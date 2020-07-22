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Лучшие рецепты зеленых смузи, которые подарят вам заряд бодрости

Сегодня, 09:06

Для приготовления смузи нужно лишь взбить все ингредиенты в блендере до получения однородной массы

Зеленые смузи из фруктов и овощей давно стали атрибутом здорового образа жизни. Но чтобы они действительно принесли пользу организму и порадовали вкусом, нужно знать некоторые секреты их приготовления:

  • Не добавляйте слишком много жидкости, иначе вместо густого коктейля получится жидкий кисель;
  • Однородная текстура – залог успеха. Поэтому обзаведитесь мощным блендером;
  • Не смешивайте темную зелень с ягодами, иначе коктейль получится неаппетитного цвета;
  • Охладите все ингредиенты перед приготовлением;
  • Сладость – обязательная составляющая любого смузи. Ее придадут бананы или натуральные подсластители: мед, сироп топинамбура или кленовый сироп;
  • Используйте растительное молоко вместо коровьего – так напиток будет легче усваиваться;
  • Не создавайте слишком сложные комбинации продуктов. В состав идеального смузи должно входить не больше пяти основных ингредиентов.

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Существует простая формула, используя которую вы сможете приготовить вкусный и здоровый смузи из того, что в данный момент есть в холодильнике:

Жидкая основа (1/2–1 чашка) + 1 чашка зелени + 1 замороженный фрукт или 1 чашка ягод = смузи.

Зеленый смузи от Роузи Хантингтон-Уайтли

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли
Модель Роузи Хантингтон-Уайтли
Фото: Pinterest

Вариант 1: банан, миндальное масло, яблоки, шпинат, кудрявая капуста (кале) и немного пробиотического порошка.

Вариант 2: кале, сельдерей, яблоко, огурец и немного свежевыжатого сока лимона.

Все взбить в блендере и перелить в стакан.

Смузи с яблоком, бананом и зеленью

Зеленый смузи с яблоками
Зеленый смузи с яблоками
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 1/2 большого зеленого яблока
  • 4 больших листа салата (микс)
  • 1 банан – по желанию
  • 1 чашка минеральной воды или йогурта
  • Сахар или мед – по вкусу

Смотрите видео о пользе и вреде смузи:

Способ приготовления:

  1. Все взбить в блендере и перелить в стакан.

Зеленый смузи от Юлии Высоцкой

Зеленый смузи: фото
Зеленый смузи: фото
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 200 мл воды
  • 2 киви
  • 1 банан
  • Горсть свежего шпината
  • 1 ст.л. семян чиа
  • 1 горсть орехов кешью
  • 3 веточки свежего базилика

Способ приготовления:

  1. Киви и банан очистить и нарезать шайбами, шпинат промыть и обсушить.
  2. Сложить в стакан блендера киви, банан, огурец, базилик и шпинат. Влить часть воды и взбить.
  3. Постепенно, небольшими частями, добавлять воду до получения нужной консистенции.

Зеленый смузи с киви, шпинатом и огурцом

Смузи из шпината
Смузи из шпината
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 200 г огурцов
  • 1 большой спелый банан
  • 4 спелых киви
  • 2-3 пучка свежего шпината

Способ приготовления:

  1. Киви и банан почистить, нарезать вместе с огурцами.
  2. Взбить все ингредиенты в блендере, перелить в стакан и подавать. По желанию разбавить минеральной водой.

Зеленый смузи с брокколи

Зеленый смузи для очищения организма
Зеленый смузи для очищения организма
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 100 г брокколи
  • 70 г шпината
  • 1 яблоко
  • 1 апельсин
  • 1 морковь
  • 1 стакан грейпфрутового фреша

Способ приготовления:

  1. Очистить морковь и апельсин, нарезать вместе с остальными ингредиентами.
  2. Соединить все продукты в блендере и хорошо взбить.
  3. Перелить в стакан и подавать с трубочкой.

Зеленый смузи с сельдереем и шпинатом

Зеленый смузи с бананом
Зеленый смузи с бананом
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 пучок шпината
  • 3 стебля сельдерея
  • 100 мл свежевыжатого яблочного сока
  • 1 ст.л лимонного сока
  • Половина банана
  • 5 кубиков льда

Способ приготовления:

  1. Шпинат и сельдерей тщательно помыть в проточной воде. Обсушить и произвольно нарезать.
  2. В чаше блендера соединить шпинат, сельдерей, кусочки банана, яблочный сок и сок лимона. Взбить до получения однородной массы.
  3. Добавить лед и еще раз взбить.
  4. Перелить шпинатный смузи в стакан и пить через трубочку, чтобы не повредить зубную эмаль.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить черный детокс-смузи, а также делились рецептом зеленого смузи от Кортни Кардашьян.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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Источник: Сегодня
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