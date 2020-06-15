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Лучший рецепт окрошки на кефире с колбасой

Сегодня, 10:12

Окрошка на кефире хорошо утоляет жажду и голод

Окрошка на кефире с колбасой отлично освежает в жару. В этом рецепте идеально сочетаются молодые хрустящие огурчики, сочный редис и свежая зелень.

В окрошке мало калорий, поэтому вы можете есть ее, не опасаясь за появление лишнего веса. К достоинствам этого холодного летнего супа также стоит отнести быстроту приготовления и доступность продуктов.

Окрошка на кефире и минеральной воде

Окрошка с вареной колбасой
Окрошка с вареной колбасой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 59 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 5 картофелин среднего размера
  • 150 г хорошей вареной колбасы
  • 4 средних огурца
  • 4 шт. средней редиски
  • 3 куриных яйца
  • 50 г зеленого лука
  • 500-700 г кефира
  • 500-700 г минеральной воды
  • Свежая зелень
  • Соль

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Способ приготовления:

  1. Кефир предварительно охладите и вылейте в любую емкость. Затем разбавьте его минеральной водой, чтобы он был не слишком густым, и перемешайте.
  2. Яйца и картофель желательно отварить заранее. Яйца должны быть вкрутую, для этого придется их варить около 10 минут. Картофель отварите в мундире до готовности. Когда он остынет, нарежьте его кубиками, как для приготовления салата.
  3. После того как яйца сварятся, залейте их холодной водой и дайте несколько минут в ней полежать. Благодаря этому они быстрее остынут и будут лучше чиститься.
  4. Яйца тоже нарежьте кубиками, но чуть крупнее, чем картошку. Такими же кубиками порубите колбасу.
  5. Огурцы, редис и зелень порежьте немного мельче.
  6. Лук можете резать так, как вам больше нравится.
  7. Все ингредиенты тщательно перемешайте, а затем посолите.
  8. Полученную смесь поставьте в холодильник на несколько часов.
  9. Достав смесь, разложите ее по порционным тарелкам и залейте смесью кефира и минералки.

Полезный совет

Окрошка на кефире станет еще вкуснее, если ее посыпать зеленью.

Смотрите видео с необычными рецептами окрошки:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить свекольник. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом гаспачо.

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Источник: domashniy.ru
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