Лучшие рецепты: дрожжевые медовые блины от Григория Германа

Пошаговый рецепт вкусного завтрака

Сегодня мы будем готовить дрожжевые блины по рецепту ведущего программы "Ранок з Україною" Григория Германа. Выйдет очень вкусно и интересно. Григорий советует подавать блины вместе с клубникой и сметаной.

Дрожжевые медовые блины

25 г дрожжей

500 г муки

1 л молока

2 ст.л. сахара

5 ст.л. растительного масла

1 ч.л. соли

2 яйца

2 ст.л. меда

щепотка ванилина

сметана

клубника

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Рецепт приготовления:

Для начала поставьте опару. Половину молока нагрейте до температуры, добавьте немного муки и раскрошенные дрожжи. Можете добавить немного сахара или меда. Взбейте венчиком до однородности. Поставьте в теплое место на 15 минут. Добавьте муку, яйца, сахар, соль, 2 ст.л. масла и мед. Затем влейте молоко и перемешайте. Разогрейте сковороду. Налейте половником тесто. Когда на поверхности теста появятся и лопнут пузырьки, переверните на другую сторону. Готовьте блины, пока не закончится тестом. Подавайте блины вместе со сметаной и клубникой.

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