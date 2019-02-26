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Ленивый мясной пирог из лаваша в мультиварке

Простой и очень вкусный пирог для мультиварки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:10
Мясной пирог из лаваша
Мясной пирог из лаваша
Фото: Depositphotos

Этот ленивый пирог напоминает турецкий мясной бурек. Чтобы его приготовить, вам даже не потребуется тесто. Вместо него – тонкие листы лаваша.

Мясной пирог в мультиварке

Ингредиенты:

  • Мясной фарш (свинина, говядина или курица) – 600 г
  • Лаваш тонкий (прямоугольные листы) – 2 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Лук репчатый средний – 1 шт.
  • Картофель – 3 шт.
  • Перец сладкий разного цвета – 2 шт.
  • Масло сливочное для смазывания формы – 5 г

Специи на выбор:

  • Перец черный молотый 
  • Перец красный молотый
  • Кумин 
  • Кориандр
  • Паприка
  • Петрушка свежая    
  • Укроп свежий 

Для заливки:

  • Яйцо – 3 шт.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Сметана 15% – 3 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка
  • Орегано – 1 щепотка
  • Базилик - 1 щепотка
  • Мята сушеная – 1 щепотка

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Рецепт приготовления:

  1. Картофель очистите, вымойте и натрите на крупной терке. Можно взять картофель, сваренный в мундире, или обойтись без него, но с ним пирог получается нежнее.
  2. Очистите, мелко нарежьте и спассеруйте лук. Если кладете в фарш сырой лук, посолите и обомните его, чтобы пустил сок.
  3. Смешайте фарш с яйцом, луком, тертым картофелем и мелко нарезанной зеленью, посолите и добавьте специи. Если фарш густой, влейте несколько ложек воды и вымесите до такой консистенции, чтобы его было легко размазывать.
  4. Сладкий перец вымойте, удалите семена, нарежьте на длинные полоски шириной 0,8 см. Это будущая яркая серединка рулетов.
  5. Разложите на столе листы лаваша и ровным слоем разложите на них фарш.
  6. Для заливки взбейте яйца венчиком, добавьте томатную пасту и сметану, посолите и приправьте специями по вкусу.
  7. Уложите вдоль одной стороны каждого листа лаваша полоски сладкого перца, чередуя цвета. Сверните каждый лист в рулет.
  8. Смажьте чашу мультиварки сливочным маслом. Выложите в нее рулеты спиралью и слегка примните. Если лаваш местами порвался, ничего – в готовом пироге этого видно не будет.
  9. Полейте рулеты из лаваша подготовленной заливкой.
  10. Включите программу "Выпечка" на 1 час. По окончании программы отключите мультиварку, выньте чашу и дайте пирогу немного остыть.
  11. Чтобы вынуть пирог, переверните чашу на доску или тарелку, а затем снова переверните на блюдо.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить заливной пирог с грибами и сыром. Сайт "Сегодня" также делился рецептом киша с ветчиной, сыром и жареным луком.

Смотрите видео, как приготовить заливной пирог по рецепту Алексея Суханова:

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Источник: goodhouse.ru
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