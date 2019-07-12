Летнее меню: ТОП-5 рецептов для праздничного ужина
Небанальные и очень вкусные блюда для всей семьи
Летом нам хочется проводить все меньше времени на кухне, и все больше – на улице. Зеленые салаты, овощные закуски, легкие основные блюда, прохладительные напитки и десерты с мороженым – идеальное решение для ужина на свежем воздухе.
Смотрите видео, как правильно питаться летом:
Все блюда готовятся довольно просто, но получаются вкусными и оригинальными. Время приготовления каждого рецепта – не более получаса. Так что собирайте компанию и принимайтесь за дело.
Дип из баклажанов от Джейми Оливера
Густой соус-закуска из запеченных баклажанов с чесноком, острым перцем и зеленью.
Ингредиенты:
- 1 баклажан
- 1 зубчик чеснока
- 1/2 зеленого перца чили
- 1/2 пучка петрушки
- 1 ст.л. оливкового масла
- 1/2 лимона
- 1/2 ч.л. копченой паприки
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 C.
- Баклажан помойте и проткните несколько раз ножом. Запекайте 45 минут, затем дайте полностью остыть.
- Очистите и раздавите чеснок, мелко нарежьте острый перец, зелень порубите.
- Выскоблите мякоть баклажана и переложите в кухонный комбайн. Добавьте чеснок, перец чили, масло, свежевыжатый лимонный сок и петрушку. Приправьте солью и перцем.
- Взбейте до получения однородной массы. Попробуйте, и при необходимости добавьте больше специй, оливкового масла или лимонного сока.
- Выложите дип в тарелку и посыпьте молотой паприкой. Подавайте с крекерами, кукурузными чипсами или питой.
Клубничный салат с орехами и козьим сыром
Острый вкус козьего сыра прекрасно гармонирует с сочной сладкой клубникой.
Ингредиенты:
Для засахаренных орехов:
- 2 ст.л. сливочного масла
- 1/2 чашки половинок грецких орехов или орехов пекан
- 1/2 ч.л. кайенского перца
- щепотка соли
- 1/2 ч.л. корицы
- 2 ст.л. коричневого сахара
Для салата:
- 3 чашки салатного микса
- 3/4 чашки засахаренных орешков
- 1 1/2 чашки нарезанной клубники
- 225 г измельченного козьего сыра
- 1/2 стакана голубики
Для заправки:
- 1 чашка оливкового масла
- 1/3 чашки бальзамического уксуса
- 1 лук-шалот, нарезанный
- 1 ч. л. соли
- 1/2 ч.л. молотого перца
- 1 ст. л. дижонской горчицы
- сок 1/2 лимона
- 1 ст. л. меда
Способ приготовления:
- Приготовьте засахаренные орехи. Для этого растопите сливочное масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте грецкие орехи и готовьте, помешивая, до золотисто-коричневого цвета. Это займет примерно 3 минуты. В конце добавьте сахар и специи, перемешайте и жарьте еще минуту. Переложите орехи на пергаментную бумагу и дайте им остыть.
- Поместите все ингредиенты для заправки в блендер и взбейте до получения однородной массы.
- Салатные листья помойте и обсушите, перемешайте с заправкой. Если заправка останется, накройте ее крышкой и поставьте в холодильник.
- Сверху разложите нарезанную клубнику, козий сыр и голубику. Посыпьте салат засахаренными орешками и подавайте.
Отбивные из баранины с мятой
На гарнир к баранине подойдет жареный или отварной картофель, а также овощной салат.
Ингредиенты:
- 8 бараньих отбивных на косточке
- соль, перец
- несколько веточек мяты
- 2-3 ст.л. топленого масла
- 2-3 зубчика чеснока
- 1-2 ст.л. лимонного сока
- 1 стакан сметаны
Способ приготовления:
- Бараньи котлеты весом около 180 г помойте и обсушите. Натрите солью и молотым перцем, посыпьте листиками мяты.
- Разогрейте в сковороде топленое масло, добавьте очищенный и раздавленный зубчик чеснока. Потушите несколько минут.
- Добавьте бараньи котлеты и обжарьте по 3-4 минуты с каждой стороны. При необходимости доведите мясо до готовности в духовке.
- Переложите котлеты на подогретые тарелки и полейте соусом, в котором они жарились. Украсьте мятными веточками.
- Пропустите через пресс оставшийся чеснок, смешайте с лимонным соком и сметаной. Посолите и поперчите. Подавайте соус вместе с котлетами.
Холодный зеленый чай
Этот прохладительный напиток содержит большое количество полезных для здоровья антиоксидантов.
Ингредиенты:
- 4 чашки воды
- 6 пакетиков зеленого чая
- мед
- лимон
- лед
Способ приготовления:
- Налейте воду в сотейник и доведите до кипения. Сразу же снимите с огня, добавьте чайные пакетики и накройте крышкой. Оставьте на 3 минуты.
- Удалите пакетики, добавьте мед по вкусу и перемешайте.
- Перелейте чай в кувшин и охладите. Подавайте вместе со льдом и ломтиками лимона.
Персики "Мелба" с мороженым и малиновым соусом от Найджелы Лоусон
Десерт из мороженого – идеальное завершение летнего ужина. Тающий во рту сливочный пломбир, ароматные персики и яркий малиновый соус – такое сочетание никого не оставит равнодушным.
Ингредиенты:
Для персиков:
- 3 чашки воды
- 3 1/2 чашки сахара
- 1 ванильный стручок, разрезанный вдоль пополам
- 2 ст.л. лимонного сока
- 8 персиков
Для соуса:
- 3 чашки малины
- 1/4 чашки сахарной пудры
- 1 ст.л. лимонного сока
Для подачи:
- пломбир
Способ приготовления:
- Сварите сироп. Налейте в сотейник воду, добавьте сахар, лимонный сок и ваниль. Доведите до кипения и варите 5 минут, затем уменьшите нагрев.
- Разрежьте персики пополам и удалите косточки. Проварите половинки персиков в сахарном сиропе до мягкости, по 2-3 минуты с каждой стороны. Переложите на тарелку с помощью шумовки.
- Аккуратно очистите персики от кожицы и дайте фруктам остыть.
- Чтобы приготовить малиновый соус, взбейте промытые ягоды, сахарную пудру и лимонный сок в блендере. Протрите через сито, чтобы удалить косточки.
- Чтобы собрать десерт, положите на каждую тарелку по 2 половинки персика и по 1-2 шарика пломбира. Полейте десерт малиновым соусом и подавайте.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат из рукколы, креветок и помидоров черри. "Сегодня" также делились рецептом утиных ножек в малиновой глазури.
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