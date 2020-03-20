Лучший рецепт шоколадных вафель от Юлии Высоцкой
Готовим шоколадные вафли с ганашем и мороженым
Домашние вафли – отличный десерт, который можно приготовить на выходных. Юлия Высоцкая делает их шоколадными, с добавлением кокосового масла. Для этого рецепта вам понадобится специальная электрическая вафельница.
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Для теста желательно использовать темный какао-порошок без сахара – так вкус вафель будет сбалансированным. По такому же принципу вы можете сделать несладкие вафли, если вместо какао добавите тертый цукини или морковь и не будете брать сахар.
Шоколадные вафли с ганашем и мороженым
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 493 ккал на порцию
Ингредиенты:
- Мука — 250 г
- Какао-порошок — 70 г
- Сахар — 50 г
- Сода — 1 ч. л.
- Яйца куриные — 2 шт.
- Молоко — 300 мл
- Соль — 1 щепотка
- Растопленное кокосовое масло — 6 ст. л.
- Шоколадный ганаш — 100 г
- Ванильное мороженое — по вкусу
Способ приготовления:
- В глубокой миске смешать муку, какао, сахар и соду.
- Туда же разбить яйца, затем влить молоко и растопленное кокосовое масло, посолить. Перемешать тесто до однородного состояния.
- Хорошо разогреть вафельницу, влить тесто, пожарить вафли.
- Готовым вафлям дать немного остыть.
На заметку
Юлия Высоцкая рекомендует подавать этот десерт с шоколадным ганашем и шариком сливочного мороженого.
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