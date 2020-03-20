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Лучший рецепт шоколадных вафель от Юлии Высоцкой

Готовим шоколадные вафли с ганашем и мороженым

Ирина Павлина
Сегодня, 10:15

Домашние вафли – отличный десерт, который можно приготовить на выходных. Юлия Высоцкая делает их шоколадными, с добавлением кокосового масла. Для этого рецепта вам понадобится специальная электрическая вафельница.

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Для теста желательно использовать темный какао-порошок без сахара – так вкус вафель будет сбалансированным. По такому же принципу вы можете сделать несладкие вафли, если вместо какао добавите тертый цукини или морковь и не будете брать сахар.

Шоколадные вафли с ганашем и мороженым

Шоколадные вафли с мороженым
Шоколадные вафли с мороженым
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 493 ккал на порцию

Ингредиенты:

  • Мука — 250 г
  • Какао-порошок — 70 г
  • Сахар — 50 г
  • Сода — 1 ч. л.
  • Яйца куриные — 2 шт.
  • Молоко — 300 мл
  • Соль — 1 щепотка
  • Растопленное кокосовое масло — 6 ст. л.
  • Шоколадный ганаш — 100 г
  • Ванильное мороженое — по вкусу

Способ приготовления:

  1. В глубокой миске смешать муку, какао, сахар и соду.
  2. Туда же разбить яйца, затем влить молоко и растопленное кокосовое масло, посолить. Перемешать тесто до однородного состояния.
  3. Хорошо разогреть вафельницу, влить тесто, пожарить вафли.
  4. Готовым вафлям дать немного остыть.

На заметку

Юлия Высоцкая рекомендует подавать этот десерт с шоколадным ганашем и шариком сливочного мороженого.

Смотрите видео, как приготовить диетические бельгийские вафли:

Напомним, ранее мы писали, как испечь творожные вафли. "Сегодня" также делились рецептом вкусных вафель на кефире.

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Источник: Сегодня
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