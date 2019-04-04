Лучшие рецепты: дрожжевые медовые блины от Григория Германа
Пошаговый рецепт вкусного завтрака
Сегодня мы будем готовить дрожжевые блины по рецепту ведущего программы "Ранок з Україною" Григория Германа. Выйдет очень вкусно и интересно. Григорий советует подавать блины вместе с клубникой и сметаной.
Дрожжевые медовые блины
- 25 г дрожжей
- 500 г муки
- 1 л молока
- 2 ст.л. сахара
- 5 ст.л. растительного масла
- 1 ч.л. соли
- 2 яйца
- 2 ст.л. меда
- щепотка ванилина
- сметана
- клубника
Рецепт приготовления:
- Для начала поставьте опару. Половину молока нагрейте до температуры, добавьте немного муки и раскрошенные дрожжи. Можете добавить немного сахара или меда. Взбейте венчиком до однородности. Поставьте в теплое место на 15 минут.
- Добавьте муку, яйца, сахар, соль, 2 ст.л. масла и мед. Затем влейте молоко и перемешайте.
- Разогрейте сковороду. Налейте половником тесто. Когда на поверхности теста появятся и лопнут пузырьки, переверните на другую сторону. Готовьте блины, пока не закончится тестом.
- Подавайте блины вместе со сметаной и клубникой.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашние венские вафли. "Сегодня" также делились рецептом творожно-шоколадных маффинов к чаю.
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Источник: Сегодня