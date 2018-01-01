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Лучшие рецепты: бисквитные кексы с изюмом и орехами

Телеведущий Григорий Герман показал, как приготовить вкусные кексы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:06

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Вы можете можете взять это блюдо с собой на работу, дать детям в школу или съесть на завтрак.

Кексы с изюмом и орехами

Ингредиенты:

  • 9 ст.л. муки
  • 1 стакан сахара
  • 100 г растительно-сливочной смеси
  • 200 г сметаны
  • 2 яйца
  • 0.5 ч.л. соды
  • 100 г изюма
  • 200 г грецких орехов
  • щепотка ванилина
  • сахарная пудра

Рецепт приготовления:

  1. Смешать сметану и яичные желтки. Добавить ванильный сахар и соду, перемешать.
  2. Отдельно растереть вилкой растительно-сливочную смесь (она должна быть комнатной температуры) и сахар. 
  3. Смешать масляную и сметанную смеси, перемешать.
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  4. Добавить изюм и нарезанные орехи.
  5. Всыпать муку, перемешать.
  6. Взбить белки в плотную пену, добавить в тесто и перемешать движениями снизу вверх.
  7. Формы для кексов застелить бумажными вкладышами или смазать маслом. Налить тесто.
  8. Выпекать в разогретой до 200 С духовке в течение 15 минут.
  9. Перед подачей кексы остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом морковных маффинов. Мы также писали, как приготовить необычную пиццу.

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Источник: "Сегодня"

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