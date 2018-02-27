Лучшие рецепты: фаршированный картофель с беконом и яйцом

Рецепт "картофеля с секретом" от ведущей Анны Андриенко

Картофель – простой и доступный для нас овощ, но когда-то он почитался индейцами Южной Америки как божество. Сегодня мы приготовим божественное по вкусу блюдо из привычного нам картофеля.

Фаршированный картофель с беконом и яйцом

Ингредиенты:

картофель

яйца

бекон

сливочное масло

твердый сыр

соль, молотый перец

растительное масло

Рецепт приготовления:

1. Сделать лодочки из картофеля. Для этого картофель нужно хорошо помыть, разрезать пополам и вынуть серединку, чтобы освободить место для начинки. Перевернуть, смазать растительным маслом и посолить.

2. Бекон нарезать мелкими кубиками. Выложить в каждую картофельную лодочку кусочек сливочного масла и измельченный бекон. Отправить в форму для выпечки.

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3. Взбить яйца вместе с солью и перцем, вылить на бекон.

4. Посыпать картофельные лодочки тертым сыром.

5. Отправить блюдо в разогретую до 180 С градусов духовку на 25-30 минут. Подавать готовую закуску горячей вместе со сметаной.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом фаршированного картофеля с сыром, беконом и сметаной. Мы также рассказывали, как приготовить вкусную пиццу из картофельного теста.