Ленивая овсянка в банке с вишней и шоколадом

Рецепт вкусной каши за пять минут

Ленивая овсянка с вишней и шоколадом Фото: Depositphotos

Ленивая овсянка в банке – здоровый и простой завтрак, который не требует термической обработки. Достаточно лишь смешать все ингредиенты в емкости с крышкой, встряхнуть и поставить на ночь в холодильник.

Смотрите видео, как приготовить полезное овсяное печенье без сахара:

Овсянка в банке с вишней и шоколадной крошкой

Время приготовления:

5 минут + время на настаивание

Калорийность:

115 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1/4 стакана овсяных хлопьев

1/3 стакана молока

1/4 чашки обычного йогурта

1 чайная ложка меда

Щепотка ванилина

1 столовая ложка мелко натертого темного шоколада

1/4 чашки нарезанной вишни (свежей, консервированной или замороженной)

Способ приготовления:

В небольшую стеклянную банку добавить овсянку, молоко, йогурт, мед и ванилин. Закрыть крышкой и хорошо встряхнуть, пока все ингредиенты не смешаются. Открыть, добавить кусочки нарезанной вишни, а также шоколадную крошку и аккуратно все перемешать. Закрыть крышкой банку и поставить в холодильник на ночь (там кашу можно хранить до трех дней). Подавать овсянку охлажденной.

Полезный совет

Вы можете использовать не только коровье молоко, но и растительное: кокосовое, миндальное, соевое.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить овсянку с грушей и голубикой в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом диетических овсяных блинов.

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