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Лучшие рецепты: закарпатский кулич от Григория Германа

Рецепт традиционной украинской выпечки на Пасху 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:33

Праздник Пасхи уже совсем скоро! Если вы хотите удивить близких, приготовьте закарпатский кулич по рецепту ведущего программы "Ранок з Україною" Григория Германа. Он украшается не традиционной белой глазурью, а фигурками из теста. Обязательно возьмите такой кулич с собой в церковь для освящения.

Рецепт кулича по-закарпатски

Ингредиенты:

  • 700 г муки
  • 30 г дрожжей
  • 250 г молока
  • 100 г сахара
  • 4 яйца
  • 100 г масла или спреда

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Рецепт приготовления:

  1. Для начала растворите дрожжи в небольшом количестве подогретого молока. Насыпьте 200 г просеянной муки, перемешайте. Накройте полотенцем и поставьте в тепло на 1.5 часа.
  2. Добавьте в смесь остатки молока, сахар, масло или спред. Затем добавьте яйца и муку, замесите тесто. Поставьте подходить на 2 часа.
  3. Наполните тестом формы и оставьте для расстойки. Сделайте фигурки из теста: крест – символ терпения, колосок – символ достатка, птичка в гнезде – символ домашнего уюта.
  4. Украсьте куличи и отправьте в духовку, разогретую до 180 С. Пеките 25-30 минут. Перед подачей остудите. 

Напомним, на Пасху существует множество примет, обрядов и поверий.

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Источник: Сегодня
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