Летний тирамису со свежей клубникой

Клубничный тирамису идеален летом, в сезон свежих ягод

Тирамису с клубникой Фото: freepik.com

Итальянский десерт тирамису – это восхитительное сочетание печенья савоярди, пропитанного кофе, и воздушного крема из сливочного сыра. Чтобы сделать десерт более летним, мы предлагаем добавить нарезанную свежую клубнику.

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Клубничный десерт тирамису

Ингредиенты:

600 г печенья савоярди

5 желтков

200 г маскарпоне

150 г ванильного сахара

1/2 стакана вина Марсала

20 крупных ягод клубники

500 мл кофе

Листочки мяты и какао-порошок для украшения

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Рецепт приготовления:

В огнеупорной миске соедините вместе желтки, сахар и десертное вино. Поместите миску на водяную баню и взбейте смесь. Она должна увеличиться в объеме, приобрести светло-желтый оттенок и тягучую консистенцию. Ни в коем случае не доводите желтки до кипения. Снимите миску с водяной бани и продолжайте взбивать, пока смесь остывает. Затем в несколько подходов добавьте маскарпоне комнатной температуры. Взбейте до получения однородного крема. Печенье пропитайте кофе. Следите, чтобы оно не слишком сильно размокло. Выложите в форму или несколько порционных форм слоями: крем, затем печенье, крупные ломтики клубники, затем снова крем и опять слой печенья. Заключительным слоем выложите крем. Отправьте десерт в холодильник на 30 минут. Перед подачей украсьте тирамису просеянным какао, свежей клубникой и листиками мяты.

Напомним, ранее мы делились рецептом тирамису от певицы Слава Каминской. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как приготовить тирамису с апельсинами от Джейми Оливера.

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