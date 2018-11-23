Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Лучшие рецепты: пряная свинина с грибами

Пошаговый рецепт сытного блюда от ведущего канала "Украина" Григория Германа

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 09:50

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Тушеная свинина с шампиньонами и томатной пастой – то, что нужно для сытного зимнего обеда. Григорий Герман показал, как приготовить это блюдо на собственной кухне.

Пряная свинина с грибами

Ингредиенты:

  • 400 г свинины
  • 250 г грибов
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • 1.5 ст.л. паприки
  • 1 ст.л. томатной пасты
  • 200 мл куриного бульона
  • 100 г сметаны
  • соль, черный перец
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рецепт дня: запеченная свинина с горчичной корочкой

Рецепт приготовления:

  1. Для начала разогрейте с маслом. Лук нарежьте достаточно крупными кусками, добавьте в сковороду.
  2. Пока лук жарится, нарежьте мясо небольшими кубиками. Добавить свинину к луку.
  3. Грибы нарежьте крупными кусочками и забросьте в сковороду, перемешайте. Оставьте на сильном огне на 3-4 минуты.
  4. Добавьте паприку и томатную пасту, влейте бульон и тушите 8-10 минут.
  5. Уменьшите нагрев до минимума и добавьте сметану. Оставьте потомиться на небольшом огне.
  6. Переложите мясо на тарелку и подавайте, по желанию украсив зеленью.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом свинины с яблоками и шалфеем от Джейми Оливера. Мы также писали, как приготовить стейки с розмарином от Даши Малаховой.

Смотрите видео, как выбрать безопасное и свежее мясо:

Еще несколько материалов по теме:
Тушеный кролик по-мальтийски: рецепт Григория Германа Рецепт праздничного ужина: свиные отбивные с апельсиновым соусом Рецепт вкусного обеда: паста с курицей, грибами и сливками от Григория Германа Рецепт для пикника: шашлык в медово-горчичном маринаде
мясо грибы свинина рецепт Григорий Герман
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров