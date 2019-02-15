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Лимонное суфле: простой рецепт от Марты Стюарт

Марта Стюарт – известная американская телеведущая и автор кулинарных книг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Лимонное суфле
Лимонное суфле
Фото: Depositphotos

Этот порционный десерт готовится намного проще, чем вы думаете. Чтобы лимонное суфле правильно поднялось, делайте вертикальные мазки, смазывая формочки сливочным маслом. К десерту можно подать сладкий соус: нагреть четверть чашки меда со щепоткой мускатного ореха, а затем добавить две столовые ложки жирных сливок и довести до кипения.

Лимонное суфле

Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки несоленого масла плюс для смазывания форм
  • 1/2 стакана сахарного песка плюс еще посыпки формы
  • 8 больших яичных желтков комнатной температуры
  • 10 больших яичных белков комнатной температуры
  • 2 столовые ложки муки
  • 1/4 стакана плюс 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока (из 2 лимонов)
  • 2 столовые ложки мелко тертой цедры лимона
  • 1 стакан цельного молока
  • сахарная пудра

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Рецепт приготовления:

  1. Разогреть духовку до 190 градусов. Смазать маслом и посыпать сахарным песком шесть формочек для суфле емкостью 350 мл.
  2. Довести молоко до кипения в маленькой кастрюле. Медленно влить молоко в желтковую смесь, постоянно взбивая.
  3. Вернуть смесь в кастрюлю и готовить на слабом огне 1-2 минуты, пока смесь не загустеет. Процедить через сито, добавить масло и лимонный сок.
  4. Взбить белки до пены. Постепенно добавить 1/4 чашки плюс 2 ст.л. сахарного песка и взбить до крепких пиков. Добавить треть белков в желтковую смесь, перемешать силиконовой лопаткой. Затем аккуратно добавить оставшиеся белки и снова перемешать.
  5. Наполнить формочки полученной смесью. Выпекать около 16 минут. Суфле должно подняться и приобрести золотистый цвет. Посыпать готовый десерт сахарной пудрой и сразу же подавать, пока суфле не опало.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить черничный пирог со взбитыми белками. Сайт "Сегодня" также делился рецептом запеченной овсяной каши с яблоками и корицей.

Смотрите видео, как приготовить пирожные с лимонно-апельсиновой начинкой:

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Источник: Сегодня
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