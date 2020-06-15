Лучший рецепт окрошки на кефире с колбасой
Окрошка на кефире хорошо утоляет жажду и голод
Окрошка на кефире с колбасой отлично освежает в жару. В этом рецепте идеально сочетаются молодые хрустящие огурчики, сочный редис и свежая зелень.
В окрошке мало калорий, поэтому вы можете есть ее, не опасаясь за появление лишнего веса. К достоинствам этого холодного летнего супа также стоит отнести быстроту приготовления и доступность продуктов.
Окрошка на кефире и минеральной воде
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 59 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 5 картофелин среднего размера
- 150 г хорошей вареной колбасы
- 4 средних огурца
- 4 шт. средней редиски
- 3 куриных яйца
- 50 г зеленого лука
- 500-700 г кефира
- 500-700 г минеральной воды
- Свежая зелень
- Соль
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Способ приготовления:
- Кефир предварительно охладите и вылейте в любую емкость. Затем разбавьте его минеральной водой, чтобы он был не слишком густым, и перемешайте.
- Яйца и картофель желательно отварить заранее. Яйца должны быть вкрутую, для этого придется их варить около 10 минут. Картофель отварите в мундире до готовности. Когда он остынет, нарежьте его кубиками, как для приготовления салата.
- После того как яйца сварятся, залейте их холодной водой и дайте несколько минут в ней полежать. Благодаря этому они быстрее остынут и будут лучше чиститься.
- Яйца тоже нарежьте кубиками, но чуть крупнее, чем картошку. Такими же кубиками порубите колбасу.
- Огурцы, редис и зелень порежьте немного мельче.
- Лук можете резать так, как вам больше нравится.
- Все ингредиенты тщательно перемешайте, а затем посолите.
- Полученную смесь поставьте в холодильник на несколько часов.
- Достав смесь, разложите ее по порционным тарелкам и залейте смесью кефира и минералки.
Полезный совет
Окрошка на кефире станет еще вкуснее, если ее посыпать зеленью.
Смотрите видео с необычными рецептами окрошки:
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