Летний салат из баклажанов: рецепт Даши Малаховой

Баклажаны в этом салате очень похожи по вкусу на белые грибы

Салат из баклажанов фото: dashamalahova.com

Даша Малахова готовит салат из запеченных баклажанов с помидорами, чесноком и базиликом. Это отличный рецепт для летнего обеда на свежем воздухе.

Салат из баклажанов

Ингредиенты:

1 баклажан

3 помидора

2 зубчика чеснока

Оливковое масло

Базилик

Соль

Перец

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Рецепт приготовления:

Баклажан очистите от шкурки с помощью "экономки". Заверните в пищевую пленку и поместите в микроволновку на 3 минуты. Помидоры крупно нарежьте и смешайте с измельченным чесноком в большой миске. Добавьте соль, перец, оливковое масло и перемешайте. Готовый и остывший баклажан нарежьте крпуными кусочками, выложите в миску и перемешайте. Перед подачей добавьте листья базилика.

Напомним, ранее мы делились рецептами тушеных баклажанов с овощами. Сайт "Сегодня" также рассказывал, зачем нужно есть баклажаны. Кроме этого, мы сообщали, что баклажаны помогают избавиться от никотиновой зависимости и предотвращают появление морщин.

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