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Лиза Глинская рассказала о своем судействе в новом шоу "МастерШеф. Профессионалы"

Бывшая участница "МастерШеф" стала судьей кулинарного шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:49
Лиза Глинская
Лиза Глинская
Фото: пресс-служба СТБ

2 марта на СТБ состоится премьера нового шоу "МастерШеф. Профессионалы". Впервые участниками станут не кулинары-аматоры, а повара с профессиональным опытом. Это не единственное отличие от классической версии проекта. Одной из судей проекта станет Елизавета Глинская. Знакомимся с новым судьей проекта!

Елизавета, вас все знают как победительницу 2 сезона "МастерШеф". Что было после проекта? Где вы учились и чем занимались?

Сразу после проекта я поехала в Париж, где обучалась на кулинарном курсе в Le Сordon Bleu. Но Париж вдохновил меня кондитерским искусством, и за свой выигрыш от проекта я купила себе еще курс в Le Сordon Bleu, на этот раз кондитерский. Учеба позволила мне остаться во Франции еще на год, потом проходила стажировки в кондитерских бутиках. То есть больше года прожила в Париже.

Когда вернулась, у меня были предложения работать в ресторанах, кондитерских, и пока я их рассматривала, меня попросили провести мастер-класс. Я думала, что за эти полтора года люди меня забудут, и с интересом представляла, кто вообще придет на это занятие и заплатит за это деньги. Дело в том, что в Украине в то время никто не занимался мастер-классами. Я не планировала никакой медийности, просто хотела как можно глубже погрузиться в работу. Я провела тот первый мастер-класс. Потом меня попросили провести еще один, и, в итоге, мастер-классы начали полностью поглощать мою жизнь. Мне не хватало времени, чтобы идти куда-то стационарно работать.

Лиза Глинская стала судьей впервые
Лиза Глинская стала судьей впервые
Фото: пресс-служба СТБ

Тогда же меня пригласили стать экспертом на проектах "Все буде добре", и "Все буде смачно!". Но в то же время понимала, что моих знаний недостаточно, чтобы преподавать полноценно. Поэтому постоянно ездила на обучение и стажировки. Кроме того, я участвовала в Международном чемпионате мира по кондитерскому искусству во Франции, где представляла Украину.

Меня удивляет, когда люди пишут "Вот, Глинская стала победителем проекта, а теперь она тут судья". Но победительницей я стала 7 лет назад, и за это время было много всего. Я учусь до сих пор, совсем недавно была во Франции, в еще одной школе. Я очень активна, и за эти семь лет получила так много знаний! Не меньше, чем кто-то из кондитеров, которые работают в одном заведении и стоят на одном процессе. Я не хочу никого обидеть, просто своим обучением я занимаюсь по сей день.

Вернувшись из Парижа, я начала писать книгу. Я не хотела оставаться во Франции. Наоборот, хотела оттуда привести в Украину все, что есть у них крутого, вкусного и интересного. Чтобы съесть макарон мы могли не только во время путешествия в Париж, но и у себя на кухне. Начала писать такую книгу, которой мне в свое время не хватало. За пять лет у меня вышло две книги по кондитерскому искусству.

Насколько легко судить блюда на "МастерШеф. Профессионалы"?

Профессионалов судить сложно. Еду в принципе сложно судить. Одному нравятся одни вкусы, а другому другие. Это все равно что оценивать борщ. У каждого он свой, и невозможно сказать, где рецепт правильный. Для меня в принципе важно, как профессионал работает, чисто или грязно. Для профессионала важно быть собранным. Каша в голове – это бардак на столе. А бардак на столе – это провал.

Судьи "МастерШеф. Профессионалы"
Судьи "МастерШеф. Профессионалы"
Фото: пресс-служба СТБ

Сейчас модно оставлять ляпы, брызги на тарелке. И тут сложность в том, что на конкурсе нужно понять, участник сделал брызги, потому что была некая задумка, или потому что он спешил, и просто швырнул мясо на тарелку? На вердиктах важно задавать вопросы, что же я должна почувствовать, пробуя это блюдо. Критериев оценки очень много, и в любом блюде можно найти как положительное, так и что-то несъедобное.

Расскажите о конкурсах на "МастерШеф. Профессионалы", которые вас наиболее впечатлили?

В одном из конкурсов нужно было приготовить блюдо в микроволновке. Я сама так никогда не готовлю, делала буквально несколько кремов. Для меня было очень интересно, как можно будет и обжарить, и сварить, и декор сделать в микроволновке. Еще один крутой конкурс, когда команды должны были пройти всю Европу, и готовить блюда каждой страны, через которую они "проходят". Я сама поняла, что в каких-то странах ориентируюсь больше, а в каких-то достаточно мало. Мы все знаем Италию, Францию, Испанию – а вот Хорватия, Сербия, другие страны могут озадачить.

Напомним, ранее судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво составил список своих любимых кулинарных книг. А Лиза Глинская рассказала, как приготовить итальянское печенье бискотти.

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Источник: Сегодня
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