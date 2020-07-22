Лучшие рецепты зеленых смузи, которые подарят вам заряд бодрости
Для приготовления смузи нужно лишь взбить все ингредиенты в блендере до получения однородной массы
Зеленые смузи из фруктов и овощей давно стали атрибутом здорового образа жизни. Но чтобы они действительно принесли пользу организму и порадовали вкусом, нужно знать некоторые секреты их приготовления:
- Не добавляйте слишком много жидкости, иначе вместо густого коктейля получится жидкий кисель;
- Однородная текстура – залог успеха. Поэтому обзаведитесь мощным блендером;
- Не смешивайте темную зелень с ягодами, иначе коктейль получится неаппетитного цвета;
- Охладите все ингредиенты перед приготовлением;
- Сладость – обязательная составляющая любого смузи. Ее придадут бананы или натуральные подсластители: мед, сироп топинамбура или кленовый сироп;
- Используйте растительное молоко вместо коровьего – так напиток будет легче усваиваться;
- Не создавайте слишком сложные комбинации продуктов. В состав идеального смузи должно входить не больше пяти основных ингредиентов.
Существует простая формула, используя которую вы сможете приготовить вкусный и здоровый смузи из того, что в данный момент есть в холодильнике:
Жидкая основа (1/2–1 чашка) + 1 чашка зелени + 1 замороженный фрукт или 1 чашка ягод = смузи.
Вариант 1: банан, миндальное масло, яблоки, шпинат, кудрявая капуста (кале) и немного пробиотического порошка.
Вариант 2: кале, сельдерей, яблоко, огурец и немного свежевыжатого сока лимона.
Все взбить в блендере и перелить в стакан.
Ингредиенты:
- 1/2 большого зеленого яблока
- 4 больших листа салата (микс)
- 1 банан – по желанию
- 1 чашка минеральной воды или йогурта
- Сахар или мед – по вкусу
Смотрите видео о пользе и вреде смузи:
Способ приготовления:
- Все взбить в блендере и перелить в стакан.
Ингредиенты:
- 200 мл воды
- 2 киви
- 1 банан
- Горсть свежего шпината
- 1 ст.л. семян чиа
- 1 горсть орехов кешью
- 3 веточки свежего базилика
Способ приготовления:
- Киви и банан очистить и нарезать шайбами, шпинат промыть и обсушить.
- Сложить в стакан блендера киви, банан, огурец, базилик и шпинат. Влить часть воды и взбить.
- Постепенно, небольшими частями, добавлять воду до получения нужной консистенции.
Ингредиенты:
- 200 г огурцов
- 1 большой спелый банан
- 4 спелых киви
- 2-3 пучка свежего шпината
Способ приготовления:
- Киви и банан почистить, нарезать вместе с огурцами.
- Взбить все ингредиенты в блендере, перелить в стакан и подавать. По желанию разбавить минеральной водой.
Ингредиенты:
- 100 г брокколи
- 70 г шпината
- 1 яблоко
- 1 апельсин
- 1 морковь
- 1 стакан грейпфрутового фреша
Способ приготовления:
- Очистить морковь и апельсин, нарезать вместе с остальными ингредиентами.
- Соединить все продукты в блендере и хорошо взбить.
- Перелить в стакан и подавать с трубочкой.
Ингредиенты:
- 1 пучок шпината
- 3 стебля сельдерея
- 100 мл свежевыжатого яблочного сока
- 1 ст.л лимонного сока
- Половина банана
- 5 кубиков льда
Способ приготовления:
- Шпинат и сельдерей тщательно помыть в проточной воде. Обсушить и произвольно нарезать.
- В чаше блендера соединить шпинат, сельдерей, кусочки банана, яблочный сок и сок лимона. Взбить до получения однородной массы.
- Добавить лед и еще раз взбить.
- Перелить шпинатный смузи в стакан и пить через трубочку, чтобы не повредить зубную эмаль.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить черный детокс-смузи, а также делились рецептом зеленого смузи от Кортни Кардашьян.
Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов
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