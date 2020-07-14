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Летний салат из кабачков, помидоров и феты

Сегодня, 15:28

Рецепт вкусного и простого салата из жареных кабачков

Салат с кабачками, руколой, фетой и помидорами – лучший вариант для сбалансированного и легкого перекуса в летний день. Он заправляется смесью оливкового масла и бальзамического уксуса, но вы можете добавить в соус еще и чеснок, сушеные итальянские травы и лимонный сок.

Летний салат из жареных кабачков

Летний салат
Летний салат
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 42 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 молодых кабачка или цукини
  • 150 г руколы
  • 3 спелых помидора
  • 100 г феты или брынзы
  • Оливковое масло и бальзамический соус – для заправки
  • Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Кабачки нарезать кружочками, сбрызнуть оливковым маслом и обжарить на гриле или сковороде с обеих сторон.
  2. Руколу промыть и обсушить.
  3. Помидоры нарезать на кружочки, брынзу – на кубики.
  4. Соединить все ингредиенты, посолить, заправить маслом и бальзамическим соусом.

Как подавать салат

Дать салату постоять 10-15 минут, чтобы он настоялся, и подавать вместе со свежим хлебом.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные кабачки на гриле:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салаты с курицей и грибами. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом греческого салата с жареным сыром.

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Источник: Сегодня
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