Лучшие рецепты: как законсервировать инжир с дыней

Делаем вкусную заготовку на зиму

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Инжир и дыня – сейчас, когда они свежие и не слишком дорогие, самое время приготовить варенье, чтобы зимой наслаждаться экзотическим вкусом вместе с друзьями. Сделать его очень просто, говорит телеведущий канала "Украина" Сергей Ливадный.

Варенье из инжира и дыни

Ингредиенты:

2 л воды

500 г сахара

1 ч.л. лимонной кислоты

инжир

дыня

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Рецепт приготовления:

Сварите сироп: налейте в кастрюлю воду, добавьте сахар и доведите до кипения. Когда сахар растворится, всыпьте чайную ложку лимонной кислоты. Следующий шаг – инжир. Разрежьте каждый плод на четыре части. Если кожица плотная, ее не нужно срезать. Дыню с плотной мякотью очистить от кожуры и семян. Можно брать даже слегка зеленоватую дыню. Нарежьте мякоть кубиками. Сложите инжир и дыню в стерилизованные банки в пропорции 1:1, плотно утрамбуйте и залейте сиропом. Накройте крышками и закатайте.

Такое варенье не только улучшит настроение, сделает вас здоровее, но еще и внесет разнообразие в серые зимние будни. Попробуйте, на это понадобится очень мало времени, и будет чрезвычайно вкусно!

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом пряного варенья из дыни. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить экзотическое варенье из огурцов.