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Как приготовить сбитень в домашних условиях

Фирменный рецепт хмельного напитка от телеведущего Сергея Ливадного

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
Видео: "Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Хотите удивить своих близким напитком, который нельзя купить ни в одном магазине? Тогда приготовьте сбитень – хмельной напиток с огромной историей, но сейчас незаслуженно забытый. Сделать его можно из простых ингредиентов, доступных каждому, которые в сочетании дадут уникальный вкус.

Домашний сбитень: рецепт

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 л бутилированой воды
  • 150 г меда
  • 150 сахара
  • 2 лавровых листа
  • Щепотка хмеля
  • 4 стручка кардамона
  • 2 шт. гвоздики
  • 2 ч.л. имбиря
  • 750 мл вина

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Способ приготовления:

  1. Доведите до кипения воду.
  2. Добавьте мед, сахар, лавровый лист, хмель, кардамон, гвоздику и имбирь. Прокипятите в течение 15 минут. Охладите и процедите.
  3. Возьмите вино – дорогое покупать необязательно. Перемешайте с охлажденным пряным настоем. Сбитень готов. Вы не разочаруетесь, мы вам обещаем!

На заметку: Напиток стимулирует обмен веществ, обладает согревающими и противовоспалительными свойствами. Пить сбитень нужно за 20 минут до еды.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как приготовить чай из облепихи с розмарином. Мы также писали, как сделать имбирный чай по рецепту Юлии Высоцкой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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