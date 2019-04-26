Лучшие рецепты: как приготовить галицкий кулич

Рецепт традиционного украинского кулича от Григория Германа

Пасха уже на носу, и пора печь куличи. Возможно, вы хотите попробовать что-то новое в этом году: например, галицкий кулич по рецепту Григория Германа. Он состоит всего лишь из шести ингредиентов.

Галицкий кулич

Ингредиенты:

1.5 кг муки

1 стакан молока

2 стакана сливок

50 г свежих дрожжей

10 яиц

800 г сахара

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Рецепт приготовления:

Для опары смешайте теплое молоко, дрожжи, немного муки и сливки. Затем добавьте в эту смесь два яйца и немного сахара, перемешайте. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место. Тем временем, разотрите желтки с сахаром. Добавьте желтки к подошедшей опаре. Всыпьте муку и замесите эластичное тесто. Накройте полотенцем и поставьте в тепло, чтобы тесто поднялось в два раза. Смажьте формы сливочным маслом, наполните тестом на треть. Сделайте декор из теста и украсьте заготовки. Дать подняться в теплом месте в течение 25-30 минут. Смажьте куличи яичным желтком и отправьте в духовку на 30-40 минут.

Напомним, куличи на Пасху можно приготовить по уникальным старинным рецептам. А украсить их – белковой глазурью.

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