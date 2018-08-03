Летний перекус: салат из ягод и авокадо

Витаминный микс из зелени, сезонных ягод и авокадо

Салат из авокадо и летних ягод Фото: depositphotos.com

Этот салат очень просто и быстро готовится, а его необычный, пикантный вкус и аромат идеально дополнит бокал холодного шампанского или белого вина. Побалуйте себя!

Салат из ягод и авокадо

Ингредиенты:

100 г клубники

100 г малины

50 г ежевики

50 г голубики

1 авокадо

салатные листья

1/2 пучка рукколы

микрогрин

2 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. меда

1 ч. л. бальзамического укуса

черный перец

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Для любителей оригинальных сочетаний: холодный огуречный суп с авокадо и редисом

Рецепт приготовления:

Авокадо очистить от кожуры и удалить косточку, мякоть нарезать тонкими ломтиками. Тонко нарезать клубнику. Смешать в чашке оливковое масло с медом и бальзамическим уксусом. Выложить на блюдо для подачи листья салата, сверху разложить ломтики авокадо и клубники, добавить малину, ежевику и голубику, поперчить по вкусу. Посыпать салат листиками рукколы, полить соусом и дополнить любым микрогрином.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить легкие сэндвичи с авокадо и копченым лососем. Сайт "Сегодня" также делился секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Мы также рассказывали, как приготовить салаты из авокадо с томатами.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо: