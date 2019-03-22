Лучший рецепт рогаликов из творожного теста

Рецепт вкусной домашней выпечки к чаю

Домашние рогалики Фото: freepik.com

Творожные рогалики, приготовленные по этому рецепту, остаются вкусными и мягкими даже на второй день. Подавайте их вместе с чаем, кофе, какао, соком или стаканом холодного молока.

Творожные рогалики с начинкой

Ингредиенты:

250 г творога

150 г размягченного сливочного масла

1 яйцо

130 г сахара

10 г ванильного сахара

Щепотка соли

400 г муки

2 ч.л. разрыхлителя

Молоко – для смазывания

Для начинки:

Нутелла, повидло или вареное сгущенное молоко

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Рецепт приготовления:

Творог и мягкое масло размять вилкой. Добавить 100 г сахара, ваниль, соль и хорошо перемешать. Просеять сверху муку с разрыхлителем и замесить тесто. Поставить его в холодильник на полчаса. Разделить тесто на две части и раскатать в круги на присыпанной мукой поверхности. Вырезать треугольники. На основание положить ложку начинки и свернуть в рулетики. Смазать получившиеся заготовки молоком и посыпать их остатками сахара. Переложить на противень и выпекать при 190 С около 30 минут. Перед подачей рогалики немного остудить.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусные рогалики с маком и орехами. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить слойки с яблоками и творогом.

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