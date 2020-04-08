Лучшие рецепты куличей на Пасху: ТОП-5 проверенных вариантов

Готовим вкусные куличи на Пасху-2020

Пышный и мягкий кулич, покрытый белковой глазурью, с цукатами, орехами, изюмом – главное блюдо пасхальной трапезы. Вариантов этой праздничной выпечки существует масса.

Мы подобрали для вас простые рецепты куличей на Пасху, приготовить которые смогут даже те, кто привык проводить минимум времени на кухни.

Шоколадный кулич на Пасху

Шоколадный кулич с глазурью Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для опары:

200 мл молока

1 ст.л. сахара

7 г сухих дрожжей

Для теста:

2 яйца

200 г сахара

120 мл растительного масла

100 мл сливок

щепотка соли

500-600 г муки

50 г какао

150 г сушеной клюквы

50 мл рома

Для глазури:

1 белок

250-300 г сахарной пудры

1 ст.л. лимонного сока

30 г какао

Способ приготовления:

За день до приготовления кулича залейте клюкву ромом. Подогрейте молоко (оно должно стать теплым, но не горячим). Добавьте 1 ст.л. сахара и дрожжи. Перемешайте. Накройте опару чистым полотенцем и оставьте на 20-30 минут, чтобы дрожжи активизировались. Взбейте яйца с сахаром до пышности. Добавьте соль, масло, сливки и подошедшую опару. Перемешайте. Муку просейте вместе с какао и всыпьте в молочную смесь. Месите тесто 15-20 минут, в конце добавьте клюкву. Перемешайте. Должно получиться мягкое, слегка липнущее к рукам тесто. Накройте его полотенцем и поставьте в тепло на 1,5-2 часа, пока оно не увеличится в объеме в два раза. Подошедшее тесто нужно обмять и дать второй раз подойти. После этого разложите готовое тесто в подготовленные формы, заполняя их на 1/3 высоты. Дайте куличам подойти почти до края формы. Выпекайте куличи в горячей духовке при 180 ºC 40-50 минут. Готовые куличи выньте из формы и полностью остудите. Для глазури соедините белок с сахарной пудрой, взбейте венчиком. Добавьте какао и лимонный сок и еще раз взбейте. Покройте остывшие куличи глазурью и украсьте по вкусу.

Смотрите видео, как испечь вкусный кулич дома:

Творожный кулич на Пасху

Кулич на Пасху с вишней Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

120 г цукатов из вишни

3 ст.л. коньяка

330 г муки

7 г (1 ч.л.) сухих активных дрожжей (или 25 г свежих)

60 мл молока

150 г сахара

250 г творога

2 яйца

50 г сливочного масла

1 ч.л. ванили

1/2 ч.л. соли

Способ приготовления:

Цукаты из вишни нарезать мелкими кусочками и залить коньяком в миске. Дать постоять в течение часа, время от времени перемешивая. Приготовить опару. Для этого растворить в теплом молоке дрожжи и 1 ч.л. сахара, добавить 30 г муки и перемешать до однородности. Накрыть и поставить в теплое место примерно на 30-40 минут, пока опара не увеличится в объеме почти вдвое. Положить в миску творог, добавить опару, яйца, сахар, растопленное масло, ваниль и соль. Взбить венчиком до однородности. В конце добавить вишню. Постепенно всыпать просеянную муку и замесить очень густое липкое тесто. Накрыть пленкой и поставить в теплое место подходить на полтора часа. Подошедшее тесто обмять, разделить на части и положить в формы, наполняя не более чем на две трети. Поставить формы в теплое место и дать тесту подойти в течение еще 45 минут. Переставить в духовку, разогретую до 180 ºС. Выпекать до сухой зубочистки, около 40-50 минут. Готовые куличи украсить глазурью или посыпать сахарной пудрой.

