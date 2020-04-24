Ленивые рыбные котлеты: пошаговый рецепт от Григория Германа
Рецепт котлет из кильки в томате
Не знаете, что приготовить из кильки в томате? Из этих популярных консервов можно сделать аппетитные рыбные котлеты с вареным рисом и зеленым горошком.
Пошаговый процесс с видео от Григория Германа, ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", смотрите ниже.
Быстрые котлеты из консервы
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 банка кильки в томате
- 1 красная луковица
- 200 г вареного риса
- 150 г муки
- 1 яйцо
- 100 г зеленого горошка
- Панировочные сухари
- Соль
- Растительное масло
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Способ приготовления:
- Лук порубите и измельчите в блендере.
- Добавьте кильку в томате и еще раз пробейте.
- Переложите в миску. Всыпьте муку, добавьте яйцо и перемешайте.
- Затем добавьте вареный рис и зеленый горошек. Всыпьте панировочные сухари, чтобы фарш стал плотнее.
- Сформируйте влажными руками котлеты и жарьте их в растительном масле с двух сторон.
Как подавать котлеты
Рыбные котлеты можно подать вместе со сметанным соусом и овощным салатом.
Напомним, ранее Григорий Герман делился рецептом лукового хлеба. Ведущий также показал, как приготовить фаршированную пекинскую капусту.
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Источник: Сегодня