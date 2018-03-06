Лучшие рецепты: яркий мандариновый тарт

Сегодня, 17:25

Предлагаем вашему вниманию замечательный рецепт французского тарта с цитрусовой начинкой

Тарт с мандаринами Фото: pixabay.com
Тарт с мандаринами Фото: pixabay.com

Сегодня готовим вкусный и ароматный пирог с мандаринами. Ванильную и миндальную эссенции в этом рецепте можно заменить чайной ложкой рома или коньяка.

Мандариновый тарт

Для теста:

  • 90 г масла
  • 180 г муки
  • 1 ст. л. ледяной воды или молока
  • щепотка соли

Для начинки:

  • 6 ст.л. абрикосового джема
  • 125 г очищенного миндаля
  • 1 ст.л. мандариновой или апельсиновой цедры
  • 4 яйца
  • 125 г сахара
  • 3 капли ванильной эссенции
  • 2 капли миндальной эссенции
  • 150 г мандаринового джема
  • 3-4 мандарина
  • колотые орешки и листики мяты – для украшения

Рецепт приготовления:

1. Масло порезать на кусочки, чтобы оно размягчилось.

2. Муку высыпать в миску или на рабочую поверхность. Сделать в муке углубление, в центр положить масло и влить воду.

3. Быстро замесить тесто и скатать его в шар. Завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 1 час.

4. В кухонном комбайне измельчить миндаль. По одному добавить яйца, взбивая после каждого добавления.

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5. Добавить цедру, сахар, эссенции, половину абрикосового джема. Тщательно перемешать все ингредиенты.

6. Духовку разогреть до 200 С.

7. Выложить тесто в форму диаметром 24 см и сформировать пальцами бортики.

8. Основу смазать мандариновым джемом, сверху выложить миндальную начинку. Выпекать 25 минут. Остудить.

9. Очистить мандарины от кожуры и белых пленок, миндаль прогреть на сковородке до золотистого цвета. Подогреть оставшийся абрикосовый джем (3 ст.л).

10. Дольки мандаринов выложить на пирог, смазать джемом. Посыпать готовый тарт орешками и украсить мятой.

Напомним, ранее мы делились рецептом зимнего чизкейка с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить вкусный завтрак из хурмы и мандаринов

Смотрите видео, как выбрать самые вкусные и сладкие мандарины:
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Источник:

"Сегодня"

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