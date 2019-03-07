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Лучшие рецепты: Кобб салат от Григория Германа

Ведущий советует приготовить знаменитый американский салат на 8 Марта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:40

Впервые это блюдо приготовили в 1937 году, а свое название он получил в честь автора Боба Кобба, владельца знаменитого ресторана в Голливуде. Особенность классического Кобб салата заключается в том, что он выкладывается на сервировочную тарелку рядами.

Кобб салат на 8 Марта

Ингредиенты:

  • Пучок салатных листьев
  • 1 куриная грудка
  • 2 яйца
  • 1 банка консервированного горошка
  • 1 банка консервированной кукурузы
  • 2 огурца
  • 50 г твердого сыра
  • 4 полоски бекона

Для заправки:

  • 1 ч.л. горчицы с зернами
  • 1 ч.л. дижонской горчицы
  • 1 зубчик измельченного чеснока
  • 2 ст.л. виноградного уксуса
  • 4 ст.л. оливкового масла
  • соль

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Рецепт приготовления:

  1. Для начала нарежьте вареные яйца, сыр и огурцы кубиками.
  2. Подсушите бекон на сковороде, чтобы вытопился жир. Переложите его на тарелку.
  3. Куриную грудку посолите и поперчите. Обжарьте на сковороде, в которой готовился бекон.
  4. Салат помойте и порвите руками. Выложите тарелку. Сверху поместите рядами нарезанные ингредиенты.
  5. Соедините все компоненты для заправки и полейте салат. 

Напомним, ранее мы делились рецептом Кобб салата от Даши Малаховой. Кроме этого, "Сегодня" писали, как приготовить вкусный салат из тунца.

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Источник: Сегодня
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