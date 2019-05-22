Летний тирамису со свежей клубникой
Клубничный тирамису идеален летом, в сезон свежих ягод
Итальянский десерт тирамису – это восхитительное сочетание печенья савоярди, пропитанного кофе, и воздушного крема из сливочного сыра. Чтобы сделать десерт более летним, мы предлагаем добавить нарезанную свежую клубнику.
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Клубничный десерт тирамису
Ингредиенты:
- 600 г печенья савоярди
- 5 желтков
- 200 г маскарпоне
- 150 г ванильного сахара
- 1/2 стакана вина Марсала
- 20 крупных ягод клубники
- 500 мл кофе
- Листочки мяты и какао-порошок для украшения
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Рецепт приготовления:
- В огнеупорной миске соедините вместе желтки, сахар и десертное вино.
- Поместите миску на водяную баню и взбейте смесь. Она должна увеличиться в объеме, приобрести светло-желтый оттенок и тягучую консистенцию. Ни в коем случае не доводите желтки до кипения.
- Снимите миску с водяной бани и продолжайте взбивать, пока смесь остывает. Затем в несколько подходов добавьте маскарпоне комнатной температуры. Взбейте до получения однородного крема.
- Печенье пропитайте кофе. Следите, чтобы оно не слишком сильно размокло.
- Выложите в форму или несколько порционных форм слоями: крем, затем печенье, крупные ломтики клубники, затем снова крем и опять слой печенья. Заключительным слоем выложите крем.
- Отправьте десерт в холодильник на 30 минут.
- Перед подачей украсьте тирамису просеянным какао, свежей клубникой и листиками мяты.
Напомним, ранее мы делились рецептом тирамису от певицы Слава Каминской. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как приготовить тирамису с апельсинами от Джейми Оливера.
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Источник: Сегодня