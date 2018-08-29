Лучшие рецепты: как приготовить сливовое вино

Вкусное вино можно сделать не только из винограда

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Сливовове вино отличается интересным фруктовым ароматом. Как приготовить его в домашних условиях, рассказал телеведущий канала "Украина" Сергей Ливадный.

Первый секрет – собирать сливы нужно тогда, когда они уже начнут падать на землю. Если вам попадаются гнилые плоды, выбросите их – они только испортят напиток.

Второй секрет – не мойте фрукты. Вместо этого протрите каждую сливу чистой тряпкочкой. Если плоды помыть, они не "заиграют", а сгниют, и превратятся в обычное удобрение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Почти ткемали: как сделать и законсервировать сливовый соус

Следующий шаг – достаньте косточки из фруктов. Смешайте сливы с водой в пропорции 1:1. Это нужно для того, чтобы плоды полностью отдали свой сок, а потом дрожжи превратили его в вино.

На каждый килограмм слив добавляйте по 100-300 г сахара, в зависимости от сладости фруктов. Поставьте в темное прохладное место на несколько дней.

Когда сливы полностью отдадут свой сок в раствор, их нужно отфильтровать и оставить для брожения до полной готовности.

Вино из слив приятно удивит своим вкусом ваших родных и близких. Главное – придерживайтесь чистоты, и все у вас получится!

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сливовый пирог с медом и хрустящей крошкой. Сайт "Сегодня" также делился рецептом сливового пирога по рецепту из газеты The New York Times.