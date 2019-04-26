Лучшие рецепты: пасхальный барашек от Григория Германа

Ведущий программы "Ранок з Україною" поделился рецептом пасхальной выпечки

Сегодня будем печь пасхального барашка. Это прекрасная альтернатива традиционному куличу. Барашек из бисквитного теста готовится довольно быстро, но получается волшебно вкусным.

Пасхальный барашек

Ингредиенты:

180 г муки

4 яйца

200 г сахарной пудры

1 пакетик ванильного сахара

60 г молока

сливочное масло – для смазывания

10 г лимонной цедры

Для помадки:

200 г сахарной пудры

1 яичный белок

лимонный сок

Читайте также Как приготовить пасхальный кекс с морковью и курагой

Рецепт приготовления:

Отделите яичные белки от желтков. Желтки перетрите с сахарной пудрой. Добавьте теплое молоко. Просейте муку. Добавьте ванильный сахар и цедру. Взбейте белки. Затем, с помощью силиконовой лопатки, добавьте белки в желтки. Аккуратно перемешайте. Введите сухие ингредиенты, перемешайте. Форму смажьте маслом, присыпьте мукой и добавьте тесто. Выпекайте при 180 С около 30 минут. Остудите. Сделайте глазурь. Взбейте белки с сахарной пудрой, добавьте лимонный сок. Покройте барашка глазурью и по желанию украсьте.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пасхального барашка с маковой начинкой. "Сегодня" также делились рецептом кулича на литр молока.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram