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Лучший рецепт банановых оладий на молоке

Готовим пышные и ароматные панкейки с кленовым сиропом и сахарной пудрой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Банановые оладьи Фото: depositphotos.com
Банановые оладьи
Фото: depositphotos.com

Если у вас остались переспевшие бананы, не спешите их выбрасывать. Это прекрасная основа для сладких домашних оладий. 

Банановые панкейки

Ингредиенты:

  • 1-1/2 чашки муки 
  • 2 столовые ложки сахара
  • 2 – 2 1/2 чайных ложки разрыхлителя
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1 маленький, перезрелый банан, очищенный
  • 2 больших яйца
  • 1 чашка плюс 2 столовые ложки обезжиренного молока
  • 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
  • 3 столовые ложки несоленого масла, растопленного
  • Растительное масло – для обжаривания

Для подачи:

  • Кленовый сироп
  • Нарезанные бананы
  • Сахарная пудра

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Рецепт приготовления:

  1. Банан разомните вилкой, добавьте сахар, яйца, ваниль и растопленное масло. Влейте молоко и перемешайте.
  2. Затем всыпьте просеянную муку, разрыхлитель и соль. 
  3. Аккуратно перемешайте ложкой. В тесте должны оставаться небольшие комочки.
  4. Разогрейте антипригарную сковороду с небольшим количеством растительного масла. Ложкой выложите тесто и жарьте, пока на поверхости не появятся пузырьки.
  5. Переверните и обжарьте с другой стороны.
  6. Подавайте банановые оладьи с кленовым сиропом, бананами и сахарной пудрой. 

Напомним, ранее мы делились рецептом постных оладий на минеральной воде. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить диетические оладьи из цельнозерновой муки. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать грушевые оладьи по рецепту Джейми Оливера.

Смотрите видео, как приготовить апельсиновые оладьи:

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Источник: Сегодня
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