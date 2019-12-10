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Ленивая овсянка в банке: зимний рецепт с мандаринами и медом

Вкусный, полезный и необычный завтрак для всей семьи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:04
Овсянка в банке на ночь
Овсянка в банке на ночь
Фото: Pinterest

Ленивая овсянка в банке — это очень простое и оригинальное блюдо, которое можно взять с собой на работу или съесть после тренировки.

Смотрите видео, как приготовить необычную тыквенную кашу:

Чтобы сделать кашу постной, используйте растительное молоко. А вместо обычного йогурта возьмите соевый.

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Овсянка в банке с мандарином и апельсином

Время приготовления:

  • 5 минут + время для настаивания

Калорийность:

  • 115 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1/4 стакана овсяных хлопьев
  • 1/3 стакана молока
  • 1/4 чашки натурального йогурта
  • 1 столовая ложка апельсинового джема
  • 1 чайная ложка меда
  • 1/4 чашки нарезанных мандаринов без пленок

Способ приготовления:

  1. В банку добавить овсянку, молоко, йогурт, апельсиновый джем и мед. Хорошо перемешать.
  2. Добавить кусочки мандаринов и аккуратно размешать.
  3. Закрыть банку крышкой и поставить в холодильник на ночь (там каша может храниться до 3-х дней).

Как подавать овсянку

Подавать овсянку охлажденной, по желанию присыпав молотой корицей или украсив листиками мяты.

Напомним, ранее мы рассказывали, как улучшить вкус овсянки. "Сегодня" также делились рецептом овсянки с сухофруктами.

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Источник: Сегодня
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