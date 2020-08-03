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Летний оливье: рецепт популярного салата со свежими огурцами и зеленью

Сегодня, 15:10

В отличие от зимней версии, этот салат заправляется сметаной

Оливье традиционно считается новогодним салатом, но готовить его можно и летом, если добавить свежие огурцы и зелень, а майонез заменить сметаной или натуральным йогуртом.

Все ингредиенты для салата должны быть охлажденными. Яйца и овощи рекомендуется отварить заранее, чтобы они полностью остыли.

Летний оливье

Летний оливье со сметаной
Летний оливье со сметаной
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Калорийность:

  • 108 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250-300 г докторской колбасы или вареной куриной грудки
  • 3 шт. картофеля
  • 1 шт. моркови
  • 2-3 яйца
  • 2-3 свежих огурца
  • 1 пучок зелени
  • 200 г зеленого горошка
  • 2-3 ст. л. сметаны
  • Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Картофель и морковь отварить. Остудить и очистить от кожуры.
  2. Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить.
  3. Колбасу или курицу, картофель, яйца, морковь и огурцы нарезать мелкими кубиками.
  4. Зелень измельчить.
  5. Смешать все в салатнике, добавить зеленый горошек, посолить, поперчить и заправить сметаной.

Полезный совет

Вы можете использовать молодой зеленый горошек, вареный или свежезамороженный.

Смотрите видео, как приготовить "Цезарь" с курицей гриль:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить оливье с курицей, а также делились рецептом оливье с малосольным лососем.

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Источник: Сегодня
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