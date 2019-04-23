Лучшие рецепты: закарпатский кулич от Григория Германа
Рецепт традиционной украинской выпечки на Пасху 2019
Праздник Пасхи уже совсем скоро! Если вы хотите удивить близких, приготовьте закарпатский кулич по рецепту ведущего программы "Ранок з Україною" Григория Германа. Он украшается не традиционной белой глазурью, а фигурками из теста. Обязательно возьмите такой кулич с собой в церковь для освящения.
Рецепт кулича по-закарпатски
Ингредиенты:
- 700 г муки
- 30 г дрожжей
- 250 г молока
- 100 г сахара
- 4 яйца
- 100 г масла или спреда
Рецепт приготовления:
- Для начала растворите дрожжи в небольшом количестве подогретого молока. Насыпьте 200 г просеянной муки, перемешайте. Накройте полотенцем и поставьте в тепло на 1.5 часа.
- Добавьте в смесь остатки молока, сахар, масло или спред. Затем добавьте яйца и муку, замесите тесто. Поставьте подходить на 2 часа.
- Наполните тестом формы и оставьте для расстойки. Сделайте фигурки из теста: крест – символ терпения, колосок – символ достатка, птичка в гнезде – символ домашнего уюта.
- Украсьте куличи и отправьте в духовку, разогретую до 180 С. Пеките 25-30 минут. Перед подачей остудите.
Напомним, на Пасху существует множество примет, обрядов и поверий.
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Источник: Сегодня