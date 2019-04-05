Лучшие рецепты: как вкусно приготовить редис

Три рецепта весенних блюд из редиса

В начале апреля редиску покупают даже те, кто отдает предпочтение другим овощам. Ведь она первой радует нас после зимних маринованных огурцов и квашеной капусты. Сегодня мы покажем, как приготовить редис так, чтобы гости были в восторге.

Жареный редис с чесноком и соевым соусом

Жареный редис Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Редис

Чеснок

Соевый соус

Растительное масло

Красный лук

Семена подсолнечника

Рецепт приготовления:

Редис помойте и разрежьте на четыре части. Обжарьте с чесноком, растительным маслом и соевым соусом в течение 10-15 минут. Когда редис посветлеет, добавьте нарезанный красный лук. Подавайте жареный редис горячим, посыпав семечками. В холодном виде он перестанет хрустеть.

Соус песто из зелени редиса

Соус песто Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Зелень редиса

Чеснок

Сыр твердый

Орехи

Рецепт приготовления:

Ботву редиса предварительно бланшировать. Сложить все ингредиенты чашу блендера и превратить в грубое пюре.

Крем-суп из зелени редиса

Суп из кабачков Фото: Pixabay

Ингредиенты:

Лук

Чеснок

Растительное масло

Вода или овощной бульон

Картофель

Кабачок

Сливки

Зелень редиса

Соль, перец

Рецепт приготовления:

Для начала обжарьте лук с чесноком. Добавьте картофель и овощной отвар. Когда картофель будет почти готов, добавьте кабачок. Через несколько минут добавьте сливки и зелень редиса. Измельчите суп блендером в пюре. Приправьте по вкусу.

Последний суп пусть и диетический, но коварный: редис – пряность, поэтому стимулирует аппетит.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить суп из авокадо с редисом. "Сегодня" также делились рецептом картофельного салата с редисом.

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