Лучшие рецепты: Кобб салат от Григория Германа
Ведущий советует приготовить знаменитый американский салат на 8 Марта
Впервые это блюдо приготовили в 1937 году, а свое название он получил в честь автора Боба Кобба, владельца знаменитого ресторана в Голливуде. Особенность классического Кобб салата заключается в том, что он выкладывается на сервировочную тарелку рядами.
Кобб салат на 8 Марта
Ингредиенты:
- Пучок салатных листьев
- 1 куриная грудка
- 2 яйца
- 1 банка консервированного горошка
- 1 банка консервированной кукурузы
- 2 огурца
- 50 г твердого сыра
- 4 полоски бекона
Для заправки:
- 1 ч.л. горчицы с зернами
- 1 ч.л. дижонской горчицы
- 1 зубчик измельченного чеснока
- 2 ст.л. виноградного уксуса
- 4 ст.л. оливкового масла
- соль
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Рецепт приготовления:
- Для начала нарежьте вареные яйца, сыр и огурцы кубиками.
- Подсушите бекон на сковороде, чтобы вытопился жир. Переложите его на тарелку.
- Куриную грудку посолите и поперчите. Обжарьте на сковороде, в которой готовился бекон.
- Салат помойте и порвите руками. Выложите тарелку. Сверху поместите рядами нарезанные ингредиенты.
- Соедините все компоненты для заправки и полейте салат.
Напомним, ранее мы делились рецептом Кобб салата от Даши Малаховой. Кроме этого, "Сегодня" писали, как приготовить вкусный салат из тунца.
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Источник: Сегодня