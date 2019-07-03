Летний салат из рукколы с вялеными томатами и кедровыми орехами

Вкусное и легкое блюдо для перекуса в жару

Салат с вялеными помидорами Фото: Depositphotos

Салаты из рукколы можно готовить с добавлением самых разных ингредиентов. Мы рекомендует сделать летний салат с вялеными томатами, сыром и кедровых орехами. Заправляется он смесью оливкового масла, лимонного сока и бальзамического уксуса.

Смотрите видео, как приготовить салат Кобб:

Салат с вялеными помидорами и рукколой

Ингредиенты:

Руккола – 400 г

Вяленые томаты – 12 шт.

Пармезан – 250 г

Кедровые орехи или кунжутные семечки – 150 г

Для заправки:

Масло кунжутное или оливковое – 3-4 ст.л.

Лимон – 1/2 шт.

Бальзамический уксус – несколько капель

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Рецепт приготовления:

Рукколу помыть, помидоры нарезать крупными кусочками, а пармезан натереть тонкими пластинами. Кедровые орехи или кунжутные семечки слегка обжарить до золотистого света. Выложить рукколу, полить ее соком половины лимона, а затем кунжутным или оливковым маслом. Сверху положить нарезанные вяленые томаты и посыпать уже готовые ингредиентами кедровыми орехами или кунжутными семечками. Украсить салат тонкими пластинами пармезана. Сбрызнуть бальзамическим уксусом для пикантности.

Напомним, ранее мы делились рецептом маринованных помидоров черри на зиму.

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