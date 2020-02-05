Ленивая овсянка в банке с вишней и шоколадом
Рецепт вкусной каши за пять минут
Ленивая овсянка в банке – здоровый и простой завтрак, который не требует термической обработки. Достаточно лишь смешать все ингредиенты в емкости с крышкой, встряхнуть и поставить на ночь в холодильник.
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Овсянка в банке с вишней и шоколадной крошкой
Время приготовления:
- 5 минут + время на настаивание
Калорийность:
- 115 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1/4 стакана овсяных хлопьев
- 1/3 стакана молока
- 1/4 чашки обычного йогурта
- 1 чайная ложка меда
- Щепотка ванилина
- 1 столовая ложка мелко натертого темного шоколада
- 1/4 чашки нарезанной вишни (свежей, консервированной или замороженной)
Способ приготовления:
- В небольшую стеклянную банку добавить овсянку, молоко, йогурт, мед и ванилин.
- Закрыть крышкой и хорошо встряхнуть, пока все ингредиенты не смешаются.
- Открыть, добавить кусочки нарезанной вишни, а также шоколадную крошку и аккуратно все перемешать.
- Закрыть крышкой банку и поставить в холодильник на ночь (там кашу можно хранить до трех дней). Подавать овсянку охлажденной.
Полезный совет
Вы можете использовать не только коровье молоко, но и растительное: кокосовое, миндальное, соевое.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить овсянку с грушей и голубикой в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом диетических овсяных блинов.
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Источник: Сегодня