Лучшие рецепты: Кобб салат от Григория Германа

Ведущий советует приготовить знаменитый американский салат на 8 Марта

Впервые это блюдо приготовили в 1937 году, а свое название он получил в честь автора Боба Кобба, владельца знаменитого ресторана в Голливуде. Особенность классического Кобб салата заключается в том, что он выкладывается на сервировочную тарелку рядами.

Кобб салат на 8 Марта

Ингредиенты:

Пучок салатных листьев

1 куриная грудка

2 яйца

1 банка консервированного горошка

1 банка консервированной кукурузы

2 огурца

50 г твердого сыра

4 полоски бекона

Для заправки:

1 ч.л. горчицы с зернами

1 ч.л. дижонской горчицы

1 зубчик измельченного чеснока

2 ст.л. виноградного уксуса

4 ст.л. оливкового масла

соль

Рецепт приготовления:

Для начала нарежьте вареные яйца, сыр и огурцы кубиками. Подсушите бекон на сковороде, чтобы вытопился жир. Переложите его на тарелку. Куриную грудку посолите и поперчите. Обжарьте на сковороде, в которой готовился бекон. Салат помойте и порвите руками. Выложите тарелку. Сверху поместите рядами нарезанные ингредиенты. Соедините все компоненты для заправки и полейте салат.

Напомним, ранее мы делились рецептом Кобб салата от Даши Малаховой. Кроме этого, "Сегодня" писали, как приготовить вкусный салат из тунца.

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