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Лучшие рецепты: как законсервировать инжир с дыней

Делаем вкусную заготовку на зиму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:00

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Инжир и дыня – сейчас, когда они свежие и не слишком дорогие, самое время приготовить варенье, чтобы зимой наслаждаться экзотическим вкусом вместе с друзьями. Сделать его очень просто, говорит телеведущий канала "Украина" Сергей Ливадный.

Варенье из инжира и дыни

Ингредиенты:

  • 2 л воды
  • 500 г сахара
  • 1 ч.л. лимонной кислоты
  • инжир
  • дыня
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Рецепт приготовления:

  1. Сварите сироп: налейте в кастрюлю воду, добавьте сахар и доведите до кипения. Когда сахар растворится, всыпьте чайную ложку лимонной кислоты.
  2. Следующий шаг – инжир. Разрежьте каждый плод на четыре части. Если кожица плотная, ее не нужно срезать.
  3. Дыню с плотной мякотью очистить от кожуры и семян. Можно брать даже слегка зеленоватую дыню. Нарежьте мякоть кубиками.
  4. Сложите инжир и дыню в стерилизованные банки в пропорции 1:1, плотно утрамбуйте и залейте сиропом. Накройте крышками и закатайте.

Такое варенье не только улучшит настроение, сделает вас здоровее, но еще и внесет разнообразие в серые зимние будни. Попробуйте, на это понадобится очень мало времени, и будет чрезвычайно вкусно!

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом пряного варенья из дыни. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить экзотическое варенье из огурцов

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Источник: "Сегодня"
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