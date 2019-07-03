Летний салат из рукколы с вялеными томатами и кедровыми орехами
Вкусное и легкое блюдо для перекуса в жару
Салаты из рукколы можно готовить с добавлением самых разных ингредиентов. Мы рекомендует сделать летний салат с вялеными томатами, сыром и кедровых орехами. Заправляется он смесью оливкового масла, лимонного сока и бальзамического уксуса.
Смотрите видео, как приготовить салат Кобб:
Салат с вялеными помидорами и рукколой
Ингредиенты:
- Руккола – 400 г
- Вяленые томаты – 12 шт.
- Пармезан – 250 г
- Кедровые орехи или кунжутные семечки – 150 г
Для заправки:
- Масло кунжутное или оливковое – 3-4 ст.л.
- Лимон – 1/2 шт.
- Бальзамический уксус – несколько капель
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Рецепт приготовления:
- Рукколу помыть, помидоры нарезать крупными кусочками, а пармезан натереть тонкими пластинами.
- Кедровые орехи или кунжутные семечки слегка обжарить до золотистого света.
- Выложить рукколу, полить ее соком половины лимона, а затем кунжутным или оливковым маслом.
- Сверху положить нарезанные вяленые томаты и посыпать уже готовые ингредиентами кедровыми орехами или кунжутными семечками.
- Украсить салат тонкими пластинами пармезана. Сбрызнуть бальзамическим уксусом для пикантности.
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Источник: Сегодня