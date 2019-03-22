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Лучший рецепт рогаликов из творожного теста

Рецепт вкусной домашней выпечки к чаю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:20
Домашние рогалики
Домашние рогалики
Фото: freepik.com

Творожные рогалики, приготовленные по этому рецепту, остаются вкусными и мягкими даже на второй день. Подавайте их вместе с чаем, кофе, какао, соком или стаканом холодного молока.

Творожные рогалики с начинкой

Ингредиенты:

  • 250 г творога
  • 150 г размягченного сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 130 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • Щепотка соли
  • 400 г муки
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • Молоко – для смазывания

Для начинки:

  • Нутелла, повидло или вареное сгущенное молоко

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Рецепт приготовления:

  1. Творог и мягкое масло размять вилкой.
  2. Добавить 100 г сахара, ваниль, соль и хорошо перемешать.
  3. Просеять сверху муку с разрыхлителем и замесить тесто. Поставить его в холодильник на полчаса.
  4. Разделить тесто на две части и раскатать в круги на присыпанной мукой поверхности. Вырезать треугольники.
  5. На основание положить ложку начинки и свернуть в рулетики. Смазать получившиеся заготовки молоком и посыпать их остатками сахара.
  6. Переложить на противень и выпекать при 190 С около 30 минут. Перед подачей рогалики немного остудить.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусные рогалики с маком и орехами. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить слойки с яблоками и творогом.

Смотрите видео, как приготовить синнабоны с корицей:

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Источник: Сегодня
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