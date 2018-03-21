Лучшие рецепты: постные булочки с изюмом и розмарином

Сегодня, 14:30

Оригинальный рецепт от ведущего социального ток-шоу "Говорить Україна" Алексея Суханова


"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Великий пост в 2018 году начался 19 февраля и закончится 7 апреля. Телеведущий Алексей Суханов показал, как приготовить вкусные постные булочки на завтрак.

Постные булочки с изюмом и розмарином

Ингредиенты:

  • 2 веточки свежего розмарина
  • 400 г муки
  • 25 г свежих дрожжей
  • 3 ст.л. сахара
  • 250 мл воды
  • 150 г изюма
  • 7 ст.л. растительного масла

Рецепт приготовления:

1. Раскрошите дрожжи в миску и добавьте ложку сахара. Влейте 250 мл теплой воды. Размешайте и оставьте на 10 минут.

2. Нагрейте растительное масло в сотейнике и добавьте розмарин. Когда появится аромат, снимите розмариновое масло с огня и дайте ему настояться.

3. Всыпьте в опару просеянную муку, оставшийся сахар и перемешайте. Замесите мягкое липкое тесто. Накройте полотенцем и дайте подойти.

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4. Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность. Добавьте 4 ст.л. розмаринового масла и обомните. Затем добавьте промытый изюм.

5. Разделите тесто на 8 частей и сформируйте шарики.

6. Выложите булочки на застеленный пергаментом противень и смажьте их остатками розмаринового масла.

7. Выпекайте в разогретой до 180 С духовке в течение 30 минут. Перед подачей остудите.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом морковных маффинов. Мы также писали, как приготовить необычную пиццу.
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Источник:

"Сегодня"

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