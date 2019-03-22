Лучший рецепт рогаликов из творожного теста
Рецепт вкусной домашней выпечки к чаю
Творожные рогалики, приготовленные по этому рецепту, остаются вкусными и мягкими даже на второй день. Подавайте их вместе с чаем, кофе, какао, соком или стаканом холодного молока.
Творожные рогалики с начинкой
Ингредиенты:
- 250 г творога
- 150 г размягченного сливочного масла
- 1 яйцо
- 130 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- Щепотка соли
- 400 г муки
- 2 ч.л. разрыхлителя
- Молоко – для смазывания
Для начинки:
- Нутелла, повидло или вареное сгущенное молоко
Рецепт приготовления:
- Творог и мягкое масло размять вилкой.
- Добавить 100 г сахара, ваниль, соль и хорошо перемешать.
- Просеять сверху муку с разрыхлителем и замесить тесто. Поставить его в холодильник на полчаса.
- Разделить тесто на две части и раскатать в круги на присыпанной мукой поверхности. Вырезать треугольники.
- На основание положить ложку начинки и свернуть в рулетики. Смазать получившиеся заготовки молоком и посыпать их остатками сахара.
- Переложить на противень и выпекать при 190 С около 30 минут. Перед подачей рогалики немного остудить.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусные рогалики с маком и орехами. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить слойки с яблоками и творогом.
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Источник: Сегодня