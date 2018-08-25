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Летний салат из баклажанов: рецепт Даши Малаховой

Баклажаны в этом салате очень похожи по вкусу на белые грибы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:06
Салат из баклажанов фото: dashamalahova.com
Салат из баклажанов фото: dashamalahova.com

Даша Малахова готовит салат из запеченных баклажанов с помидорами, чесноком и базиликом. Это отличный рецепт для летнего обеда на свежем воздухе.

Салат из баклажанов 

Ингредиенты:

  • 1 баклажан
  • 3 помидора
  • 2 зубчика чеснока
  • Оливковое масло
  • Базилик
  • Соль
  • Перец
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Рецепт приготовления:

  1. Баклажан очистите от шкурки с помощью "экономки". Заверните в пищевую пленку и поместите в микроволновку на 3 минуты.
  2. Помидоры крупно нарежьте и смешайте с измельченным чесноком в большой миске. Добавьте соль, перец, оливковое масло и перемешайте.
  3. Готовый и остывший баклажан нарежьте крпуными кусочками, выложите в миску и перемешайте. Перед подачей добавьте листья базилика.

Напомним, ранее мы делились рецептами тушеных баклажанов с овощами. Сайт "Сегодня" также рассказывал, зачем нужно есть баклажаны. Кроме этого, мы сообщали, что баклажаны помогают избавиться от никотиновой зависимости и предотвращают появление морщин.

Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:

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Источник: "Сегодня"
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