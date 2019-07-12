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Летнее меню: ТОП-5 рецептов для праздничного ужина

Небанальные и очень вкусные блюда для всей семьи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:10
Рецепты для летнего ужина
Рецепты для летнего ужина
Фото: Depositphotos

Летом нам хочется проводить все меньше времени на кухне, и все больше – на улице. Зеленые салаты, овощные закуски, легкие основные блюда, прохладительные напитки и десерты с мороженым – идеальное решение для ужина на свежем воздухе.

Смотрите видео, как правильно питаться летом:

Все блюда готовятся довольно просто, но получаются вкусными и оригинальными. Время приготовления каждого рецепта – не более получаса. Так что собирайте компанию и принимайтесь за дело.

Дип из баклажанов от Джейми Оливера

Холодная закуска из баклажанов
Холодная закуска из баклажанов
Фото: Pixabay

Густой соус-закуска из запеченных баклажанов с чесноком, острым перцем и зеленью.

Ингредиенты:

  • 1 баклажан
  • 1 зубчик чеснока
  • 1/2 зеленого перца чили
  • 1/2  пучка петрушки
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • 1/2  лимона
  • 1/2 ч.л. копченой паприки

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 C. 
  2. Баклажан помойте и проткните несколько раз ножом. Запекайте 45 минут, затем дайте полностью остыть.
  3. Очистите и раздавите чеснок, мелко нарежьте острый перец, зелень порубите.
  4. Выскоблите мякоть баклажана и переложите в кухонный комбайн. Добавьте чеснок, перец чили, масло, свежевыжатый лимонный сок и петрушку.  Приправьте солью и перцем.
  5. Взбейте до получения однородной массы. Попробуйте, и при необходимости добавьте больше специй, оливкового масла или лимонного сока.
  6. Выложите дип в тарелку и посыпьте молотой паприкой. Подавайте с крекерами, кукурузными чипсами или питой.

Клубничный салат с орехами и козьим сыром

Салат из клубники, сыра и орехов
Салат из клубники, сыра и орехов
Фото: Pinterest

Острый вкус козьего сыра прекрасно гармонирует с сочной сладкой клубникой.

Ингредиенты:

Для засахаренных орехов:

  • 2 ст.л. сливочного масла
  • 1/2 чашки половинок грецких орехов или орехов пекан
  • 1/2 ч.л. кайенского перца
  • щепотка соли
  • 1/2 ч.л. корицы
  • 2 ст.л. коричневого сахара

Для салата:

  • 3 чашки салатного микса
  • 3/4 чашки засахаренных орешков
  • 1 1/2 чашки нарезанной клубники
  • 225 г измельченного козьего сыра
  • 1/2 стакана голубики

Для заправки:

  • 1 чашка оливкового масла
  • 1/3 чашки бальзамического уксуса
  • 1 лук-шалот, нарезанный
  • 1 ч. л. соли
  • 1/2 ч.л. молотого перца
  • 1 ст. л. дижонской горчицы
  • сок 1/2 лимона
  • 1 ст. л. меда

Способ приготовления:

  1. Приготовьте засахаренные орехи. Для этого растопите сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте грецкие орехи и готовьте, помешивая, до золотисто-коричневого цвета. Это займет примерно 3 минуты. В конце добавьте сахар и специи, перемешайте и жарьте еще минуту. Переложите орехи на пергаментную бумагу и дайте им остыть.
  2. Поместите все ингредиенты для заправки в блендер и взбейте до получения однородной массы. 
  3. Салатные листья помойте и обсушите, перемешайте с заправкой. Если заправка останется, накройте ее крышкой и поставьте в холодильник.
  4. Сверху разложите нарезанную клубнику, козий сыр и голубику. Посыпьте салат засахаренными орешками и подавайте. 

Отбивные из баранины с мятой

Баранина на кости с мятным соусом
Баранина на кости с мятным соусом
Фото: Depositphotos

На гарнир к баранине подойдет жареный или отварной картофель, а также овощной салат.

Ингредиенты:

  • 8 бараньих отбивных на косточке
  • соль, перец
  • несколько веточек мяты
  • 2-3 ст.л. топленого масла
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1-2 ст.л. лимонного сока
  • 1 стакан сметаны

Способ приготовления:

  1. Бараньи котлеты весом около 180 г помойте и обсушите. Натрите солью и молотым перцем, посыпьте листиками мяты.
  2. Разогрейте в сковороде топленое масло, добавьте очищенный и раздавленный зубчик чеснока. Потушите несколько минут.
  3. Добавьте бараньи котлеты и обжарьте по 3-4 минуты с каждой стороны. При необходимости доведите мясо до готовности в духовке.
  4. Переложите котлеты на подогретые тарелки и полейте соусом, в котором они жарились. Украсьте мятными веточками.
  5. Пропустите через пресс оставшийся чеснок, смешайте с лимонным соком и сметаной. Посолите и поперчите. Подавайте соус вместе с котлетами.

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Холодный зеленый чай

Холодный зеленый чай
Холодный зеленый чай
Фото: freepik.com

Этот прохладительный напиток содержит большое количество полезных для здоровья антиоксидантов.

Ингредиенты:

  • 4 чашки воды
  • 6 пакетиков зеленого чая
  • мед 
  • лимон
  • лед

Способ приготовления:

  1. Налейте воду в сотейник и доведите до кипения. Сразу же снимите с огня, добавьте чайные пакетики и накройте крышкой. Оставьте на 3 минуты.
  2. Удалите пакетики, добавьте мед по вкусу и перемешайте. 
  3. Перелейте чай в кувшин и охладите. Подавайте вместе со льдом и ломтиками лимона.

Персики "Мелба" с мороженым и малиновым соусом от Найджелы Лоусон

Персики с мороженым и ягодными соусом
Персики с мороженым и ягодными соусом
Фото: Depositphotos

Десерт из мороженого – идеальное завершение летнего ужина. Тающий во рту сливочный пломбир, ароматные персики и яркий малиновый соус – такое сочетание никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты:

Для персиков:

  • 3 чашки воды
  • 3 1/2 чашки сахара
  • 1 ванильный стручок, разрезанный вдоль пополам
  • 2 ст.л. лимонного сока
  • 8 персиков

Для соуса:

  • 3 чашки малины
  • 1/4 чашки сахарной пудры
  • 1 ст.л. лимонного сока

Для подачи: 

  • пломбир

Способ приготовления:

  1. Сварите сироп. Налейте в сотейник воду, добавьте сахар, лимонный сок и ваниль. Доведите до кипения и варите 5 минут, затем уменьшите нагрев. 
  2. Разрежьте персики пополам и удалите косточки. Проварите половинки персиков в сахарном сиропе до мягкости, по 2-3 минуты с каждой стороны. Переложите на тарелку с помощью шумовки.
  3. Аккуратно очистите персики от кожицы и дайте фруктам остыть. 
  4. Чтобы приготовить малиновый соус, взбейте промытые ягоды, сахарную пудру и лимонный сок в блендере. Протрите через сито, чтобы удалить косточки. 
  5. Чтобы собрать десерт, положите на каждую тарелку по 2 половинки персика и по 1-2 шарика пломбира. Полейте десерт малиновым соусом и подавайте.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат из рукколы, креветок и помидоров черри. "Сегодня" также делились рецептом утиных ножек в малиновой глазури.

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Источник: Сегодня
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