Лучшие рецепты: как вкусно приготовить редис
Три рецепта весенних блюд из редиса
В начале апреля редиску покупают даже те, кто отдает предпочтение другим овощам. Ведь она первой радует нас после зимних маринованных огурцов и квашеной капусты. Сегодня мы покажем, как приготовить редис так, чтобы гости были в восторге.
Жареный редис с чесноком и соевым соусом
Ингредиенты:
- Редис
- Чеснок
- Соевый соус
- Растительное масло
- Красный лук
- Семена подсолнечника
Рецепт приготовления:
- Редис помойте и разрежьте на четыре части.
- Обжарьте с чесноком, растительным маслом и соевым соусом в течение 10-15 минут.
- Когда редис посветлеет, добавьте нарезанный красный лук.
- Подавайте жареный редис горячим, посыпав семечками. В холодном виде он перестанет хрустеть.
Соус песто из зелени редиса
Ингредиенты:
- Зелень редиса
- Чеснок
- Сыр твердый
- Орехи
Рецепт приготовления:
- Ботву редиса предварительно бланшировать.
- Сложить все ингредиенты чашу блендера и превратить в грубое пюре.
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Крем-суп из зелени редиса
Ингредиенты:
- Лук
- Чеснок
- Растительное масло
- Вода или овощной бульон
- Картофель
- Кабачок
- Сливки
- Зелень редиса
- Соль, перец
Рецепт приготовления:
- Для начала обжарьте лук с чесноком.
- Добавьте картофель и овощной отвар.
- Когда картофель будет почти готов, добавьте кабачок.
- Через несколько минут добавьте сливки и зелень редиса. Измельчите суп блендером в пюре. Приправьте по вкусу.
Последний суп пусть и диетический, но коварный: редис – пряность, поэтому стимулирует аппетит.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить суп из авокадо с редисом. "Сегодня" также делились рецептом картофельного салата с редисом.
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