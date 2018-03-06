Лучшие рецепты: яркий мандариновый тарт

Сегодня готовим вкусный и ароматный пирог с мандаринами. Ванильную и миндальную эссенции в этом рецепте можно заменить чайной ложкой рома или коньяка.

Мандариновый тарт

Для теста:

90 г масла

180 г муки

1 ст. л. ледяной воды или молока

щепотка соли

Для начинки:

6 ст.л. абрикосового джема

125 г очищенного миндаля

1 ст.л. мандариновой или апельсиновой цедры

4 яйца

125 г сахара

3 капли ванильной эссенции

2 капли миндальной эссенции

150 г мандаринового джема

3-4 мандарина

колотые орешки и листики мяты – для украшения

Рецепт приготовления:

1. Масло порезать на кусочки, чтобы оно размягчилось.

2. Муку высыпать в миску или на рабочую поверхность. Сделать в муке углубление, в центр положить масло и влить воду.

3. Быстро замесить тесто и скатать его в шар. Завернуть в пищевую пленку и положить в холодильник на 1 час.

4. В кухонном комбайне измельчить миндаль. По одному добавить яйца, взбивая после каждого добавления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Рецепт дня: творожная запеканка с мандаринами

5. Добавить цедру, сахар, эссенции, половину абрикосового джема. Тщательно перемешать все ингредиенты.

6. Духовку разогреть до 200 С.

7. Выложить тесто в форму диаметром 24 см и сформировать пальцами бортики.

8. Основу смазать мандариновым джемом, сверху выложить миндальную начинку. Выпекать 25 минут. Остудить.

9. Очистить мандарины от кожуры и белых пленок, миндаль прогреть на сковородке до золотистого цвета. Подогреть оставшийся абрикосовый джем (3 ст.л).

10. Дольки мандаринов выложить на пирог, смазать джемом. Посыпать готовый тарт орешками и украсить мятой.

Напомним, ранее мы делились рецептом зимнего чизкейка с мандаринами. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить вкусный завтрак из хурмы и мандаринов.

Смотрите видео, как выбрать самые вкусные и сладкие мандарины: