Ленивая овсянка в банке: зимний рецепт с мандаринами и медом

Вкусный, полезный и необычный завтрак для всей семьи

Овсянка в банке на ночь Фото: Pinterest

Ленивая овсянка в банке — это очень простое и оригинальное блюдо, которое можно взять с собой на работу или съесть после тренировки.

Смотрите видео, как приготовить необычную тыквенную кашу:

Чтобы сделать кашу постной, используйте растительное молоко. А вместо обычного йогурта возьмите соевый.

Овсянка в банке с мандарином и апельсином

Время приготовления:

5 минут + время для настаивания

Калорийность:

115 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1/4 стакана овсяных хлопьев

1/3 стакана молока

1/4 чашки натурального йогурта

1 столовая ложка апельсинового джема

1 чайная ложка меда

1/4 чашки нарезанных мандаринов без пленок

Способ приготовления:

В банку добавить овсянку, молоко, йогурт, апельсиновый джем и мед. Хорошо перемешать. Добавить кусочки мандаринов и аккуратно размешать. Закрыть банку крышкой и поставить в холодильник на ночь (там каша может храниться до 3-х дней).

Как подавать овсянку

Подавать овсянку охлажденной, по желанию присыпав молотой корицей или украсив листиками мяты.

Напомним, ранее мы рассказывали, как улучшить вкус овсянки. "Сегодня" также делились рецептом овсянки с сухофруктами.

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