Рецепт кулича на Пасху без дрожжей

Кулич на Пасху: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

450 г муки

300 г сливочного масла

6 яиц среднего размера

200-250 г сахара

100 г изюма

100 г цукатов

50 г горького шоколада

Цедра 2 апельсинов

Разрыхлитель теста – 1 пакетик

Щепотка соли

По 1/2 ч.л. молотого кардамона и корицы

Ванилин или ванильная эссенция

Способ приготовления:

Смешать в миске все сухие ингредиенты: просеянную муку, разрыхлитель, соль, кардамон, корицу и ванилин. Изюм залить кипятком на 15 минут, затем тщательно промыть. Затем изюм обсушить и смешать с небольшой горстью муки. Цукаты нарезать небольшими кубиками. Шоколад мелко порубить. В посуде, в которой вы будете замешивать тесто, соединить сахар и цедру апельсинов. Хорошо перетереть ложкой, чтобы цедра отдала больше эфирных масел. Добавить к смеси размягченное сливочное масло, хорошо взбить. По одному ввести в смесь яйца, не прекращая взбивать. Постепенно ввести муку, тщательно перемешивая тесто. Оно получится довольно густым. Добавить к тесту цукаты, орехи, изюм и шоколад. Хорошо перемешать, чтобы они равномерно распределились по тесту. Разложить тесто по формам (получится два средних кулича или четыре маленьких). Выпекать около часа. Готовность проверить деревянной шпажкой. Переложить куличи на решетку и украсить на свой вкус.

Простой рецепт кулича на Пасху с фото

Кулич на Пасху: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

700 г пшеничной муки

200 г молока

150 г сахара

150 г сливочного масла или маргарина

3 яичных желтка

10 г сухих дрожжей

20 г водки

8 г соли

2 ванилина

100 г изюма

200 г цукатов

Способ приготовления:

Подогреть молоко, добавить сахар, дрожжи, перемешать венчиком, добавить желтки, перемешать. Изюм обдать кипятком, муку смешать с солью и ванилью. В молочную смесь положить изюм, цукаты, водку, муку и замесить тесто. Растопить масло (оно не должно быть горячим), влить в тесто, вымешивать его 10-20 минут, при закрытых окнах и включенной плите. Накрыть тесто полотенцем, дать ему подойти в теплом месте. Смазать руки растительным маслом, обмять тесто, разложить по формам и снова оставить, чтобы оно подошло в 2-3 раза. Дно форм предварительно покрыть пергаментом, а стенки смазать подсолнечным маслом. Духовку разогреть до 200-220 °С (для маленьких куличей) или до 160°С (для больших). Выпекать первые 20-30 минут, вторые – 40 минут. После выпекания надо дать куличу постоять некоторое время в форме.

Рецепт кулича на Пасху на кефире

Кулич на Пасху: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 л кефира

3 ст.л. сухих дрожжей

200 г сливочного маргарина

200 г сливочного масла

200 г сметаны

4 стакана сахара

1 ч.л. соли

2 ст.л. растительного масла

2-2,5 кг муки

Ванильный сахар или ванильный экстракт

6-8 яиц

Изюм – по вкусу

Способ приготовления:

Сделать опару. Подогреть кефир до температуры 37-38 ºС. Добавить 1/2 стакана сахара, 2 стакана просеянной муки и дрожжи. Хорошо перемешать, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на полчаса. Опара должна подняться и запузыриться. Белки отделить от желтков. Желтки растереть с сахаром, а белки взбить с солью в пышную пену. В опару добавить сметану, мягкие масло и маргарин, перемешивая все рукой. Добавить желтки с сахаром, затем белки с солью и ванильный экстракт. Постепенно добавить просеянную муку и месить тесто до тех пор, пока оно не будет прилипать к рукам. Руки смазать растительным маслом. Добавить изюм. Его необходимо предварительно промыть, обсушить и обвалять в муке. Накрыть тесто полотенцем и поставить подходить, пока оно не увеличится в два раза. После этого осторожно обмять. Тесто опустится для нового подъема. После второго подъема тесто еще раз обмять и разложить по подготовленным формочкам, заполняя их на треть. Сверху смазать куличи холодной водой с помощью кисточки и накрыть пленкой или полотенцем. После того, как тесто в формочках поднимется на три четверти, поставить куличи в духовку, разогретую до 180 ºС. Выпекать куличи до золотистого цвета: небольшие куличи – около 30 минут, большие – около 45-50. Покрыть куличи любимой глазурью.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как сохранить куличи мягкими и вкусными. Кроме этого, мы делились рецептами глазури для пасхальных куличей.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться