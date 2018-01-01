Лучшие рецепты: сырные наггетсы к пиву
Фантастическое блюдо, которое соблазнит кого угодно
Григорий Герман, ведущий шоу "Свекруха чи невістка" на телеканале Украина, поделился простым, быстрым и доступным рецептом жареных сырных палочек.
Сырные палочки во фритюре
Ингредиенты:
- 4 плавленых сырка
- 1 яйцо
- 200 г панировочных сухарей
- 100 г крахмала
- 4 ст.л. растительного масла
- специи
- соль
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак правильно хранить твердый сыр
Рецепт приготовления:
- Для начала взбейте яйцо с солью, паприкой и орегано.
- Подморозьте плавленые сырки и разрежьте каждый на четыре части.
- Тщательно обваляйте сыр в крахмале, окуните во взбитое яйцо. В конце обваляйте в панировочных сухарях. Затем снова окуните в яйцо и обваляйте в сухарях.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и порциями обжарьте сырные наггетсы до золотистого цвета со всех сторон.
- Подавайте закуску горячей вместе с любым соусом на свой вкус. Наггетсы можно дополнить свежими помидорами и редисом.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, в чем заключается разница между сырами бри и камамбер. Мы также делились рецептом запеченного куриного филе с беконом и сыром.
Еще несколько материалов по теме:Лучшие рецепты: сырные шарики с ветчиной Каждая третья пачка сыра на прилавках украинских магазинов - фальсификат Продал машину, чтобы варить сыр: переселенец из Донецка создает вкусные шедевры Пармезан: история и правила подачи знаменитого итальянского сыра
Источник: "Сегодня"