Лучшие рецепты: фаршированный картофель с беконом и яйцом

Сегодня, 11:12

Рецепт "картофеля с секретом" от ведущей Анны Андриенко


"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Картофель – простой и доступный для нас овощ, но когда-то он почитался индейцами Южной Америки как божество. Сегодня мы приготовим божественное по вкусу блюдо из привычного нам картофеля.

Фаршированный картофель с беконом и яйцом

Ингредиенты:

  • картофель
  • яйца
  • бекон
  • сливочное масло
  • твердый сыр
  • соль, молотый перец
  • растительное масло

Рецепт приготовления:

1. Сделать лодочки из картофеля. Для этого картофель нужно хорошо помыть, разрезать пополам и вынуть серединку, чтобы освободить место для начинки. Перевернуть, смазать растительным маслом и посолить.

2. Бекон нарезать мелкими кубиками. Выложить в каждую картофельную лодочку кусочек сливочного масла и измельченный бекон. Отправить в форму для выпечки.

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3. Взбить яйца вместе с солью и перцем, вылить на бекон.

4. Посыпать картофельные лодочки тертым сыром.

5. Отправить блюдо в разогретую до 180 С градусов духовку на 25-30 минут. Подавать готовую закуску горячей вместе со сметаной.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом фаршированного картофеля с сыром, беконом и сметаной. Мы также рассказывали, как приготовить вкусную пиццу из картофельного теста.
картофель, завтрак, яйца, рецепт, бекон
Источник:

"Сегодня"

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