Летнее меню: ТОП-5 рецептов для праздничного ужина

Небанальные и очень вкусные блюда для всей семьи

Рецепты для летнего ужина Фото: Depositphotos

Летом нам хочется проводить все меньше времени на кухне, и все больше – на улице. Зеленые салаты, овощные закуски, легкие основные блюда, прохладительные напитки и десерты с мороженым – идеальное решение для ужина на свежем воздухе.

Смотрите видео, как правильно питаться летом:

Все блюда готовятся довольно просто, но получаются вкусными и оригинальными. Время приготовления каждого рецепта – не более получаса. Так что собирайте компанию и принимайтесь за дело.

Дип из баклажанов от Джейми Оливера

Холодная закуска из баклажанов Фото: Pixabay

Густой соус-закуска из запеченных баклажанов с чесноком, острым перцем и зеленью.

Ингредиенты:

1 баклажан

1 зубчик чеснока

1/2 зеленого перца чили

1/2 пучка петрушки

1 ст.л. оливкового масла

1/2 лимона

1/2 ч.л. копченой паприки

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 C. Баклажан помойте и проткните несколько раз ножом. Запекайте 45 минут, затем дайте полностью остыть. Очистите и раздавите чеснок, мелко нарежьте острый перец, зелень порубите. Выскоблите мякоть баклажана и переложите в кухонный комбайн. Добавьте чеснок, перец чили, масло, свежевыжатый лимонный сок и петрушку. Приправьте солью и перцем. Взбейте до получения однородной массы. Попробуйте, и при необходимости добавьте больше специй, оливкового масла или лимонного сока. Выложите дип в тарелку и посыпьте молотой паприкой. Подавайте с крекерами, кукурузными чипсами или питой.

Клубничный салат с орехами и козьим сыром

Салат из клубники, сыра и орехов Фото: Pinterest

Острый вкус козьего сыра прекрасно гармонирует с сочной сладкой клубникой.

Ингредиенты:

Для засахаренных орехов:

2 ст.л. сливочного масла

1/2 чашки половинок грецких орехов или орехов пекан

1/2 ч.л. кайенского перца

щепотка соли

1/2 ч.л. корицы

2 ст.л. коричневого сахара

Для салата:

3 чашки салатного микса

3/4 чашки засахаренных орешков

1 1/2 чашки нарезанной клубники

225 г измельченного козьего сыра

1/2 стакана голубики

Для заправки:

1 чашка оливкового масла

1/3 чашки бальзамического уксуса

1 лук-шалот, нарезанный

1 ч. л. соли

1/2 ч.л. молотого перца

1 ст. л. дижонской горчицы

сок 1/2 лимона

1 ст. л. меда

Способ приготовления:

Приготовьте засахаренные орехи. Для этого растопите сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте грецкие орехи и готовьте, помешивая, до золотисто-коричневого цвета. Это займет примерно 3 минуты. В конце добавьте сахар и специи, перемешайте и жарьте еще минуту. Переложите орехи на пергаментную бумагу и дайте им остыть. Поместите все ингредиенты для заправки в блендер и взбейте до получения однородной массы. Салатные листья помойте и обсушите, перемешайте с заправкой. Если заправка останется, накройте ее крышкой и поставьте в холодильник. Сверху разложите нарезанную клубнику, козий сыр и голубику. Посыпьте салат засахаренными орешками и подавайте.

Отбивные из баранины с мятой

Баранина на кости с мятным соусом Фото: Depositphotos

На гарнир к баранине подойдет жареный или отварной картофель, а также овощной салат.

Ингредиенты:

8 бараньих отбивных на косточке

соль, перец

несколько веточек мяты

2-3 ст.л. топленого масла

2-3 зубчика чеснока

1-2 ст.л. лимонного сока

1 стакан сметаны

Способ приготовления:

Бараньи котлеты весом около 180 г помойте и обсушите. Натрите солью и молотым перцем, посыпьте листиками мяты. Разогрейте в сковороде топленое масло, добавьте очищенный и раздавленный зубчик чеснока. Потушите несколько минут. Добавьте бараньи котлеты и обжарьте по 3-4 минуты с каждой стороны. При необходимости доведите мясо до готовности в духовке. Переложите котлеты на подогретые тарелки и полейте соусом, в котором они жарились. Украсьте мятными веточками. Пропустите через пресс оставшийся чеснок, смешайте с лимонным соком и сметаной. Посолите и поперчите. Подавайте соус вместе с котлетами.

Холодный зеленый чай

Холодный зеленый чай Фото: freepik.com

Этот прохладительный напиток содержит большое количество полезных для здоровья антиоксидантов.

Ингредиенты:

4 чашки воды

6 пакетиков зеленого чая

мед

лимон

лед

Способ приготовления:

Налейте воду в сотейник и доведите до кипения. Сразу же снимите с огня, добавьте чайные пакетики и накройте крышкой. Оставьте на 3 минуты. Удалите пакетики, добавьте мед по вкусу и перемешайте. Перелейте чай в кувшин и охладите. Подавайте вместе со льдом и ломтиками лимона.

Персики "Мелба" с мороженым и малиновым соусом от Найджелы Лоусон

Персики с мороженым и ягодными соусом Фото: Depositphotos

Десерт из мороженого – идеальное завершение летнего ужина. Тающий во рту сливочный пломбир, ароматные персики и яркий малиновый соус – такое сочетание никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты:

Для персиков:

3 чашки воды

3 1/2 чашки сахара

1 ванильный стручок, разрезанный вдоль пополам

2 ст.л. лимонного сока

8 персиков

Для соуса:

3 чашки малины

1/4 чашки сахарной пудры

1 ст.л. лимонного сока

Для подачи:

пломбир

Способ приготовления:

Сварите сироп. Налейте в сотейник воду, добавьте сахар, лимонный сок и ваниль. Доведите до кипения и варите 5 минут, затем уменьшите нагрев. Разрежьте персики пополам и удалите косточки. Проварите половинки персиков в сахарном сиропе до мягкости, по 2-3 минуты с каждой стороны. Переложите на тарелку с помощью шумовки. Аккуратно очистите персики от кожицы и дайте фруктам остыть. Чтобы приготовить малиновый соус, взбейте промытые ягоды, сахарную пудру и лимонный сок в блендере. Протрите через сито, чтобы удалить косточки. Чтобы собрать десерт, положите на каждую тарелку по 2 половинки персика и по 1-2 шарика пломбира. Полейте десерт малиновым соусом и подавайте.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат из рукколы, креветок и помидоров черри. "Сегодня" также делились рецептом утиных ножек в малиновой глазури.

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