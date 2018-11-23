Лучшие рецепты: пряная свинина с грибами

Пошаговый рецепт сытного блюда от ведущего канала "Украина" Григория Германа

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Тушеная свинина с шампиньонами и томатной пастой – то, что нужно для сытного зимнего обеда. Григорий Герман показал, как приготовить это блюдо на собственной кухне.

Пряная свинина с грибами

Ингредиенты:

400 г свинины

250 г грибов

1 ст.л. оливкового масла

1.5 ст.л. паприки

1 ст.л. томатной пасты

200 мл куриного бульона

100 г сметаны

соль, черный перец

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Рецепт приготовления:

Для начала разогрейте с маслом. Лук нарежьте достаточно крупными кусками, добавьте в сковороду. Пока лук жарится, нарежьте мясо небольшими кубиками. Добавить свинину к луку. Грибы нарежьте крупными кусочками и забросьте в сковороду, перемешайте. Оставьте на сильном огне на 3-4 минуты. Добавьте паприку и томатную пасту, влейте бульон и тушите 8-10 минут. Уменьшите нагрев до минимума и добавьте сметану. Оставьте потомиться на небольшом огне. Переложите мясо на тарелку и подавайте, по желанию украсив зеленью.

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