Летний оливье: рецепт популярного салата со свежими огурцами и зеленью
В отличие от зимней версии, этот салат заправляется сметаной
Оливье традиционно считается новогодним салатом, но готовить его можно и летом, если добавить свежие огурцы и зелень, а майонез заменить сметаной или натуральным йогуртом.
Все ингредиенты для салата должны быть охлажденными. Яйца и овощи рекомендуется отварить заранее, чтобы они полностью остыли.
Летний оливье
Время приготовления:
- 1,5 часа
Калорийность:
- 108 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250-300 г докторской колбасы или вареной куриной грудки
- 3 шт. картофеля
- 1 шт. моркови
- 2-3 яйца
- 2-3 свежих огурца
- 1 пучок зелени
- 200 г зеленого горошка
- 2-3 ст. л. сметаны
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Картофель и морковь отварить. Остудить и очистить от кожуры.
- Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить.
- Колбасу или курицу, картофель, яйца, морковь и огурцы нарезать мелкими кубиками.
- Зелень измельчить.
- Смешать все в салатнике, добавить зеленый горошек, посолить, поперчить и заправить сметаной.
Полезный совет
Вы можете использовать молодой зеленый горошек, вареный или свежезамороженный.
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Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить оливье с курицей, а также делились рецептом оливье с малосольным лососем.
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