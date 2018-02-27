Лучшие рецепты: фаршированный картофель с беконом и яйцом
Рецепт "картофеля с секретом" от ведущей Анны Андриенко
Картофель – простой и доступный для нас овощ, но когда-то он почитался индейцами Южной Америки как божество. Сегодня мы приготовим божественное по вкусу блюдо из привычного нам картофеля.
Фаршированный картофель с беконом и яйцом
Ингредиенты:
- картофель
- яйца
- бекон
- сливочное масло
- твердый сыр
- соль, молотый перец
- растительное масло
Рецепт приготовления:
1. Сделать лодочки из картофеля. Для этого картофель нужно хорошо помыть, разрезать пополам и вынуть серединку, чтобы освободить место для начинки. Перевернуть, смазать растительным маслом и посолить.
2. Бекон нарезать мелкими кубиками. Выложить в каждую картофельную лодочку кусочек сливочного масла и измельченный бекон. Отправить в форму для выпечки.
3. Взбить яйца вместе с солью и перцем, вылить на бекон.
4. Посыпать картофельные лодочки тертым сыром.
5. Отправить блюдо в разогретую до 180 С градусов духовку на 25-30 минут. Подавать готовую закуску горячей вместе со сметаной.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом фаршированного картофеля с сыром, беконом и сметаной. Мы также рассказывали, как приготовить вкусную пиццу из картофельного теста.