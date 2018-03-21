Лучшие рецепты: постные булочки с изюмом и розмарином

Великий пост в 2018 году начался 19 февраля и закончится 7 апреля. Телеведущий Алексей Суханов показал, как приготовить вкусные постные булочки на завтрак.

Постные булочки с изюмом и розмарином

Ингредиенты:

2 веточки свежего розмарина

400 г муки

25 г свежих дрожжей

3 ст.л. сахара

250 мл воды

150 г изюма

7 ст.л. растительного масла

Рецепт приготовления:

1. Раскрошите дрожжи в миску и добавьте ложку сахара. Влейте 250 мл теплой воды. Размешайте и оставьте на 10 минут.

2. Нагрейте растительное масло в сотейнике и добавьте розмарин. Когда появится аромат, снимите розмариновое масло с огня и дайте ему настояться.

3. Всыпьте в опару просеянную муку, оставшийся сахар и перемешайте. Замесите мягкое липкое тесто. Накройте полотенцем и дайте подойти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как приготовить рулет с яблоками: два простых рецепта к чаю

4. Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность. Добавьте 4 ст.л. розмаринового масла и обомните. Затем добавьте промытый изюм.

5. Разделите тесто на 8 частей и сформируйте шарики.

6. Выложите булочки на застеленный пергаментом противень и смажьте их остатками розмаринового масла.

7. Выпекайте в разогретой до 180 С духовке в течение 30 минут. Перед подачей остудите.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом морковных маффинов. Мы также писали, как приготовить необычную пиццу.