Лучший рецепт окрошки на кефире с колбасой

Окрошка на кефире хорошо утоляет жажду и голод

Окрошка на кефире с колбасой отлично освежает в жару. В этом рецепте идеально сочетаются молодые хрустящие огурчики, сочный редис и свежая зелень.

В окрошке мало калорий, поэтому вы можете есть ее, не опасаясь за появление лишнего веса. К достоинствам этого холодного летнего супа также стоит отнести быстроту приготовления и доступность продуктов.

Окрошка на кефире и минеральной воде

Окрошка с вареной колбасой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

59 ккал на 100 г

Ингредиенты:

5 картофелин среднего размера

150 г хорошей вареной колбасы

4 средних огурца

4 шт. средней редиски

3 куриных яйца

50 г зеленого лука

500-700 г кефира

500-700 г минеральной воды

Свежая зелень

Соль

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Способ приготовления:

Кефир предварительно охладите и вылейте в любую емкость. Затем разбавьте его минеральной водой, чтобы он был не слишком густым, и перемешайте. Яйца и картофель желательно отварить заранее. Яйца должны быть вкрутую, для этого придется их варить около 10 минут. Картофель отварите в мундире до готовности. Когда он остынет, нарежьте его кубиками, как для приготовления салата. После того как яйца сварятся, залейте их холодной водой и дайте несколько минут в ней полежать. Благодаря этому они быстрее остынут и будут лучше чиститься. Яйца тоже нарежьте кубиками, но чуть крупнее, чем картошку. Такими же кубиками порубите колбасу. Огурцы, редис и зелень порежьте немного мельче. Лук можете резать так, как вам больше нравится. Все ингредиенты тщательно перемешайте, а затем посолите. Полученную смесь поставьте в холодильник на несколько часов. Достав смесь, разложите ее по порционным тарелкам и залейте смесью кефира и минералки.

Полезный совет

Окрошка на кефире станет еще вкуснее, если ее посыпать зеленью.

Смотрите видео с необычными рецептами окрошки:

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