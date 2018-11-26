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Лучший рецепт сливочного ризотто с шампиньонами и сыром

Это блюдо подойдет вегетарианцам, так как готовится на грибном бульоне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
Ризотто с грибами Фото: depositphotos.com
Ризотто с грибами Фото: depositphotos.com

Ризотто – одно из главных блюд итальянской кухни наряду с пиццей и пастой. Мы расскажем, как приготовить его с грибами, пармезаном и сливками.

Ризотто с шампиньонами и сливками

Ингредиенты на 4 порции:

  • 200 г риса
  • 500 г шампиньонов
  • 2 небольшие луковицы
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 1,5 л грибного бульона
  • 100 мл сливок 10%
  • 50-60 г пармезана
  • 4 ст.л. оливкового масла
  • зелень петрушки
  • соль по вкусу
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Рецепт приготовления:

  1. Шампиньоны помыть, нарезать тонкими ломтиками и отварить в подсоленной воде. Грибы выложить на отдельную тарелку, бульон сохранить.
  2. Лук и чеснок мелко нарезать, обжарить до мягкости на оливковом масле. Выложить рис и обжарить до прозрачности, добавить шампиньоны.
  3. Затем влить часть грибного бульона, варить на слабом огне, пока вся жидкость не впитается. Помешивая, продолжать добавлять жидкость, по 150-200 мл (рис всегда должен быть покрыт бульоном). Вливать новую порцию нужно, когда предыдущая впитается. Весь процесс займет около 20-25 минут. Рис должен быть аль денте, то есть немного недоварен.
  4. Добавить в ризотто тертый пармезан и сливки. Дать еще немного выкипеть жидкости, все перемешать, дать постоять 3 минуты и выложить на тарелки. 
  5. При подаче посыпать нарезанной петрушкой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить ризотто с морепродуктами и чернилами каракатицы. Сайт "Сегодня" также делился рецептом ризотто с лисичками от Татьяны Литвиновой.

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Источник: "Сегодня"
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