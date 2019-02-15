Лимонное суфле: простой рецепт от Марты Стюарт

Марта Стюарт – известная американская телеведущая и автор кулинарных книг

Лимонное суфле Фото: Depositphotos

Этот порционный десерт готовится намного проще, чем вы думаете. Чтобы лимонное суфле правильно поднялось, делайте вертикальные мазки, смазывая формочки сливочным маслом. К десерту можно подать сладкий соус: нагреть четверть чашки меда со щепоткой мускатного ореха, а затем добавить две столовые ложки жирных сливок и довести до кипения.

Лимонное суфле

Ингредиенты:

2 столовые ложки несоленого масла плюс для смазывания форм

1/2 стакана сахарного песка плюс еще посыпки формы

8 больших яичных желтков комнатной температуры

10 больших яичных белков комнатной температуры

2 столовые ложки муки

1/4 стакана плюс 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока (из 2 лимонов)

2 столовые ложки мелко тертой цедры лимона

1 стакан цельного молока

сахарная пудра

Рецепт приготовления:

Разогреть духовку до 190 градусов. Смазать маслом и посыпать сахарным песком шесть формочек для суфле емкостью 350 мл. Довести молоко до кипения в маленькой кастрюле. Медленно влить молоко в желтковую смесь, постоянно взбивая. Вернуть смесь в кастрюлю и готовить на слабом огне 1-2 минуты, пока смесь не загустеет. Процедить через сито, добавить масло и лимонный сок. Взбить белки до пены. Постепенно добавить 1/4 чашки плюс 2 ст.л. сахарного песка и взбить до крепких пиков. Добавить треть белков в желтковую смесь, перемешать силиконовой лопаткой. Затем аккуратно добавить оставшиеся белки и снова перемешать. Наполнить формочки полученной смесью. Выпекать около 16 минут. Суфле должно подняться и приобрести золотистый цвет. Посыпать готовый десерт сахарной пудрой и сразу же подавать, пока суфле не опало.

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