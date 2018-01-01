Лучшие рецепты: бисквитные кексы с изюмом и орехами
Телеведущий Григорий Герман показал, как приготовить вкусные кексы
Вы можете можете взять это блюдо с собой на работу, дать детям в школу или съесть на завтрак.
Кексы с изюмом и орехами
Ингредиенты:
- 9 ст.л. муки
- 1 стакан сахара
- 100 г растительно-сливочной смеси
- 200 г сметаны
- 2 яйца
- 0.5 ч.л. соды
- 100 г изюма
- 200 г грецких орехов
- щепотка ванилина
- сахарная пудра
Рецепт приготовления:
- Смешать сметану и яичные желтки. Добавить ванильный сахар и соду, перемешать.
- Отдельно растереть вилкой растительно-сливочную смесь (она должна быть комнатной температуры) и сахар.
- Смешать масляную и сметанную смеси, перемешать.
- Добавить изюм и нарезанные орехи.
- Всыпать муку, перемешать.
- Взбить белки в плотную пену, добавить в тесто и перемешать движениями снизу вверх.
- Формы для кексов застелить бумажными вкладышами или смазать маслом. Налить тесто.
- Выпекать в разогретой до 200 С духовке в течение 15 минут.
- Перед подачей кексы остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.
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Источник: "Сегодня"