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Лучшие рецепты: пасхальный барашек от Григория Германа

Ведущий программы "Ранок з Україною" поделился рецептом пасхальной выпечки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:20

Сегодня будем печь пасхального барашка. Это прекрасная альтернатива традиционному куличу. Барашек из бисквитного теста готовится довольно быстро, но получается волшебно вкусным.

Пасхальный барашек

Ингредиенты:

  • 180 г муки
  • 4 яйца
  • 200 г сахарной пудры
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 60 г молока
  • сливочное масло – для смазывания
  • 10 г лимонной цедры

Для помадки:

  • 200 г сахарной пудры
  • 1 яичный белок 
  • лимонный сок

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Рецепт приготовления:

  1. Отделите яичные белки от желтков. 
  2. Желтки перетрите с сахарной пудрой. Добавьте теплое молоко.
  3. Просейте муку. Добавьте ванильный сахар и цедру.
  4. Взбейте белки. Затем, с помощью силиконовой лопатки, добавьте белки в желтки. Аккуратно перемешайте.
  5. Введите сухие ингредиенты, перемешайте.
  6. Форму смажьте маслом, присыпьте мукой и добавьте тесто. Выпекайте при 180 С около 30 минут. Остудите.
  7. Сделайте глазурь. Взбейте белки с сахарной пудрой, добавьте лимонный сок. Покройте барашка глазурью и по желанию украсьте.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пасхального барашка с маковой начинкой. "Сегодня" также делились рецептом кулича на литр молока.

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Источник: Сегодня
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