Лучший рецепт сливочного ризотто с шампиньонами и сыром

Это блюдо подойдет вегетарианцам, так как готовится на грибном бульоне

Ризотто с грибами Фото: depositphotos.com

Ризотто – одно из главных блюд итальянской кухни наряду с пиццей и пастой. Мы расскажем, как приготовить его с грибами, пармезаном и сливками.

Ризотто с шампиньонами и сливками

Ингредиенты на 4 порции:

200 г риса

500 г шампиньонов

2 небольшие луковицы

3-4 зубчика чеснока

1,5 л грибного бульона

100 мл сливок 10%

50-60 г пармезана

4 ст.л. оливкового масла

зелень петрушки

соль по вкусу

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Рецепт приготовления:

Шампиньоны помыть, нарезать тонкими ломтиками и отварить в подсоленной воде. Грибы выложить на отдельную тарелку, бульон сохранить. Лук и чеснок мелко нарезать, обжарить до мягкости на оливковом масле. Выложить рис и обжарить до прозрачности, добавить шампиньоны. Затем влить часть грибного бульона, варить на слабом огне, пока вся жидкость не впитается. Помешивая, продолжать добавлять жидкость, по 150-200 мл (рис всегда должен быть покрыт бульоном). Вливать новую порцию нужно, когда предыдущая впитается. Весь процесс займет около 20-25 минут. Рис должен быть аль денте, то есть немного недоварен. Добавить в ризотто тертый пармезан и сливки. Дать еще немного выкипеть жидкости, все перемешать, дать постоять 3 минуты и выложить на тарелки. При подаче посыпать нарезанной петрушкой.

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