Как приготовить сбитень в домашних условиях
Фирменный рецепт хмельного напитка от телеведущего Сергея Ливадного
Хотите удивить своих близким напитком, который нельзя купить ни в одном магазине? Тогда приготовьте сбитень – хмельной напиток с огромной историей, но сейчас незаслуженно забытый. Сделать его можно из простых ингредиентов, доступных каждому, которые в сочетании дадут уникальный вкус.
Домашний сбитень: рецепт
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 л бутилированой воды
- 150 г меда
- 150 сахара
- 2 лавровых листа
- Щепотка хмеля
- 4 стручка кардамона
- 2 шт. гвоздики
- 2 ч.л. имбиря
- 750 мл вина
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Способ приготовления:
- Доведите до кипения воду.
- Добавьте мед, сахар, лавровый лист, хмель, кардамон, гвоздику и имбирь. Прокипятите в течение 15 минут. Охладите и процедите.
- Возьмите вино – дорогое покупать необязательно. Перемешайте с охлажденным пряным настоем. Сбитень готов. Вы не разочаруетесь, мы вам обещаем!
На заметку: Напиток стимулирует обмен веществ, обладает согревающими и противовоспалительными свойствами. Пить сбитень нужно за 20 минут до еды.
Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как приготовить чай из облепихи с розмарином. Мы также писали, как сделать имбирный чай по рецепту Юлии Высоцкой.
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