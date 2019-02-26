Ленивый мясной пирог из лаваша в мультиварке
Простой и очень вкусный пирог для мультиварки
Этот ленивый пирог напоминает турецкий мясной бурек. Чтобы его приготовить, вам даже не потребуется тесто. Вместо него – тонкие листы лаваша.
Мясной пирог в мультиварке
Ингредиенты:
- Мясной фарш (свинина, говядина или курица) – 600 г
- Лаваш тонкий (прямоугольные листы) – 2 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Лук репчатый средний – 1 шт.
- Картофель – 3 шт.
- Перец сладкий разного цвета – 2 шт.
- Масло сливочное для смазывания формы – 5 г
Специи на выбор:
- Перец черный молотый
- Перец красный молотый
- Кумин
- Кориандр
- Паприка
- Петрушка свежая
- Укроп свежий
Для заливки:
- Яйцо – 3 шт.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Сметана 15% – 3 ст.л.
- Соль – 1 щепотка
- Орегано – 1 щепотка
- Базилик - 1 щепотка
- Мята сушеная – 1 щепотка
Рецепт приготовления:
- Картофель очистите, вымойте и натрите на крупной терке. Можно взять картофель, сваренный в мундире, или обойтись без него, но с ним пирог получается нежнее.
- Очистите, мелко нарежьте и спассеруйте лук. Если кладете в фарш сырой лук, посолите и обомните его, чтобы пустил сок.
- Смешайте фарш с яйцом, луком, тертым картофелем и мелко нарезанной зеленью, посолите и добавьте специи. Если фарш густой, влейте несколько ложек воды и вымесите до такой консистенции, чтобы его было легко размазывать.
- Сладкий перец вымойте, удалите семена, нарежьте на длинные полоски шириной 0,8 см. Это будущая яркая серединка рулетов.
- Разложите на столе листы лаваша и ровным слоем разложите на них фарш.
- Для заливки взбейте яйца венчиком, добавьте томатную пасту и сметану, посолите и приправьте специями по вкусу.
- Уложите вдоль одной стороны каждого листа лаваша полоски сладкого перца, чередуя цвета. Сверните каждый лист в рулет.
- Смажьте чашу мультиварки сливочным маслом. Выложите в нее рулеты спиралью и слегка примните. Если лаваш местами порвался, ничего – в готовом пироге этого видно не будет.
- Полейте рулеты из лаваша подготовленной заливкой.
- Включите программу "Выпечка" на 1 час. По окончании программы отключите мультиварку, выньте чашу и дайте пирогу немного остыть.
- Чтобы вынуть пирог, переверните чашу на доску или тарелку, а затем снова переверните на блюдо.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить заливной пирог с грибами и сыром. Сайт "Сегодня" также делился рецептом киша с ветчиной, сыром и жареным луком.
Смотрите видео, как приготовить заливной пирог по рецепту Алексея Суханова:
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Источник: goodhouse.ru