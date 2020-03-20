Лучший рецепт шоколадных вафель от Юлии Высоцкой

Готовим шоколадные вафли с ганашем и мороженым

Домашние вафли – отличный десерт, который можно приготовить на выходных. Юлия Высоцкая делает их шоколадными, с добавлением кокосового масла. Для этого рецепта вам понадобится специальная электрическая вафельница.

Для теста желательно использовать темный какао-порошок без сахара – так вкус вафель будет сбалансированным. По такому же принципу вы можете сделать несладкие вафли, если вместо какао добавите тертый цукини или морковь и не будете брать сахар.

Шоколадные вафли с ганашем и мороженым

Шоколадные вафли с мороженым Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

493 ккал на порцию

Ингредиенты:

Мука — 250 г

Какао-порошок — 70 г

Сахар — 50 г

Сода — 1 ч. л.

Яйца куриные — 2 шт.

Молоко — 300 мл

Соль — 1 щепотка

Растопленное кокосовое масло — 6 ст. л.

Шоколадный ганаш — 100 г

Ванильное мороженое — по вкусу

Способ приготовления:

В глубокой миске смешать муку, какао, сахар и соду. Туда же разбить яйца, затем влить молоко и растопленное кокосовое масло, посолить. Перемешать тесто до однородного состояния. Хорошо разогреть вафельницу, влить тесто, пожарить вафли. Готовым вафлям дать немного остыть.

На заметку

Юлия Высоцкая рекомендует подавать этот десерт с шоколадным ганашем и шариком сливочного мороженого.

Смотрите видео, как приготовить диетические бельгийские вафли:

Напомним, ранее мы писали, как испечь творожные вафли. "Сегодня" также делились рецептом вкусных вафель на кефире.

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