Как приготовить вино из черной смородины: пошаговый рецепт

Готовим домашнее вино из черной смородины

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Июль – пора заготовок из смородины. Всего 20 ягод черной смородины в день способны обеспечить организм всеми необходимыми веществами для нормальной работы иммунной системы. То же самое можно сказать и о напитках, приготовленных на основе этой ягоды.

Вино из смородины без водки Фото: Depositphotos

Чтобы сделать черносмородиновое вино, возьмите 2.5 кг свежих ягод и хорошо помойте. Сложите в миску, наденьте латексные перчатки и разомните черную смородину, чтобы выдавить из нее весь сок. Затем добавьте 250 г сахара и тщательно перемешайте. Когда сахар растворится, влейте 2 стакана воды и еще раз размешайте.

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Процедите черносмородиновый сок через марлю в отдельную емкость. Выжмите остатки ягодного сока руками. Все, что осталось в процессе отжима, можно выбрасывать.

Перелейте сок в стеклянную емкость для брожения. Добавьте 5 штучек кураги – это нужно, чтобы ягодный сок забродил. Наденьте на банку резиновую перчатку. А чтобы импровизированный гидрозатвор не сорвало с банки, его необходимо проколоть тонкой иголкой.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как приготовить варенье из смородины на зиму. Мы также делились рецептами вина из абрикосов.

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