Лимоны: польза и вред для здоровья

В чем польза лимона для здоровья и кому его употреблять нельзя

Лимоны богаты витамином С Фото: freepik.com

Лимоны богаты витамином С, клетчаткой и различными полезными растительными соединениями, которые важны для здоровья сердца, контроля веса и нормального пищеварения. Они обладают отличным приятным вкусом и запахом, что делает их прекрасным дополнением к еде и напиткам.

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В 100 г лимона 29 калорий. Если же вы употребляете лимон с сахаром, то калорийность возрастает до 209 калорий.

Чем полезен лимон для здоровья

Лимоны полезны для иммунитета Фото: Pexels

Медиками доказано, что в лимонах содержится достаточное количество витамина С для того, чтобы благотворно повлиять на иммунную систему, которая будет защищать организм от вредоносных бактерий, инфекций и вирусов;

Витамин С способен понизить уровень холестерина в крови;

Лимон способствует расщеплению жиров, таким образом помогая похудеть;

Лимонный сок предупреждает образование камней в почках;

Лимоны содержат витамин С и лимонную кислоту, которые помогают поглощать негемовое железо из растений. Это может предотвратить анемию;

В ходе исследований было доказано, что некоторые растительные химические вещества, содержащиеся в лимонах, снижают риск рака;

Растворимая клетчатка в лимонах помогает улучшить пищеварение. Однако нужно съесть мякоть лимона, а не только выпить сок;

Лимонный сок используется в домашней косметологии для осветления кожи и волос.

Вред лимона для здоровья

Лимонная кислота вредна для кожи и желудка Фото: Pixabay

Лимонная кислота — едкое вещество и органический растворитель. Она негативно влияет на зубную эмаль, поэтому после употребления лимона рекомендуют прополоскать рот чистой водой. Постоянный контакт лимонного сока с кожей рук может вызвать болезненные заусенцы. Чрезмерное употребление лимона приводит к аллергии.

Кроме этого, лимоны в свежем виде противопоказаны при гастрите, панкреатите и язве желудка.

Также лимон нельзя есть детям до трех лет, беременным и кормящим грудью.

Как сделать лимонную воду для похудения

Вода с лимоном улучшает обмен веществ Фото: Depositphotos

Напиток нужно готовить использованием свежевыжатого лимонного сока, а не сока из бутылки. Вам понадобится четверть плода на 250 мл воды.

Используйте теплую, но не горячую воду. Именно теплая способствует хорошей работе кишечника. Но для усиления сжигания калорий некоторые специалисты рекомендуют, наоборот, ледяной напиток. Лучше всего употреблять лимонную воду за 15-30 минут до завтрака.

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Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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