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Как приготовить вино из ежевики: пошаговый рецепт

Лечебное ежевичное вино с имбирем и хмелем от телеведущего Сергея Ливадного

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Видео: "Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Говорят, вино из ежевики дарит молодость, бодрость и прилив жизненных сил. Так ли это на самом деле? Узнаем, когда приготовим вместе с ведущим телеканала "Украина" Сергеем Ливадным!

Как приготовить домашнее вино из ежевики

Ежевичное вино
Ежевичное вино
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Вода
  • Корень имбиря
  • Хмель – 2 ложечки
  • Ежевика – 2 кг

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Способ приготовления:

  1. Для начала смешайте в кастрюле с водой нарезанный корень имбиря и две ложечки хмеля.
  2. Доведите до кипения и дайте настояться. Процедите через несколько слоев марли и остудите до комнатной температуры. Если жидкость не охладить, вино скиснет.
  3. Тем временем займитесь ежевикой. Хорошо помойте 2 кг ягод и тщательно разомните их ложкой.
  4. Следующий шаг – перелейте ягодное пюре в стерилизованную стеклянную банку. Добавьте воду со специями. Накройте водяным затвором и оставьте в таком виде на две недели.
  5. Ежевичное вино готово! Можно дегустировать

На заметку: В ежевике витаминов группы Р содержится значительно больше, чем в малине. Она богата не только очень важными для организма человека пектиновыми веществами и биофлавоноидами, но и органическими кислотами – лимонной, винной, салициловой, яблочной.

Кроме витаминов группы Р, ежевика содержит витамины А, В1, В2, Е, С и РР, а также железо и дубильные вещества.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вино из черной смородины. Мы также делились рецептами вина из абрикосов.

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Источник: Сегодня
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