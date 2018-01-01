Летнее меню: три рецепта для жарких дней

Готовим холодный суп, сладкие кабачковые маффины и ягодный коктейль

Из кабачков можно приготовить сладкие кексы Фото: depositphotos.com

Окрошка, кексы из кабачка и клубнично-черешневый коктейль: мы предлагаем рецепты летних блюд из сезонных продуктов, которые можно приготовить уже сегодня.

Окрошка

Окрошка с редисом и огурцами Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

отварное мясо птицы – 150 г

зеленый лук – 3-4 стебля

кефир – 1,5 стакана

редис – 4-5 шт.

молодой чеснок – ½ головки

яйца – 3 шт.

огурцы – 1-2 шт.

сок 1 лимона

горчица – по вкусу

кинза, укроп, петрушка – по вкусу

Рецепт приготовления:

Измельчаем зелень, мелко нарезаем лук, редис, чеснок, огурец и все тщательно перемешиваем. Теперь можем приступить к заправке. Чтобы найти свой фирменный рецепт окрошки, можно попробовать различные основы для супа. Например: квас, кефир или квас напополам с кефиром. Некоторые хозяйки используют свекольный квас или воду, настоянную на ревене. Мы предлагаем начать с кефира, а уже в следующий раз обязательно попробуйте что-то другое. Разбавляем кефир холодной кипяченой водой или молочной сывороткой. По желанию, для выразительной кислинки, к заправке можно добавить сок лимона, а для пикантности – щепотку горчицы. К начинке из овощей и трав добавляем кусочки мяса, заливаем суп заправкой, солим и перчим по вкусу. В качестве декоративного элемента добавляем в суп половинки отварных яиц.

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Кабачковые кексы

Сладкие кексы из кабачков Фото: depositphotos.com

А вы знали, что из кабачка получаются очень вкусные кексы? Этот полезный овощ можно не только использовать для приготовления основных блюд, но еще и экспериментировать с выпечкой.

Ингредиенты:

мука – 2 стакана (по 250 мл)

кефир – 2/3 стакана

сливочное масло – 50 г

сахар – 1/2 стакана

яйцо куриное – 1 шт.

кабачок – 1 шт. небольшого размера или половина большого

сода – 1 половинка ч. л.

мед – 1 ч. л.

лимонный сок – 2 ст. л.

ваниль

Рецепт приготовления:

Разогреваем духовку до 180°С. В это время натираем кабачок на средней терке, добавляем яйцо, муку, сахар, соду. В кефир кладем сливочное масло и подогреваем его в микроволновке, чтобы масло растаяло и растворилось. Кефир вместе с маслом вливаем к кабачкам. Смесь тщательно перемешиваем. Тесто должно получиться густое, мягкое и эластичное. Готовое тесто раскладываем в формочки и отправляем в духовку на 15-20 минут. Пока кабачковые кексы пекутся, займитесь сиропом. Для этого хорошо размешайте мед с лимонным соком. Спустя 15 минут достаем кексы из духовки, смазываем верхушки сиропом и отправляем румяниться в духовку еще на 5 минут.

Клубнично-черешневый коктейль

Смузи из летних ягод Фото: depositphotos.com

Июнь – сезон клубники и черешни. Воспользуйтесь моментом и объедините эти две летние ягоды в одном освежающем коктейле.

Ингредиенты:

клубника – 250 г

черешня (без косточек) – горсть

натуральный йогурт – 100 г

сахар – 1 ч. л. или по вкусу

мята – 4 веточки

ванилин

Рецепт приготовления:

Оборвите листики мяты и измельчите их с помощью блендера. Добавьте ягоды, сахар, ванилин и продолжайте взбивать массу, пока она не станет однородной. Смешайте полученную смесь с йогуртом и разлейте по бокалам. Оставшиеся клубника и мята могут послужить симпатичным украшением.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата из авокадо, свеклы и помидоров черри. Мы также рассказывали, какие вкусные блюда можно приготовить из кабачков.

Смотрите видео, как приготовить невероятные шоколадные маффины с кабачками: