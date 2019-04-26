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Лучшие рецепты: как приготовить галицкий кулич

Рецепт традиционного украинского кулича от Григория Германа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:24

Пасха уже на носу, и пора печь куличи. Возможно, вы хотите попробовать что-то новое в этом году: например, галицкий кулич по рецепту Григория Германа. Он состоит всего лишь из шести ингредиентов.

Галицкий кулич

Ингредиенты:

  • 1.5 кг муки
  • 1 стакан молока
  • 2 стакана сливок
  • 50 г свежих дрожжей
  • 10 яиц
  • 800 г сахара

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Рецепт приготовления:

  1. Для опары смешайте теплое молоко, дрожжи, немного муки и сливки. Затем добавьте в эту смесь два яйца и немного сахара, перемешайте.
  2. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место.
  3. Тем временем, разотрите желтки с сахаром.
  4. Добавьте желтки к подошедшей опаре. Всыпьте муку и замесите эластичное тесто. Накройте полотенцем и поставьте в тепло, чтобы тесто поднялось в два раза.
  5. Смажьте формы сливочным маслом, наполните тестом на треть. Сделайте декор из теста и украсьте заготовки. Дать подняться в теплом месте в течение 25-30 минут.
  6. Смажьте куличи яичным желтком и отправьте в духовку на 30-40 минут. 

Напомним, куличи на Пасху можно приготовить по уникальным старинным рецептам. А украсить их – белковой глазурью.

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Пасха кулич рецепт
Источник: Сегодня
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