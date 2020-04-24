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Ленивые рыбные котлеты: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт котлет из кильки в томате

Ирина Павлина
Сегодня, 12:37

Не знаете, что приготовить из кильки в томате? Из этих популярных консервов можно сделать аппетитные рыбные котлеты с вареным рисом и зеленым горошком.

Пошаговый процесс с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Быстрые котлеты из консервы

Рыбные котлеты с горошком
Рыбные котлеты с горошком
Фото: Pinterest

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 банка кильки в томате
  • 1 красная луковица
  • 200 г вареного риса
  • 150 г муки
  • 1 яйцо
  • 100 г зеленого горошка
  • Панировочные сухари
  • Соль
  • Растительное масло

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Способ приготовления:

  1. Лук порубите и измельчите в блендере.
  2. Добавьте кильку в томате и еще раз пробейте.
  3. Переложите в миску. Всыпьте муку, добавьте яйцо и перемешайте.
  4. Затем добавьте вареный рис и зеленый горошек. Всыпьте панировочные сухари, чтобы фарш стал плотнее.
  5. Сформируйте влажными руками котлеты и жарьте их в растительном масле с двух сторон.

Как подавать котлеты

Рыбные котлеты можно подать вместе со сметанным соусом и овощным салатом.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба. Ведущий также показал, как приготовить фаршированную пекинскую капусту.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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