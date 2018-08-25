Летний салат из баклажанов: рецепт Даши Малаховой
Баклажаны в этом салате очень похожи по вкусу на белые грибы
Даша Малахова готовит салат из запеченных баклажанов с помидорами, чесноком и базиликом. Это отличный рецепт для летнего обеда на свежем воздухе.
Салат из баклажанов
Ингредиенты:
- 1 баклажан
- 3 помидора
- 2 зубчика чеснока
- Оливковое масло
- Базилик
- Соль
- Перец
Рецепт приготовления:
- Баклажан очистите от шкурки с помощью "экономки". Заверните в пищевую пленку и поместите в микроволновку на 3 минуты.
- Помидоры крупно нарежьте и смешайте с измельченным чесноком в большой миске. Добавьте соль, перец, оливковое масло и перемешайте.
- Готовый и остывший баклажан нарежьте крпуными кусочками, выложите в миску и перемешайте. Перед подачей добавьте листья базилика.
Напомним, ранее мы делились рецептами тушеных баклажанов с овощами. Сайт "Сегодня" также рассказывал, зачем нужно есть баклажаны. Кроме этого, мы сообщали, что баклажаны помогают избавиться от никотиновой зависимости и предотвращают появление морщин.
Смотрите видео, как приготовить вяленые баклажаны:
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Источник: "Сегодня"