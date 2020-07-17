Лисички: как правильно их собирать и готовить
Секреты сбора и приготовления лисичек
Как цветущий май для пчел, так и июль для сбора лисичек. Эти грибы уникальны, и не только своим красивым внешним видом, но и питательностью. Встретить свежие лисички в магазине не всегда удается, поэтому лучше искать их на рыночных прилавках.
Собирать грибы – дело непростое. Лисички растут не во всех лесах, преимущественно в хвойных. Главное, не собирать грибы вдоль дороги, потому что они легко впитывают вредные вещества.
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Лисички можно перепутать с ложными лисичками, которые лучше не есть. Назвать их ядовитыми нельзя, скорее, это гриб низкого качества, который у некоторых людей может вызвать расстройство желудка. А различают их опытные грибники по цвету. Ложные лисички – более оранжевые, с абрикосовым оттенком.
Если лисички молодые и правильно собранные, они являются самыми богатыми витаминами грибами. Концентрация витамина А в лисичках почти такая же, как в моркови. А витамина С немного меньше, чем в цитрусовых. Еще лисички содержат много цинка и меди, которые важны для процессов кроветворения в организме.
Так что лисички точно стоит попробовать. А вкуснее всего они жареные или тушеные, хотя их добавляют и в салаты, и в сметану. Сушеные лисички можно помолоть и использовать как приправу.
Рецепт жареных лисичек в сметане
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 350 г лисичек
- 1 красная луковица
- 150 мл сливок или сметаны
- Маленький пучок петрушки
- 30 г сливочного масла
- 2 ст.л оливкового масла
- Соль, перец по вкусу
- 1/2 лимона
Способ приготовления:
- Сливочное масло растопить, добавить оливковое.
- Положить грибы и нарезанный лук, посолить, поперчить. Жарить около 8 минут, пока лук и грибы не начнут карамелизоваться.
- Добавить нарезанную петрушку, влить сливки. Довести до кипения и готовить еще минуту.
- Щедро выдавить лимонный сок, по желанию еще раз посолить и поперчить.
Напомним, ранее мы писали, как сделать ризотто с лисичками, а также делились рецептом пасты с оливками и лисичками.
Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов
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