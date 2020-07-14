Летний салат из кабачков, помидоров и феты
Рецепт вкусного и простого салата из жареных кабачков
Салат с кабачками, руколой, фетой и помидорами – лучший вариант для сбалансированного и легкого перекуса в летний день. Он заправляется смесью оливкового масла и бальзамического уксуса, но вы можете добавить в соус еще и чеснок, сушеные итальянские травы и лимонный сок.
Летний салат из жареных кабачков
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 42 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 молодых кабачка или цукини
- 150 г руколы
- 3 спелых помидора
- 100 г феты или брынзы
- Оливковое масло и бальзамический соус – для заправки
- Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
- Кабачки нарезать кружочками, сбрызнуть оливковым маслом и обжарить на гриле или сковороде с обеих сторон.
- Руколу промыть и обсушить.
- Помидоры нарезать на кружочки, брынзу – на кубики.
- Соединить все ингредиенты, посолить, заправить маслом и бальзамическим соусом.
Как подавать салат
Дать салату постоять 10-15 минут, чтобы он настоялся, и подавать вместе со свежим хлебом.
Смотрите видео, как приготовить фаршированные кабачки на гриле:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салаты с курицей и грибами. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом греческого салата с жареным сыром.
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