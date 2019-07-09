Как приготовить вино из ежевики: пошаговый рецепт
Лечебное ежевичное вино с имбирем и хмелем от телеведущего Сергея Ливадного
Говорят, вино из ежевики дарит молодость, бодрость и прилив жизненных сил. Так ли это на самом деле? Узнаем, когда приготовим вместе с ведущим телеканала "Украина" Сергеем Ливадным!
Как приготовить домашнее вино из ежевики
Ингредиенты:
- Вода
- Корень имбиря
- Хмель – 2 ложечки
- Ежевика – 2 кг
Способ приготовления:
- Для начала смешайте в кастрюле с водой нарезанный корень имбиря и две ложечки хмеля.
- Доведите до кипения и дайте настояться. Процедите через несколько слоев марли и остудите до комнатной температуры. Если жидкость не охладить, вино скиснет.
- Тем временем займитесь ежевикой. Хорошо помойте 2 кг ягод и тщательно разомните их ложкой.
- Следующий шаг – перелейте ягодное пюре в стерилизованную стеклянную банку. Добавьте воду со специями. Накройте водяным затвором и оставьте в таком виде на две недели.
- Ежевичное вино готово! Можно дегустировать
На заметку: В ежевике витаминов группы Р содержится значительно больше, чем в малине. Она богата не только очень важными для организма человека пектиновыми веществами и биофлавоноидами, но и органическими кислотами – лимонной, винной, салициловой, яблочной.
Кроме витаминов группы Р, ежевика содержит витамины А, В1, В2, Е, С и РР, а также железо и дубильные вещества.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить вино из черной смородины. Мы также делились рецептами вина из абрикосов.
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