Лучшие рецепты: яркий мандариновый тарт
Предлагаем вашему вниманию замечательный рецепт французского тарта с цитрусовой начинкой
Сегодня готовим вкусный и ароматный пирог с мандаринами. Ванильную и миндальную эссенции в этом рецепте можно заменить чайной ложкой рома или коньяка.
Мандариновый тарт
Для теста:
- 90 г масла
- 180 г муки
- 1 ст. л. ледяной воды или молока
- щепотка соли
Для начинки:
- 6 ст.л. абрикосового джема
- 125 г очищенного миндаля
- 1 ст.л. мандариновой или апельсиновой цедры
- 4 яйца
- 125 г сахара
- 3 капли ванильной эссенции
- 2 капли миндальной эссенции
- 150 г мандаринового джема
- 3-4 мандарина
- колотые орешки и листики мяты – для украшения
Рецепт приготовления:
1. Масло порезать на кусочки, чтобы оно размягчилось.
2. Муку высыпать в миску или на рабочую поверхность. Сделать в муке углубление, в центр положить масло и влить воду.
3. Быстро замесить тесто и скатать его в шар. Завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 1 час.
4. В кухонном комбайне измельчить миндаль. По одному добавить яйца, взбивая после каждого добавления.
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5. Добавить цедру, сахар, эссенции, половину абрикосового джема. Тщательно перемешать все ингредиенты.
6. Духовку разогреть до 200 С.
7. Выложить тесто в форму диаметром 24 см и сформировать пальцами бортики.
8. Основу смазать мандариновым джемом, сверху выложить миндальную начинку. Выпекать 25 минут. Остудить.
9. Очистить мандарины от кожуры и белых пленок, миндаль прогреть на сковородке до золотистого цвета. Подогреть оставшийся абрикосовый джем (3 ст.л).
10. Дольки мандаринов выложить на пирог, смазать джемом. Посыпать готовый тарт орешками и украсить мятой.
Напомним, ранее мы делились рецептом зимнего чизкейка с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить вкусный завтрак из хурмы и мандаринов.
Смотрите видео, как выбрать самые вкусные и сладкие мандарины: