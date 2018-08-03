Летний перекус: салат из ягод и авокадо
Витаминный микс из зелени, сезонных ягод и авокадо
Этот салат очень просто и быстро готовится, а его необычный, пикантный вкус и аромат идеально дополнит бокал холодного шампанского или белого вина. Побалуйте себя!
Салат из ягод и авокадо
Ингредиенты:
- 100 г клубники
- 100 г малины
- 50 г ежевики
- 50 г голубики
- 1 авокадо
- салатные листья
- 1/2 пучка рукколы
- микрогрин
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. меда
- 1 ч. л. бальзамического укуса
- черный перец
Рецепт приготовления:
- Авокадо очистить от кожуры и удалить косточку, мякоть нарезать тонкими ломтиками.
- Тонко нарезать клубнику. Смешать в чашке оливковое масло с медом и бальзамическим уксусом.
- Выложить на блюдо для подачи листья салата, сверху разложить ломтики авокадо и клубники, добавить малину, ежевику и голубику, поперчить по вкусу.
- Посыпать салат листиками рукколы, полить соусом и дополнить любым микрогрином.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить легкие сэндвичи с авокадо и копченым лососем. Сайт "Сегодня" также делился секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Мы также рассказывали, как приготовить салаты из авокадо с томатами.
Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо:
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Источник: goodhouse.com.ua