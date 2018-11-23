Лучшие рецепты: пряная свинина с грибами
Пошаговый рецепт сытного блюда от ведущего канала "Украина" Григория Германа
Тушеная свинина с шампиньонами и томатной пастой – то, что нужно для сытного зимнего обеда. Григорий Герман показал, как приготовить это блюдо на собственной кухне.
Пряная свинина с грибами
Ингредиенты:
- 400 г свинины
- 250 г грибов
- 1 ст.л. оливкового масла
- 1.5 ст.л. паприки
- 1 ст.л. томатной пасты
- 200 мл куриного бульона
- 100 г сметаны
- соль, черный перец
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Рецепт приготовления:
- Для начала разогрейте с маслом. Лук нарежьте достаточно крупными кусками, добавьте в сковороду.
- Пока лук жарится, нарежьте мясо небольшими кубиками. Добавить свинину к луку.
- Грибы нарежьте крупными кусочками и забросьте в сковороду, перемешайте. Оставьте на сильном огне на 3-4 минуты.
- Добавьте паприку и томатную пасту, влейте бульон и тушите 8-10 минут.
- Уменьшите нагрев до минимума и добавьте сметану. Оставьте потомиться на небольшом огне.
- Переложите мясо на тарелку и подавайте, по желанию украсив зеленью.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом свинины с яблоками и шалфеем от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить стейки с розмарином от Даши Малаховой.
Смотрите видео, как выбрать безопасное и свежее мясо:
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Источник: "Сегодня"