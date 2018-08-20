Лучшие рецепты: как законсервировать инжир с дыней
Делаем вкусную заготовку на зиму
Инжир и дыня – сейчас, когда они свежие и не слишком дорогие, самое время приготовить варенье, чтобы зимой наслаждаться экзотическим вкусом вместе с друзьями. Сделать его очень просто, говорит телеведущий канала "Украина" Сергей Ливадный.
Варенье из инжира и дыни
Ингредиенты:
- 2 л воды
- 500 г сахара
- 1 ч.л. лимонной кислоты
- инжир
- дыня
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗакуска из свежего инжира от Татьяны Литвиновой
Рецепт приготовления:
- Сварите сироп: налейте в кастрюлю воду, добавьте сахар и доведите до кипения. Когда сахар растворится, всыпьте чайную ложку лимонной кислоты.
- Следующий шаг – инжир. Разрежьте каждый плод на четыре части. Если кожица плотная, ее не нужно срезать.
- Дыню с плотной мякотью очистить от кожуры и семян. Можно брать даже слегка зеленоватую дыню. Нарежьте мякоть кубиками.
- Сложите инжир и дыню в стерилизованные банки в пропорции 1:1, плотно утрамбуйте и залейте сиропом. Накройте крышками и закатайте.
Такое варенье не только улучшит настроение, сделает вас здоровее, но еще и внесет разнообразие в серые зимние будни. Попробуйте, на это понадобится очень мало времени, и будет чрезвычайно вкусно!
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом пряного варенья из дыни. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить экзотическое варенье из огурцов.
Еще несколько материалов по теме:Лайфхак: как приготовить кабачковое варенье со вкусом ананасов Как приготовить варенье из крыжовника: два оригинальных рецепта Лучшие рецепты: удивительное повидло из помидоров Как приготовить малиновое варенье: ТОП-5 рецептов
Источник: "Сегодня"