Лучшие рецепты: закарпатский кулич от Григория Германа

Рецепт традиционной украинской выпечки на Пасху 2019

Праздник Пасхи уже совсем скоро! Если вы хотите удивить близких, приготовьте закарпатский кулич по рецепту ведущего программы "Ранок з Україною" Григория Германа. Он украшается не традиционной белой глазурью, а фигурками из теста. Обязательно возьмите такой кулич с собой в церковь для освящения.

Рецепт кулича по-закарпатски

Ингредиенты:

700 г муки

30 г дрожжей

250 г молока

100 г сахара

4 яйца

100 г масла или спреда

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Рецепт приготовления:

Для начала растворите дрожжи в небольшом количестве подогретого молока. Насыпьте 200 г просеянной муки, перемешайте. Накройте полотенцем и поставьте в тепло на 1.5 часа. Добавьте в смесь остатки молока, сахар, масло или спред. Затем добавьте яйца и муку, замесите тесто. Поставьте подходить на 2 часа. Наполните тестом формы и оставьте для расстойки. Сделайте фигурки из теста: крест – символ терпения, колосок – символ достатка, птичка в гнезде – символ домашнего уюта. Украсьте куличи и отправьте в духовку, разогретую до 180 С. Пеките 25-30 минут. Перед подачей остудите.

Напомним, на Пасху существует множество примет, обрядов и поверий.

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