Лимонное суфле: простой рецепт от Марты Стюарт
Марта Стюарт – известная американская телеведущая и автор кулинарных книг
Этот порционный десерт готовится намного проще, чем вы думаете. Чтобы лимонное суфле правильно поднялось, делайте вертикальные мазки, смазывая формочки сливочным маслом. К десерту можно подать сладкий соус: нагреть четверть чашки меда со щепоткой мускатного ореха, а затем добавить две столовые ложки жирных сливок и довести до кипения.
Лимонное суфле
Ингредиенты:
- 2 столовые ложки несоленого масла плюс для смазывания форм
- 1/2 стакана сахарного песка плюс еще посыпки формы
- 8 больших яичных желтков комнатной температуры
- 10 больших яичных белков комнатной температуры
- 2 столовые ложки муки
- 1/4 стакана плюс 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока (из 2 лимонов)
- 2 столовые ложки мелко тертой цедры лимона
- 1 стакан цельного молока
- сахарная пудра
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Рецепт приготовления:
- Разогреть духовку до 190 градусов. Смазать маслом и посыпать сахарным песком шесть формочек для суфле емкостью 350 мл.
- Довести молоко до кипения в маленькой кастрюле. Медленно влить молоко в желтковую смесь, постоянно взбивая.
- Вернуть смесь в кастрюлю и готовить на слабом огне 1-2 минуты, пока смесь не загустеет. Процедить через сито, добавить масло и лимонный сок.
- Взбить белки до пены. Постепенно добавить 1/4 чашки плюс 2 ст.л. сахарного песка и взбить до крепких пиков. Добавить треть белков в желтковую смесь, перемешать силиконовой лопаткой. Затем аккуратно добавить оставшиеся белки и снова перемешать.
- Наполнить формочки полученной смесью. Выпекать около 16 минут. Суфле должно подняться и приобрести золотистый цвет. Посыпать готовый десерт сахарной пудрой и сразу же подавать, пока суфле не опало.
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Источник: Сегодня