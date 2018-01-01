Летнее меню: три рецепта для жарких дней
Готовим холодный суп, сладкие кабачковые маффины и ягодный коктейль
Окрошка, кексы из кабачка и клубнично-черешневый коктейль: мы предлагаем рецепты летних блюд из сезонных продуктов, которые можно приготовить уже сегодня.
Окрошка
Ингредиенты:
- отварное мясо птицы – 150 г
- зеленый лук – 3-4 стебля
- кефир – 1,5 стакана
- редис – 4-5 шт.
- молодой чеснок – ½ головки
- яйца – 3 шт.
- огурцы – 1-2 шт.
- сок 1 лимона
- горчица – по вкусу
- кинза, укроп, петрушка – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Измельчаем зелень, мелко нарезаем лук, редис, чеснок, огурец и все тщательно перемешиваем.
- Теперь можем приступить к заправке. Чтобы найти свой фирменный рецепт окрошки, можно попробовать различные основы для супа. Например: квас, кефир или квас напополам с кефиром. Некоторые хозяйки используют свекольный квас или воду, настоянную на ревене. Мы предлагаем начать с кефира, а уже в следующий раз обязательно попробуйте что-то другое. Разбавляем кефир холодной кипяченой водой или молочной сывороткой. По желанию, для выразительной кислинки, к заправке можно добавить сок лимона, а для пикантности – щепотку горчицы.
- К начинке из овощей и трав добавляем кусочки мяса, заливаем суп заправкой, солим и перчим по вкусу. В качестве декоративного элемента добавляем в суп половинки отварных яиц.
Кабачковые кексы
А вы знали, что из кабачка получаются очень вкусные кексы? Этот полезный овощ можно не только использовать для приготовления основных блюд, но еще и экспериментировать с выпечкой.
Ингредиенты:
- мука – 2 стакана (по 250 мл)
- кефир – 2/3 стакана
- сливочное масло – 50 г
- сахар – 1/2 стакана
- яйцо куриное – 1 шт.
- кабачок – 1 шт. небольшого размера или половина большого
- сода – 1 половинка ч. л.
- мед – 1 ч. л.
- лимонный сок – 2 ст. л.
- ваниль
Рецепт приготовления:
- Разогреваем духовку до 180°С. В это время натираем кабачок на средней терке, добавляем яйцо, муку, сахар, соду.
- В кефир кладем сливочное масло и подогреваем его в микроволновке, чтобы масло растаяло и растворилось. Кефир вместе с маслом вливаем к кабачкам. Смесь тщательно перемешиваем. Тесто должно получиться густое, мягкое и эластичное.
- Готовое тесто раскладываем в формочки и отправляем в духовку на 15-20 минут. Пока кабачковые кексы пекутся, займитесь сиропом. Для этого хорошо размешайте мед с лимонным соком. Спустя 15 минут достаем кексы из духовки, смазываем верхушки сиропом и отправляем румяниться в духовку еще на 5 минут.
Клубнично-черешневый коктейль
Июнь – сезон клубники и черешни. Воспользуйтесь моментом и объедините эти две летние ягоды в одном освежающем коктейле.
Ингредиенты:
- клубника – 250 г
- черешня (без косточек) – горсть
- натуральный йогурт – 100 г
- сахар – 1 ч. л. или по вкусу
- мята – 4 веточки
- ванилин
Рецепт приготовления:
- Оборвите листики мяты и измельчите их с помощью блендера.
- Добавьте ягоды, сахар, ванилин и продолжайте взбивать массу, пока она не станет однородной.
- Смешайте полученную смесь с йогуртом и разлейте по бокалам. Оставшиеся клубника и мята могут послужить симпатичным украшением.
Напомним, ранее мы делились рецептом салата из авокадо, свеклы и помидоров черри. Мы также рассказывали, какие вкусные блюда можно приготовить из кабачков.
Смотрите видео, как приготовить невероятные шоколадные маффины с кабачками: