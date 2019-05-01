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Лучшие рецепты: куриные крылья с соусом барбекю

Это отличный рецепт для пикника на природе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
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Барбекю – это особый способ приготовления на углях, а также одноименный соус. Шеф-повар Юрий Шебедин поделился рецептом аппетитных куриных крылышек в соусе барбекю.

Для начала нужно приготовить так называемую "натирку" для курицы. Возьмите тимьян, чеснок и розмарин, мелко порубите. Добавьте семена фенхеля и тмина, немного паприки, соль и перец. Еще раз пройдитесь ножом и тщательно обваляйте в этой смеси крылышки. Оставьте насыщаться ароматами на 30 минут.

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Затем приготовьте соус барбекю. Возьмите 200 г сахара, 200 г яблочного сока, 200 кетчупа, 1 ст.л. горчицы, семена фенхеля и тмина, сладкую паприку и острый перец чили (по чайной ложке). Перемешайте и добавьте 3-4 ст.л. подсолнечного масла. Поставьте казанок с соусом на решетку и готовьте соус до загустения. Добавьте 50 мл яблочного уксуса и 50-70 мл коньяка. Еще раз проварите, помешивая.

Выложите на решетке крылья и обжарьте их с двух сторон до полуготовности, по 5-10 минут. Затем обмакните крылья в соус, верните на решетку и обжарьте до готовности.

Выложите крылья на тарелку и полейте сверху соусом барбекю. Добавьте несколько листиков розмарина и тимьяна. 

Напомним, ранее мы писали, как приготовить креветки на гриле. "Сегодня" также делились рецептом салата из редиса и салями. Кроме этого, мы рассказывали, как жарить сосиски на гриле.

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Источник: Сегодня
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