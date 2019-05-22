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Летний тирамису со свежей клубникой

Клубничный тирамису идеален летом, в сезон свежих ягод

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:23
Тирамису с клубникой
Тирамису с клубникой
Фото: freepik.com

Итальянский десерт тирамису – это восхитительное сочетание печенья савоярди, пропитанного кофе, и воздушного крема из сливочного сыра. Чтобы сделать десерт более летним, мы предлагаем добавить нарезанную свежую клубнику.

Смотрите видео о самых дорогих десертах мира:

Клубничный десерт тирамису

Ингредиенты:

  • 600 г печенья савоярди
  • 5 желтков
  • 200 г маскарпоне
  • 150 г ванильного сахара
  • 1/2 стакана вина Марсала
  • 20 крупных ягод клубники
  • 500 мл кофе
  • Листочки мяты и какао-порошок для украшения

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Рецепт приготовления:

  1. В огнеупорной миске соедините вместе желтки, сахар и десертное вино.
  2. Поместите миску на водяную баню и взбейте смесь. Она должна увеличиться в объеме, приобрести светло-желтый оттенок и тягучую консистенцию. Ни в коем случае не доводите желтки до кипения.
  3. Снимите миску с водяной бани и продолжайте взбивать, пока смесь остывает. Затем в несколько подходов добавьте маскарпоне комнатной температуры. Взбейте до получения однородного крема.
  4. Печенье пропитайте кофе. Следите, чтобы оно не слишком сильно размокло.
  5. Выложите в форму или несколько порционных форм слоями: крем, затем печенье, крупные ломтики клубники, затем снова крем и опять слой печенья. Заключительным слоем выложите крем.
  6. Отправьте десерт в холодильник на 30 минут.
  7. Перед подачей украсьте тирамису просеянным какао, свежей клубникой и листиками мяты.

Напомним, ранее мы делились рецептом тирамису от певицы Слава Каминской. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как приготовить тирамису с апельсинами от Джейми Оливера.

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Источник: Сегодня
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