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Лучшие рецепты: дрожжевые медовые блины от Григория Германа

Пошаговый рецепт вкусного завтрака

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:43

Сегодня мы будем готовить дрожжевые блины по рецепту ведущего программы "Ранок з Україною" Григория Германа. Выйдет очень вкусно и интересно. Григорий советует подавать блины вместе с клубникой и сметаной.

Дрожжевые медовые блины

  • 25 г дрожжей
  • 500 г муки
  • 1 л молока
  • 2 ст.л. сахара
  • 5 ст.л. растительного масла
  • 1 ч.л. соли
  • 2 яйца
  • 2 ст.л. меда
  • щепотка ванилина
  • сметана
  • клубника

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Рецепт приготовления:

  1. Для начала поставьте опару. Половину молока нагрейте до температуры, добавьте немного муки и раскрошенные дрожжи. Можете добавить немного сахара или меда. Взбейте венчиком до однородности. Поставьте в теплое место на 15 минут.
  2. Добавьте муку, яйца, сахар, соль, 2 ст.л. масла и мед. Затем влейте молоко и перемешайте. 
  3. Разогрейте сковороду. Налейте половником тесто. Когда на поверхности теста появятся и лопнут пузырьки, переверните на другую сторону. Готовьте блины, пока не закончится тестом. 
  4. Подавайте блины вместе со сметаной и клубникой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашние венские вафли. "Сегодня" также делились рецептом творожно-шоколадных маффинов к чаю.

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блины рецепт Григорий Герман
Источник: Сегодня
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