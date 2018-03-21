Лучшие рецепты: постные булочки с изюмом и розмарином
Оригинальный рецепт от ведущего социального ток-шоу "Говорить Україна" Алексея Суханова
Великий пост в 2018 году начался 19 февраля и закончится 7 апреля. Телеведущий Алексей Суханов показал, как приготовить вкусные постные булочки на завтрак.
Постные булочки с изюмом и розмарином
Ингредиенты:
- 2 веточки свежего розмарина
- 400 г муки
- 25 г свежих дрожжей
- 3 ст.л. сахара
- 250 мл воды
- 150 г изюма
- 7 ст.л. растительного масла
Рецепт приготовления:
1. Раскрошите дрожжи в миску и добавьте ложку сахара. Влейте 250 мл теплой воды. Размешайте и оставьте на 10 минут.
2. Нагрейте растительное масло в сотейнике и добавьте розмарин. Когда появится аромат, снимите розмариновое масло с огня и дайте ему настояться.
3. Всыпьте в опару просеянную муку, оставшийся сахар и перемешайте. Замесите мягкое липкое тесто. Накройте полотенцем и дайте подойти.
4. Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность. Добавьте 4 ст.л. розмаринового масла и обомните. Затем добавьте промытый изюм.
5. Разделите тесто на 8 частей и сформируйте шарики.
6. Выложите булочки на застеленный пергаментом противень и смажьте их остатками розмаринового масла.
7. Выпекайте в разогретой до 180 С духовке в течение 30 минут. Перед подачей остудите.
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