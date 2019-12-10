Ленивая овсянка в банке: зимний рецепт с мандаринами и медом
Вкусный, полезный и необычный завтрак для всей семьи
Ленивая овсянка в банке — это очень простое и оригинальное блюдо, которое можно взять с собой на работу или съесть после тренировки.
Смотрите видео, как приготовить необычную тыквенную кашу:
Чтобы сделать кашу постной, используйте растительное молоко. А вместо обычного йогурта возьмите соевый.
Овсянка в банке с мандарином и апельсином
Время приготовления:
- 5 минут + время для настаивания
Калорийность:
- 115 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1/4 стакана овсяных хлопьев
- 1/3 стакана молока
- 1/4 чашки натурального йогурта
- 1 столовая ложка апельсинового джема
- 1 чайная ложка меда
- 1/4 чашки нарезанных мандаринов без пленок
Способ приготовления:
- В банку добавить овсянку, молоко, йогурт, апельсиновый джем и мед. Хорошо перемешать.
- Добавить кусочки мандаринов и аккуратно размешать.
- Закрыть банку крышкой и поставить в холодильник на ночь (там каша может храниться до 3-х дней).
Как подавать овсянку
Подавать овсянку охлажденной, по желанию присыпав молотой корицей или украсив листиками мяты.
Напомним, ранее мы рассказывали, как улучшить вкус овсянки. "Сегодня" также делились рецептом овсянки с сухофруктами.
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Источник: Сегодня