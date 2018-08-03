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Летний перекус: салат из ягод и авокадо

Витаминный микс из зелени, сезонных ягод и авокадо

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:15
Салат из авокадо и летних ягод Фото: depositphotos.com
Салат из авокадо и летних ягод Фото: depositphotos.com

Этот салат очень просто и быстро готовится, а его необычный, пикантный вкус и аромат идеально дополнит бокал холодного шампанского или белого вина. Побалуйте себя!

Салат из ягод и авокадо

Ингредиенты:

  • 100 г клубники
  • 100 г малины
  • 50 г ежевики
  • 50 г голубики
  • 1 авокадо
  • салатные листья
  • 1/2 пучка рукколы
  • микрогрин
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. меда
  • 1 ч. л. бальзамического укуса
  • черный перец 
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Рецепт приготовления:

  1. Авокадо очистить от кожуры и удалить косточку, мякоть нарезать тонкими ломтиками.
  2. Тонко нарезать клубнику. Смешать в чашке оливковое масло с медом и бальзамическим уксусом.
  3. Выложить на блюдо для подачи листья салата, сверху разложить ломтики авокадо и клубники, добавить малину, ежевику и голубику, поперчить по вкусу.
  4. Посыпать салат листиками рукколы, полить соусом и дополнить любым микрогрином.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить легкие сэндвичи с авокадо и копченым лососем. Сайт "Сегодня" также делился секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Мы также рассказывали, как приготовить салаты из авокадо с томатами

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Источник: goodhouse.com.ua
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