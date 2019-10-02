Как приготовить сбитень в домашних условиях

Фирменный рецепт хмельного напитка от телеведущего Сергея Ливадного

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Хотите удивить своих близким напитком, который нельзя купить ни в одном магазине? Тогда приготовьте сбитень – хмельной напиток с огромной историей, но сейчас незаслуженно забытый. Сделать его можно из простых ингредиентов, доступных каждому, которые в сочетании дадут уникальный вкус.

Домашний сбитень: рецепт

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 л бутилированой воды

150 г меда

150 сахара

2 лавровых листа

Щепотка хмеля

4 стручка кардамона

2 шт. гвоздики

2 ч.л. имбиря

750 мл вина

Способ приготовления:

Доведите до кипения воду. Добавьте мед, сахар, лавровый лист, хмель, кардамон, гвоздику и имбирь. Прокипятите в течение 15 минут. Охладите и процедите. Возьмите вино – дорогое покупать необязательно. Перемешайте с охлажденным пряным настоем. Сбитень готов. Вы не разочаруетесь, мы вам обещаем!

На заметку: Напиток стимулирует обмен веществ, обладает согревающими и противовоспалительными свойствами. Пить сбитень нужно за 20 минут до еды.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как приготовить чай из облепихи с розмарином. Мы также писали, как сделать имбирный чай по рецепту Юлии Высоцкой.

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