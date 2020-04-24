Ленивые рыбные котлеты: пошаговый рецепт от Григория Германа

Рецепт котлет из кильки в томате

Не знаете, что приготовить из кильки в томате? Из этих популярных консервов можно сделать аппетитные рыбные котлеты с вареным рисом и зеленым горошком.

Пошаговый процесс с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.

Быстрые котлеты из консервы

Рыбные котлеты с горошком Фото: Pinterest

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 банка кильки в томате

1 красная луковица

200 г вареного риса

150 г муки

1 яйцо

100 г зеленого горошка

Панировочные сухари

Соль

Растительное масло

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Способ приготовления:

Лук порубите и измельчите в блендере. Добавьте кильку в томате и еще раз пробейте. Переложите в миску. Всыпьте муку, добавьте яйцо и перемешайте. Затем добавьте вареный рис и зеленый горошек. Всыпьте панировочные сухари, чтобы фарш стал плотнее. Сформируйте влажными руками котлеты и жарьте их в растительном масле с двух сторон.

Как подавать котлеты

Рыбные котлеты можно подать вместе со сметанным соусом и овощным салатом.

Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба. Ведущий также показал, как приготовить фаршированную пекинскую капусту.

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