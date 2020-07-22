Лучшие рецепты зеленых смузи, которые подарят вам заряд бодрости

Для приготовления смузи нужно лишь взбить все ингредиенты в блендере до получения однородной массы

Зеленые смузи из фруктов и овощей давно стали атрибутом здорового образа жизни. Но чтобы они действительно принесли пользу организму и порадовали вкусом, нужно знать некоторые секреты их приготовления:

Не добавляйте слишком много жидкости, иначе вместо густого коктейля получится жидкий кисель;

Однородная текстура – залог успеха. Поэтому обзаведитесь мощным блендером;

Не смешивайте темную зелень с ягодами, иначе коктейль получится неаппетитного цвета;

Охладите все ингредиенты перед приготовлением;

Сладость – обязательная составляющая любого смузи. Ее придадут бананы или натуральные подсластители: мед, сироп топинамбура или кленовый сироп;

Используйте растительное молоко вместо коровьего – так напиток будет легче усваиваться;

Не создавайте слишком сложные комбинации продуктов. В состав идеального смузи должно входить не больше пяти основных ингредиентов.

Существует простая формула, используя которую вы сможете приготовить вкусный и здоровый смузи из того, что в данный момент есть в холодильнике:

Жидкая основа (1/2–1 чашка) + 1 чашка зелени + 1 замороженный фрукт или 1 чашка ягод = смузи.

Зеленый смузи от Роузи Хантингтон-Уайтли

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли Фото: Pinterest

Вариант 1: банан, миндальное масло, яблоки, шпинат, кудрявая капуста (кале) и немного пробиотического порошка.

Вариант 2: кале, сельдерей, яблоко, огурец и немного свежевыжатого сока лимона.

Все взбить в блендере и перелить в стакан.

Смузи с яблоком, бананом и зеленью

Зеленый смузи с яблоками Фото: Pixabay

Ингредиенты:

1/2 большого зеленого яблока

4 больших листа салата (микс)

1 банан – по желанию

1 чашка минеральной воды или йогурта

Сахар или мед – по вкусу

Смотрите видео о пользе и вреде смузи:

Способ приготовления:

Все взбить в блендере и перелить в стакан.

Зеленый смузи от Юлии Высоцкой

Зеленый смузи: фото Фото: freepik.com

Ингредиенты:

200 мл воды

2 киви

1 банан

Горсть свежего шпината

1 ст.л. семян чиа

1 горсть орехов кешью

3 веточки свежего базилика

Способ приготовления:

Киви и банан очистить и нарезать шайбами, шпинат промыть и обсушить. Сложить в стакан блендера киви, банан, огурец, базилик и шпинат. Влить часть воды и взбить. Постепенно, небольшими частями, добавлять воду до получения нужной консистенции.

Зеленый смузи с киви, шпинатом и огурцом

Смузи из шпината Фото: Pixabay

Ингредиенты:

200 г огурцов

1 большой спелый банан

4 спелых киви

2-3 пучка свежего шпината

Способ приготовления:

Киви и банан почистить, нарезать вместе с огурцами. Взбить все ингредиенты в блендере, перелить в стакан и подавать. По желанию разбавить минеральной водой.

Зеленый смузи с брокколи

Зеленый смузи для очищения организма Фото: Pixabay

Ингредиенты:

100 г брокколи

70 г шпината

1 яблоко

1 апельсин

1 морковь

1 стакан грейпфрутового фреша

Способ приготовления:

Очистить морковь и апельсин, нарезать вместе с остальными ингредиентами. Соединить все продукты в блендере и хорошо взбить. Перелить в стакан и подавать с трубочкой.

Зеленый смузи с сельдереем и шпинатом

Зеленый смузи с бананом Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 пучок шпината

3 стебля сельдерея

100 мл свежевыжатого яблочного сока

1 ст.л лимонного сока

Половина банана

5 кубиков льда

Способ приготовления:

Шпинат и сельдерей тщательно помыть в проточной воде. Обсушить и произвольно нарезать. В чаше блендера соединить шпинат, сельдерей, кусочки банана, яблочный сок и сок лимона. Взбить до получения однородной массы. Добавить лед и еще раз взбить. Перелить шпинатный смузи в стакан и пить через трубочку, чтобы не повредить зубную эмаль.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить черный детокс-смузи, а также делились рецептом зеленого смузи от Кортни Кардашьян.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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