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Лучшие рецепты: как вкусно приготовить редис

Три рецепта весенних блюд из редиса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:20

В начале апреля редиску покупают даже те, кто отдает предпочтение другим овощам. Ведь она первой радует нас после зимних маринованных огурцов и квашеной капусты. Сегодня мы покажем, как приготовить редис так, чтобы гости были в восторге.

Жареный редис с чесноком и соевым соусом

Жареный редис
Жареный редис
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • Редис
  • Чеснок
  • Соевый соус
  • Растительное масло
  • Красный лук
  • Семена подсолнечника

Рецепт приготовления:

  1. Редис помойте и разрежьте на четыре части. 
  2. Обжарьте с чесноком, растительным маслом и соевым соусом в течение 10-15 минут. 
  3. Когда редис посветлеет, добавьте нарезанный красный лук.
  4. Подавайте жареный редис горячим, посыпав семечками. В холодном виде он перестанет хрустеть.

Соус песто из зелени редиса

Соус песто
Соус песто
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • Зелень редиса
  • Чеснок
  • Сыр твердый
  • Орехи

Рецепт приготовления:

  1. Ботву редиса предварительно бланшировать.
  2. Сложить все ингредиенты чашу блендера и превратить в грубое пюре.

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Крем-суп из зелени редиса

Суп из кабачков
Суп из кабачков
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • Лук
  • Чеснок
  • Растительное масло
  • Вода или овощной бульон
  • Картофель
  • Кабачок
  • Сливки
  • Зелень редиса
  • Соль, перец

Рецепт приготовления:

  1. Для начала обжарьте лук с чесноком. 
  2. Добавьте картофель и овощной отвар. 
  3. Когда картофель будет почти готов, добавьте кабачок.
  4. Через несколько минут добавьте сливки и зелень редиса. Измельчите суп блендером в пюре. Приправьте по вкусу.

Последний суп пусть и диетический, но коварный: редис – пряность, поэтому стимулирует аппетит. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить суп из авокадо с редисом. "Сегодня" также делились рецептом картофельного салата с редисом.

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рецепты редис
Источник: Сегодня
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