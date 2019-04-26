Лучшие рецепты: как приготовить галицкий кулич
Рецепт традиционного украинского кулича от Григория Германа
Пасха уже на носу, и пора печь куличи. Возможно, вы хотите попробовать что-то новое в этом году: например, галицкий кулич по рецепту Григория Германа. Он состоит всего лишь из шести ингредиентов.
Галицкий кулич
Ингредиенты:
- 1.5 кг муки
- 1 стакан молока
- 2 стакана сливок
- 50 г свежих дрожжей
- 10 яиц
- 800 г сахара
Рецепт приготовления:
- Для опары смешайте теплое молоко, дрожжи, немного муки и сливки. Затем добавьте в эту смесь два яйца и немного сахара, перемешайте.
- Накройте полотенцем и поставьте в теплое место.
- Тем временем, разотрите желтки с сахаром.
- Добавьте желтки к подошедшей опаре. Всыпьте муку и замесите эластичное тесто. Накройте полотенцем и поставьте в тепло, чтобы тесто поднялось в два раза.
- Смажьте формы сливочным маслом, наполните тестом на треть. Сделайте декор из теста и украсьте заготовки. Дать подняться в теплом месте в течение 25-30 минут.
- Смажьте куличи яичным желтком и отправьте в духовку на 30-40 минут.
Напомним, куличи на Пасху можно приготовить по уникальным старинным рецептам. А украсить их – белковой глазурью.
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Источник: Сегодня