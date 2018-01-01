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Лучшие рецепты: сырные наггетсы к пиву

Фантастическое блюдо, которое соблазнит кого угодно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:04

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Григорий Герман, ведущий шоу "Свекруха чи невістка" на телеканале Украина, поделился простым, быстрым и доступным рецептом жареных сырных палочек.

Сырные палочки во фритюре

Ингредиенты:

  • 4 плавленых сырка
  • 1 яйцо
  • 200 г панировочных сухарей
  • 100 г крахмала
  • 4 ст.л. растительного масла
  • специи 
  • соль
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Рецепт приготовления:

  1. Для начала взбейте яйцо с солью, паприкой и орегано. 
  2. Подморозьте плавленые сырки и разрежьте каждый на четыре части. 
  3. Тщательно обваляйте сыр в крахмале, окуните во взбитое яйцо. В конце обваляйте в панировочных сухарях. Затем снова окуните в яйцо и обваляйте в сухарях.
  4. Разогрейте сковороду с растительным маслом и порциями обжарьте сырные наггетсы до золотистого цвета со всех сторон.
  5. Подавайте закуску горячей вместе с любым соусом на свой вкус. Наггетсы можно дополнить свежими помидорами и редисом. 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, в чем заключается разница между сырами бри и камамбер. Мы также делились рецептом запеченного куриного филе с беконом и сыром.

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Источник: "Сегодня"

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