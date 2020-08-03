Летний оливье: рецепт популярного салата со свежими огурцами и зеленью

В отличие от зимней версии, этот салат заправляется сметаной

Оливье традиционно считается новогодним салатом, но готовить его можно и летом, если добавить свежие огурцы и зелень, а майонез заменить сметаной или натуральным йогуртом.

Все ингредиенты для салата должны быть охлажденными. Яйца и овощи рекомендуется отварить заранее, чтобы они полностью остыли.

Летний оливье

Летний оливье со сметаной Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Калорийность:

108 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250-300 г докторской колбасы или вареной куриной грудки

3 шт. картофеля

1 шт. моркови

2-3 яйца

2-3 свежих огурца

1 пучок зелени

200 г зеленого горошка

2-3 ст. л. сметаны

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Картофель и морковь отварить. Остудить и очистить от кожуры. Яйца отварить вкрутую, остудить и почистить. Колбасу или курицу, картофель, яйца, морковь и огурцы нарезать мелкими кубиками. Зелень измельчить. Смешать все в салатнике, добавить зеленый горошек, посолить, поперчить и заправить сметаной.

Полезный совет

Вы можете использовать молодой зеленый горошек, вареный или свежезамороженный.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить оливье с курицей, а также делились рецептом оливье с малосольным лососем.

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