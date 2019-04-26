Лучшие рецепты: пасхальный барашек от Григория Германа
Ведущий программы "Ранок з Україною" поделился рецептом пасхальной выпечки
Сегодня будем печь пасхального барашка. Это прекрасная альтернатива традиционному куличу. Барашек из бисквитного теста готовится довольно быстро, но получается волшебно вкусным.
Пасхальный барашек
Ингредиенты:
- 180 г муки
- 4 яйца
- 200 г сахарной пудры
- 1 пакетик ванильного сахара
- 60 г молока
- сливочное масло – для смазывания
- 10 г лимонной цедры
Для помадки:
- 200 г сахарной пудры
- 1 яичный белок
- лимонный сок
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Рецепт приготовления:
- Отделите яичные белки от желтков.
- Желтки перетрите с сахарной пудрой. Добавьте теплое молоко.
- Просейте муку. Добавьте ванильный сахар и цедру.
- Взбейте белки. Затем, с помощью силиконовой лопатки, добавьте белки в желтки. Аккуратно перемешайте.
- Введите сухие ингредиенты, перемешайте.
- Форму смажьте маслом, присыпьте мукой и добавьте тесто. Выпекайте при 180 С около 30 минут. Остудите.
- Сделайте глазурь. Взбейте белки с сахарной пудрой, добавьте лимонный сок. Покройте барашка глазурью и по желанию украсьте.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить пасхального барашка с маковой начинкой. "Сегодня" также делились рецептом кулича на литр молока.
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Источник: Сегодня