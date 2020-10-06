Лучший рецепт Львовского сырника от Лизы Глинской

Львовский сырник – простой, но очень вкусный десерт

Львовский сырник с изюмом и шоколадной глазурью – вкуснейший десерт украинской кухни. Он стал популярным после того, как его внесла в свою книгу легендарная кулинарка Дарья Цвек. Эта женщина с самого детства она записывала рецепты мамы и бабушки в свой кулинарный дневник.

Лиза Глинская, известный украинский кондитер и победительница шоу "МастерШеф", поделилась в Instagram своей версией Львовского сырника.

Львовский сырник от Лизы Глинской

Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

700 г творога (жирность 9%)

150 г яиц (3 шт.)

100 г сахара (4 ст. л. с горкой)

50 г сметаны (2 ст. л., жирность не менее 20%)

50 г сливочного масла (0,25 пачки)

30 г манной крупы (1 ст. л. с горкой)

Соль

Цедра одного лимона (или апельсина)

100 г светлого изюма

Для глазури:

200 г молочного шоколада

20 мл растительного масла (1 ст. л. , рафинированного)

Смотрите видео, как выбрать хороший творог:

Способ приготовления:

Протрите творог через мелкое сито. Добавьте к творогу сметану, растопленное сливочное масло, соль, сахар. Натрите цедру лимона. Добавьте манную крупу, перемешайте до однородности. Пробейте получившуюся массу погружным блендером. Протрите яйца через сито, добавьте к полученной массе яйца и аккуратно вмешайте. Промойте изюм теплой водой, просушите его бумажным полотенцем, добавьте в творожную массу. Смажьте форму (длина 24 см, ширина 10 см, высота 6 см) сливочным маслом, уложите в форму пергамент. Выложите в форму творожную массу, разровняйте. Накройте пергаментом, поставьте сверху груз. Отправьте в разогретую до 180°С духовку на 30 минут. Снимите груз и выпекайте еще 10-15 минут. Переверните форму с готовым сырником на дощечку, снимите форму и пергамент, оставьте остывать при комнатной температуре. После уберите в холодильник минимум на 5 часов.

Как сделать глазурь для сырника

Растопите шоколад с растительным маслом в микроволновой печи.

Положите сырник на решетку и залейте глазурью.

Снимите сырник с решетки, уберите в холодильник на 15-20 минут для стабилизации глазури.

Напомним, ранее мы писали, как сделать Львовский сырник по рецепту Дарьи Цвек, а также делились рецептом ватрушки с творогом и голубикой от Юлии Высоцкой.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться