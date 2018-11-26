Лучший рецепт сливочного ризотто с шампиньонами и сыром
Это блюдо подойдет вегетарианцам, так как готовится на грибном бульоне
Ризотто – одно из главных блюд итальянской кухни наряду с пиццей и пастой. Мы расскажем, как приготовить его с грибами, пармезаном и сливками.
Ризотто с шампиньонами и сливками
Ингредиенты на 4 порции:
- 200 г риса
- 500 г шампиньонов
- 2 небольшие луковицы
- 3-4 зубчика чеснока
- 1,5 л грибного бульона
- 100 мл сливок 10%
- 50-60 г пармезана
- 4 ст.л. оливкового масла
- зелень петрушки
- соль по вкусу
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРецепт дня: тыквенное ризотто с креветками
Рецепт приготовления:
- Шампиньоны помыть, нарезать тонкими ломтиками и отварить в подсоленной воде. Грибы выложить на отдельную тарелку, бульон сохранить.
- Лук и чеснок мелко нарезать, обжарить до мягкости на оливковом масле. Выложить рис и обжарить до прозрачности, добавить шампиньоны.
- Затем влить часть грибного бульона, варить на слабом огне, пока вся жидкость не впитается. Помешивая, продолжать добавлять жидкость, по 150-200 мл (рис всегда должен быть покрыт бульоном). Вливать новую порцию нужно, когда предыдущая впитается. Весь процесс займет около 20-25 минут. Рис должен быть аль денте, то есть немного недоварен.
- Добавить в ризотто тертый пармезан и сливки. Дать еще немного выкипеть жидкости, все перемешать, дать постоять 3 минуты и выложить на тарелки.
- При подаче посыпать нарезанной петрушкой.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить ризотто с морепродуктами и чернилами каракатицы. Сайт "Сегодня" также делился рецептом ризотто с лисичками от Татьяны Литвиновой.
Смотрите видео, как приготовить испанскую паэлью с креветками:
Еще несколько материалов по теме:Ризотто с кроликом, томатами и оливками от Юлии Высоцкой Ужин, который не испортит фигуру: рисовая запеканка с кабачками Лучшие рецепты: хрустящая курица по-китайски от Григория Германа Свиные шницели с пряным сливочно-грибным соусом
Источник: "Сегодня"