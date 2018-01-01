Лучшие рецепты: бисквитные кексы с изюмом и орехами

Телеведущий Григорий Герман показал, как приготовить вкусные кексы

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Вы можете можете взять это блюдо с собой на работу, дать детям в школу или съесть на завтрак.

Кексы с изюмом и орехами

Ингредиенты:

9 ст.л. муки

1 стакан сахара

100 г растительно-сливочной смеси

200 г сметаны

2 яйца

0.5 ч.л. соды

100 г изюма

200 г грецких орехов

щепотка ванилина

сахарная пудра

Рецепт приготовления:

Смешать сметану и яичные желтки. Добавить ванильный сахар и соду, перемешать. Отдельно растереть вилкой растительно-сливочную смесь (она должна быть комнатной температуры) и сахар. Смешать масляную и сметанную смеси, перемешать. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Лучшие рецепты: постные булочки с изюмом и розмарином Добавить изюм и нарезанные орехи. Всыпать муку, перемешать. Взбить белки в плотную пену, добавить в тесто и перемешать движениями снизу вверх. Формы для кексов застелить бумажными вкладышами или смазать маслом. Налить тесто. Выпекать в разогретой до 200 С духовке в течение 15 минут. Перед подачей кексы остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.

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