Depositphotos

Ленивая овсянка в банке – здоровый и простой завтрак, который не требует термической обработки. Достаточно лишь смешать все ингредиенты в емкости с крышкой, встряхнуть и поставить на ночь в холодильник.

Смотрите видео, как приготовить полезное овсяное печенье без сахара:

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Овсянка в банке с вишней и шоколадной крошкой

Время приготовления:

  • 5 минут + время на настаивание

Калорийность:

  • 115 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1/4 стакана овсяных хлопьев
  • 1/3 стакана молока
  • 1/4 чашки обычного йогурта
  • 1 чайная ложка меда
  • Щепотка ванилина
  • 1 столовая ложка мелко натертого темного шоколада
  • 1/4 чашки нарезанной вишни (свежей, консервированной или замороженной)

Способ приготовления:

  1. В небольшую стеклянную банку добавить овсянку, молоко, йогурт, мед и ванилин.
  2. Закрыть крышкой и хорошо встряхнуть, пока все ингредиенты не смешаются.
  3. Открыть, добавить кусочки нарезанной вишни, а также шоколадную крошку и аккуратно все перемешать.
  4. Закрыть крышкой банку и поставить в холодильник на ночь (там кашу можно хранить до трех дней). Подавать овсянку охлажденной.

Полезный совет

Вы можете использовать не только коровье молоко, но и растительное: кокосовое, миндальное, соевое.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить овсянку с грушей и голубикой в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом диетических овсяных блинов.

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Источник: Сегодня
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