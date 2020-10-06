Лучший рецепт Львовского сырника от Лизы Глинской
Львовский сырник – простой, но очень вкусный десерт
Львовский сырник с изюмом и шоколадной глазурью – вкуснейший десерт украинской кухни. Он стал популярным после того, как его внесла в свою книгу легендарная кулинарка Дарья Цвек. Эта женщина с самого детства она записывала рецепты мамы и бабушки в свой кулинарный дневник.
Лиза Глинская, известный украинский кондитер и победительница шоу "МастерШеф", поделилась в Instagram своей версией Львовского сырника.
Львовский сырник от Лизы Глинской
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 700 г творога (жирность 9%)
- 150 г яиц (3 шт.)
- 100 г сахара (4 ст. л. с горкой)
- 50 г сметаны (2 ст. л., жирность не менее 20%)
- 50 г сливочного масла (0,25 пачки)
- 30 г манной крупы (1 ст. л. с горкой)
- Соль
- Цедра одного лимона (или апельсина)
- 100 г светлого изюма
Для глазури:
- 200 г молочного шоколада
- 20 мл растительного масла (1 ст. л. , рафинированного)
Смотрите видео, как выбрать хороший творог:
Способ приготовления:
- Протрите творог через мелкое сито.
- Добавьте к творогу сметану, растопленное сливочное масло, соль, сахар.
- Натрите цедру лимона.
- Добавьте манную крупу, перемешайте до однородности.
- Пробейте получившуюся массу погружным блендером.
- Протрите яйца через сито, добавьте к полученной массе яйца и аккуратно вмешайте.
- Промойте изюм теплой водой, просушите его бумажным полотенцем, добавьте в творожную массу.
- Смажьте форму (длина 24 см, ширина 10 см, высота 6 см) сливочным маслом, уложите в форму пергамент.
- Выложите в форму творожную массу, разровняйте. Накройте пергаментом, поставьте сверху груз.
- Отправьте в разогретую до 180°С духовку на 30 минут. Снимите груз и выпекайте еще 10-15 минут.
- Переверните форму с готовым сырником на дощечку, снимите форму и пергамент, оставьте остывать при комнатной температуре. После уберите в холодильник минимум на 5 часов.
Как сделать глазурь для сырника
- Растопите шоколад с растительным маслом в микроволновой печи.
- Положите сырник на решетку и залейте глазурью.
- Снимите сырник с решетки, уберите в холодильник на 15-20 минут для стабилизации глазури.
Напомним, ранее мы писали, как сделать Львовский сырник по рецепту Дарьи Цвек, а также делились рецептом ватрушки с творогом и голубикой от Юлии Высоцкой.
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