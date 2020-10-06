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Лучший рецепт Львовского сырника от Лизы Глинской

Сегодня, 16:18

Львовский сырник – простой, но очень вкусный десерт

Львовский сырник с изюмом и шоколадной глазурью – вкуснейший десерт украинской кухни. Он стал популярным после того, как его внесла в свою книгу легендарная кулинарка Дарья Цвек. Эта женщина с самого детства она записывала рецепты мамы и бабушки в свой кулинарный дневник.

Лиза Глинская, известный украинский кондитер и победительница шоу "МастерШеф", поделилась в Instagram своей версией Львовского сырника.

Львовский сырник от Лизы Глинской

Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 700 г творога (жирность 9%)
  • 150 г яиц (3 шт.)
  • 100 г сахара (4 ст. л. с горкой)
  • 50 г сметаны (2 ст. л., жирность не менее 20%)
  • 50 г сливочного масла (0,25 пачки)
  • 30 г манной крупы (1 ст. л. с горкой)
  • Соль
  • Цедра одного лимона (или апельсина)
  • 100 г светлого изюма

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Для глазури:

  • 200 г молочного шоколада
  • 20 мл растительного масла (1 ст. л. , рафинированного)

Смотрите видео, как выбрать хороший творог:

Способ приготовления:

  1. Протрите творог через мелкое сито.
  2. Добавьте к творогу сметану, растопленное сливочное масло, соль, сахар.
  3. Натрите цедру лимона.
  4. Добавьте манную крупу, перемешайте до однородности.
  5. Пробейте получившуюся массу погружным блендером.
  6. Протрите яйца через сито, добавьте к полученной массе яйца и аккуратно вмешайте.
  7. Промойте изюм теплой водой, просушите его бумажным полотенцем, добавьте в творожную массу.
  8. Смажьте форму (длина 24 см, ширина 10 см, высота 6 см) сливочным маслом, уложите в форму пергамент.
  9. Выложите в форму творожную массу, разровняйте. Накройте пергаментом, поставьте сверху груз.
  10. Отправьте в разогретую до 180°С духовку на 30 минут. Снимите груз и выпекайте еще 10-15 минут.
  11. Переверните форму с готовым сырником на дощечку, снимите форму и пергамент, оставьте остывать при комнатной температуре. После уберите в холодильник минимум на 5 часов.

Как сделать глазурь для сырника

  • Растопите шоколад с растительным маслом в микроволновой печи.
  • Положите сырник на решетку и залейте глазурью.
  • Снимите сырник с решетки, уберите в холодильник на 15-20 минут для стабилизации глазури.

Напомним, ранее мы писали, как сделать Львовский сырник по рецепту Дарьи Цвек, а также делились рецептом ватрушки с творогом и голубикой от Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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